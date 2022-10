Previa Valencia vs FC Barcelona: partido duro tras la descalificación de Champions

FC Barcelona acaba de quedar eliminado de la Champions League, tras su derrota 0-3 ante el Bayern Münich. El conjunto catalán se ha dado cuenta que su plantilla no está al nivel que requiere esta competición, descendiendo a la UEFA Europa League. Sin embargo, el LaLiga Santander viene de arrasar ante equipos como Athletic Club o Villarreal, los cuales son claros candidatos a clasificar en puestos europeos la próxima temporada.

Por su parte, el Valencia CF ha conseguido 6 de los últimos 15 puntos que ha disputado. Los de Gattuso son 9º y si consiguieran la victoria, empataría con el sexto clasificado, entrando así en puestos europeos.

Últimos encuentros

Si se revisan las 5 últimas veces que estos equipos se han enfrentado, hay tres victorias blaugranas, un empate y una derrota. La temporada pasada, el FC Barcelona consiguió ganar los dos partidos. En el Camp Nou, Koeman consiguió ganar 3-1 con goles de Gayá, Ansu Fati, Memphis Depay y P. Coutinho. A la vuelta en Mestalla con Xavi ya como técnico culé, salieron victoriosos otra vez 1-4 gracias a un hat trik de Aubameyang y otro gol de Frenkie de Jong, además anotó Carlos Soler para el conjunto che.

La temporada 20-21, el Valencia entrenado por Javi Gracia obtuvo un empate por 2-2 en su visita al Camp Nou. Diakhaby, Messi, Araujo y Maxi Gómez fueron los autores de los goles en dicho partido. A la vuelta, Koeman consiguió imponerse a los valencianistas por 2-3 en Mestalla, con goles de Gabriel Paulista y Carlos Soler para los locales y por parte de los visitantes anotó un gol Griezmann y dos Messi.

Arbitraje

De Burgos Bengoetxea será el árbitro principal del encuentro. El colegiado bilbaíno pertenece al Comité de Árbitros Vizcaíno. Lo acompañará en todo momento desde la Sala VAR Iglesias Villanueva proveniente del Comité Gallego de Árbitros.

Declaraciones

Xavi Hernández ha compadecido sobre los medios, afirmando que pese a la eliminación de Champions, su objetivo esta temporada sigue siendo ganar títulos: "Es un batacazo grande lo de la Champions pero quedan otras competiciones y aún podemos hacer una gran temporada. (...) Nos quedan 4 competiciones que hay que luchar para conseguir el título, el objetivo de la temporada no cambia". También ha hablado sobre la situación actual del club, calíficando de buena dinámica en Liga: "En Liga estamos en una buena dinámica, los dos últimos partidos han sido excelentes contra rivales fuertes."

Gattuso en su respectiva rueda de prensa ha afirmado que Comert está bien y su principal problema es el centro del campo: "Hemos perdido a Illaix Moriba, Musah suspendido y Nico no puede jugar por la cláusula." Sobre el estilo de juego se ha mostrado firme al decir que: "Hay que respetar jugadores de Barcelona y estilo del Barcelona, pero seguramente la mentalidad de mi equipo no va a cambiar, estoy seguro".

Convocatorias

El conjunto visitante entrenado por Xavi Hernández, presenta un total de tres bajas por lesión: Sergi Roberto, Memphis Depay y Ronald Araujo. El canterano sufrió una lesión en el hombro ante el Athletic Club que lo hizo abandonar el terreno de juego en camilla. Según afirman los médicos del club culé, Sergi Roberto no podrá volver a jugar hasta después del Mundial. Depay lleva sin poder jugar desde el último parón de selecciones en el cual se lesionó de la corva. El neerlandés podría volver a jugar en los próximos partidos, pero ante el Valencia es muy probable que no llegue al 100%. El central uruguayo Araujo también se lesionó con su selección y Xavi no podrá contar con él hasta después del Mundial.

Por su parte, Gattuso tiene cinco bajas en sus filas: Jaume Doménech, Samu Castillejo, Diakhaby, Ilaix Moriba y Yunus Musah. Los cuatro primeros verán el partido desde la enfermería, sin embargo Musah se perderá el partido por sanción debido a la amarilla que vio ante el Mallorca.

Acerca de los lesionados, Samu Castillejo es el único que puede llegar a jugar el sábado aunque no esté al 100%, por lo que el español es duda. Hasta Noviembre, el técnico che no podrá contar con Diakhaby ni Ilaix Moriba, se espera que ambos se recuperen aproximadamente al mismo tiempo. El portero Jaume Doménech, se lesionó del ligamento cruzado en un partido ante el CD Castellón, se perderá toda la temporada.

Valencia CF: Aún sin confirmar

FC Barcelona: Ter Stegen, Arnau Tenas, I. Peña, Eric García, Marcos Alonso, Balde, Koundé, Piqué, Jordi Alba, Bellerín, Busquets, F. de Jong, Kessié, Gavi, Pedri, Pablo Torre, Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha, Ansu Fati, Dembélé.

Posibles onces

Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Comert, Gayá, Guillamón, Nico, Almeida, Kluivert, Lino y Cavani

FC Barcelona: Ter Stegen, Bellerín, Eric García, Koundé, Balde, Busquets, Pedri, De Jong, Raphinha, Dembélé y Lewandowski