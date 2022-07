Previa de la UEFA Euro Femenina Inglaterra 2022: con las semifinales en el horizonte

28 partidos disputados, 85 goles anotados, Inglaterra se mantienen como la selección con más tantos anotados con 16 en total. España quedó eliminada siendo la selección mejor posesión del balón con el 63%, Mead se mantiene como la máxima artillera del torneo con cinco tantos. Tras los cuartos de final, ahora es el turno de las semifinales.

La selección inglesa se medirá a Suecia en la primera semifinal el martes 26 de julio en Sheffield, al día siguiente, Francia hará lo propio ante Alemania en la segunda semifinal. Las ‘leonas’ buscan convertirse en la quinta selección que conquiste la UEFA Euro Femenina, el escollo a batir, el combinado sueco, campeona europea en 1984, busca otra campaña exitosa tras el tercer puesto en el Mundial Femenino de Francia 2019 y el subcampeonato de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La selección francesa debutará en las semifinales ante una de las grandes candidatas, las teutonas. Alemania ha levantado el trofeo en las nueve oportunidades que superó dicha instancia. Inglaterra acumula cuatro victorias al hilo, 1-0 ante Austria, 8-0 ante Noruega, 5-0 ante Irlanda del Norte y 2-1 tras la prórroga ante España.

En el caso de Suecia, su andadura en la justa continental es la siguiente: empató 1-1 ante Países Bajos, ganó 2-1 a Suiza, goleó 5-0 a Portugal y en el último suspiro superó 1-0 a Bélgica. La selección francesa se mantiene invicta con tres victorias y un empate, mientras que las alemanas suman cuatro victorias al hilo, un estado de forma impresionante.

Inglaterra vs. Suecia (martes 26 de julio, Sheffield)

Alemania vs. Francia (miércoles 27 de julio, Milton Keynes)

This 𝐬𝐞𝐦𝐢-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 line up 🤩



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇸🇪 Sweden

🇩🇪 Germany

🇫🇷 France



Who ya got?

#WEURO2022 pic.twitter.com/VinBPbacrT