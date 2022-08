Previa Estados Unidos vs Canadá: la actual campeona mundial busca asegurar su clasificación a París 2024

Estados Unidos y Canadá llegan invictas a la gran final del Campeonato Femenino de la CONCACAF, ambas acumulan cuatro victorias al hilo en la justa continental y anotaron 12 goles en total. En lo que concierne a los Juegos Olímpicos, el combinado de las barras y las estrellas se ha enfrentado tres veces ante su similar canadiense. El 2 de agosto de 2021 en el Torneo Femenino de Fútbol Olímpico, Canadá ganó 1-0 aquella semifinal.

La última final entre ambas selecciones se produjo el 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles. Estados Unidos goleó 3-0 en el Preolímpico Femenino de la CONCACAF. La actual campeona mundial ganó 3-0 a Haití, 5-0 a Jamaica y 1-0 a México en el grupo A. En las semifinales superó contundentemente 3-0 a Costa Rica.

Por su parte, Canadá goleó 6-0 a Trinidad y Tobago, superó 1-0 a Panamá y ganó 2-0 a Costa Rica en el grupo B. En la semifinal goleó 3-0 a Jamaica. Con dos plazas en juego, una directa para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la edición inaugural de la Copa Oro Femenina, solo la nueva campeona continental accederá directamente.

La subcampeona se enfrentará al tercer lugar en la repesca olímpica para la plaza adicional. Las demás selecciones se definirán vía torneo clasificatorio y además de cuatro invitadas para totalizar 12 equipos. 19 selecciones están clasificadas hasta la fecha para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, restan 13 plazas por definir.

Seis selecciones ya tienen aseguradas sus respectivas presencias en el torneo de repescas intercontinentales programado para la fecha FIFA de febrero de 2023 en territorio neozelandés. Estados Unidos en la ventana septiembre se mide por partida doble ante Nigeria y Canadá hará lo propio ante Australia.

It all comes down to this...



🏆 @ConcacafW 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🏆



🇺🇸 USA vs Canada 🇨🇦

10 PM ET



📍 Estadio Universitario



📺 @paramountplus / @VIX