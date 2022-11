Karanka: "La preocupación vendría si no fuesemos capaces de generar ocasiones"

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo afronta su equipo el partido de este domingo contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El técnico vasco ha asegurado que no está preocupado por la falta de gol de su equipo, que fuera de casa no marca desde la primera jornada. "La preocupación vendría si no fuésemos capaces de generar ocasiones. En Cartagena tuvimos muchísimas y ocasiones claras y contra el Zaragoza tuvimos muchísimas y claras. Hay que coger esos números para mejorar. Me gusta coger los números buenos para reforzar y los no buenos para motivarnos y mejorar. Necesitamos meter mas goles, pero preocupación cero", ha zanjado.

El técnico del conjunto granadino espera un "partido complicado" contra el Oviedo, "como todos los de la categoría". El vasco ha comentado que el conjunto asturiano está "en una situación complicada", pero que con la llegada del nuevo entrenador "intenta cambiar cosas". "Álvaro estará intentando crear su filosofía. Están teniendo problemas en cuanto a lesiones. Tampoco tiene facilidad a la hora de hacer onces. Como todo entrenador está intentando dar lo máximo. Conseguir de principio lo que hizo en Cádiz, que fue mucho, es complicado. Es un grandísimo entrenador, que conoce la categoría", ha elogiado.

Karanka ha asegurado que si hace cambios en la alineación para el partido contra el Oviedo será "por decisión táctica", ya que está "francamente contento" porque los jugadores se han "recuperado bastante bien" tras el partido del jueves contra Levante. "No tengo que tomar una decisión por rotar o dosificar. Sacaré lo que crea mejor para mañana", ha indicado.

El míster del Granada CF ha indicado que sus futbolistas se han recuperado bien "de la paliza física y psicológica" de los dos últimos partidos, que "han demandado estar muy concentrados". "Todos han venido francamente bien. Esperamos que hoy, con 24 horas más para recuperar estén mejor", ha añadido.

Karanka ha dicho que todos están disponibles, a excepción de Sergio Ruiz y Rochina, además de André Ferreira y Torrente. "Víctor tenía problemas de garganta y quiso ya estar el jueves con el equipo. Jonathan Silva está para viajar e iniciar el partido", ha aclarado.

El vasco no está preocupado por la mala racha del Granada CF, que hace que no esté en puestos de playoff actualmente. "Lo dije en otros momentos. Preocuparme cuando vea que en los entrenamientos los jugadores no están comprometidos o en un partido no lo dan todo. Ese día me preocuparé. Hay que ver lo que estamos haciendo, mejorar los números de cara a gol", ha indicado. Karanka cree que para mejorar eso, tiene que "seguir transmitiendo confianza" y ha recordado que los delanteros siempre tienen rachas. "Si están de dulce, meten goles, es todo perfecto. En momentos que no se meten goles, hay que seguir manteniendo esa confianza y trabajando en la Ciudad Deportiva tema de finalización y que vayan al partido con esa confianza de haber entrenado. Por mi parte, quitar esa presión. Para mí lo importante es la imagen que da el equipo y cada día da una imagen mejor", ha resaltado.

El técnico vasco ha reiterado que no está preocupado por no estar en playoff porque su forma de trabajar es "ir paso a paso" y le ha funcionado. Ha comentado que cuando logró el ascenso con el Middlesbrough, el club confiaba en él y hubo momentos que estaba dentro y otros fuera de los puesto de ascenso. "Me trataron de loco cuando dije que íbamos a subir, y subimos. Hay que creer en uno mismo. Con la plantilla que tengo en estos momentos, hay que seguir trabajando, seguir viéndoles comprometidos. El tema clasificatorio tampoco me preocupa mucho ahora con la confianza que tengo en mi cuerpo técnico y en mis jugadores",ha señalado.

Uzuni, el máximo goleador del Granada CF, lleva varias jornadas sin marcar. Cuestionado por esto, Karanka ha dicho que el jugador está "frustrado" y que es "de esos jugadores que no lo esconde". "No hay problema y él sabe que tiene que mejorar en todas las facetas para ayudar al equipo. Es un jugador importantísimo para el equipo", ha indicado.

Sobre otro nombre propio, Bryan Zaragoza, Karanka ha dicho que es "el mejor ejemplo de lo que está progresando el equipo". "Si todos ven a Bryan de titular es porque el equipo es mejor que hace dos meses. Si hubiera jugado hace dos meses, creo que no hubiese brillado como ha brillado. El trabajo que está haciendo Bryan es fruto del trabajo que está haciendo el equipo", ha destacado. "El otro día cambié de idea a las 12 horas y hoy quedán mas de 24 horas", ha dicho sobre si el malagueño será o no titular.