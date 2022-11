El Mallorca rasca en la herida abierta del Villarreal

Muchas veces, tener un jugador como Muriqi es clave en equipos como el Mallorca. Hoy con un gol y una asistencia ha cerrado el partido de hoy. Un 0-2 del Mallorca al Villarreal hace a los bermellones llegar ante el Atlético con la moral por las nubes con un 0-2.

El Villarreal, en cambio, sigue hundiéndose con otra derrota en el saco y ya van cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. Los cuatro con Quique Setién.

Primera parte

El primero en poner las ocasiones sería el Villarreal. Samu Chukweze se encontró un balón en la frontal y disparó a la portería pero el balón se fue por encima del larguero sin generar mucho peligro, sin incomodar a Rajkovic.

Un balón en largo de Kangin Lee dejó a Jaume Costa solo ante el guardameta local. El coreano encontró un hueco entre la defensa grogueta que aprovechó para poner un pase fantástico. El valenciano llegó a tocar el área de los de Setién pero Gerónimo Rulli sacó sin muchos más problemas.

El Mallorca siguió con su planteamiento de todos los partidos. Un 5-4-1 con líneas muy cerradas y haciendo que el rival jugara por las bandas. Esto derivó a que el conjunto castellonense centrara mucho más, pero la defensa bermellona lo despejó todo. El Villarreal se puso a tocar en tres cuartos de campo buscando algún espacio, pero no hubo nada.



Pasada la media hora de partido, Muriqi perforó la portería del Ciutat de Valencia. Adelantó a un Mallorca que apenas había generado ocasiones. Un pase largo de Galarreta llegó a Gio González que le dio un pase de la muerte al kosovar y este no perdonó en el área pequeña. El disparo golpeó en Albiol, que desvió la trayectoria del balón y el argentino no pudo hacer nada para pararlo.

Kiko Femenía con el balón/ Fuente: Villarreal

El Mallorca se vio muy cómodo jugando a la contra con balones a los huecos de la defensa del submarino amarillo. Poco a poco los baleares fueron ganando terreno para tener alguna ocasión más pero que no derivó a gran cosa.

El descanso llegó con pocas ganas y la afición los despidió con una sonora pitada y algún grito de “Fuera, fuera”. Esto demuestra el descontento de los espectadores con Setién que no acaba de convencer ya que aún no han conseguido la victoria desde la llegada del cántabro.

Segunda parte

El segundo tiempo empezó demasiado agresivo con amarillas para el senegalés y para el lateral bermellón de Uruguay.

Un pase de la muerte de un Gio González, que realizó un auténtico partidazo, hizo que Raúl Albiol tuviera que despejar el balón provocando un saque de esquina. El problema es que detrás estaba Vedat con la pistola cargada. El córner no derivó en gran cosa y sería rechazado por la defensa.

Un centro de Kangin Lee al segundo palo generó una ocasión con un “centro-chut” de Muriqi que hizo que Dani Rodríguez finalizara la jugada rozando el poste.

Después del momento de lucidez de los visitantes con varias ocasiones de peligro, el Villarreal se estiró bien y hubo un pase al área de Danjuma, que Jackson finalizó con un disparo que se marchó rozando la madera.

Gio González controlando el balón/ Fuente: RCD Mallorca

Lo que sí que tocaría a continuación la portería fue el disparo de Samu, que hizo temblar los cimientos. Lo surrealista de la jugada fue que el guardameta serbio ni se inmutó.

Tras ello, una falta botada por Íñigo de la Galarreta generó el segundo tanto del encuentro. Muriqi remató solo y dio un pase a Amath que remató de volea espectacular al segundo palo del portero y metió un golazo.

El encuentro daría fin con dos fueras de juegos por parte de ambos equipos que generaron cierto peligro e incertidumbre en ambas defensas.

Al acabar el partido, una gran sonora pitada por parte de la afición local despidió a su equipo junto con un cántico hacia Setién: “Quique vete ya”, que sumaba el cuarto partido al mando del submarino amarillo y aún no conoce la victoria.