Estados Unidos cerró el 2022 con una épica remontada

Estados Unidos ganó 2-1 ante Alemania en Nueva Jersey y se reencontró con la victoria. Épica remontada en la era Andonovski en plena preparación mundialista. La actual campeona mundial sigue sin convencer, el esquema táctico empleado fue el 4-3-3, cuatro defensas, tres centrocampistas, dos extremas y una centro delantera. Alex Morgan disputó su partido internacional 201 con la selección absoluta femenina estadounidense, Becky Sauerbrunn llevó el brazalete de capitana. El once inicial tuvo dos cambios en comparación con el primer partido que se disputó en Florida, Naheer y Sauerbrunn son las dos nuevas inclusiones.

La selección mejor posicionada del Ranking FIFA Femenino no tuvo respuestas futbolísticas en la primera parte. La próxima actualización se publicará el viernes 9 de diciembre, aunque eso es un debate aparte. En el complemento, Sophia Smith y Mayori Pugh anotaron para el combinado estadounidense. La actual subcampeona europea recibió dos mazazos en dos minutos, la segunda parte fue bastante reñida. Alemania tuvo el 54% de la posesión, aunque dos errores defensivos puntuales cambiaron el último amistoso de 2022 para las teutonas por completo. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, Andonovski buscaba variantes para refrescar el poderío ofensivo.

La selección alemana hizo tres cambios, Estados Unidos evitó tremendo papelón con una épica remontada. El miércoles 15 de noviembre concluirá la ventana internacional femenina, los partidos más destacados son los siguientes: Inglaterra vs. Noruega, Portugal vs. Costa Rica, España vs. Japón, Brasil vs. Canadá, Países Bajos vs. Dinamarca e Irlanda del Norte vs. Italia por mencionar algunos.

Estados Unidos en las últimas tres fechas FIFA de 2022

3 de septiembre: goleó 4-0 a Nigeria

6 de septiembre: ganó 2-1 a Nigeria

7 de octubre: perdió 2-1 ante Inglaterra

11 de octubre: perdió 2-0 ante España

10 de noviembre: perdió 2-1 ante Alemania

13 de noviembre: ganó 2-1 a Alemania