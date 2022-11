¿Cómo llega la Selección Alemana Femenina para los últimos partidos de 2022?

Alemania anhela cerrar de la mejor manera posible el 2022, se enfrentará en un lapso de cuatro días por partida doble a la selección femenina absoluta de los Estados Unidos, primero en Florida y luego en Nueva Jersey. Ambas selecciones ya se han enfrentado por última vez en el 2018. Las teutonas disfrutaron de un verano inolvidable en la Eurocopa Femenina disputada en Inglaterra del 6 al 31 de julio del corriente, superó 4-0 a Dinamarca, 2-0 a España y 3-0 a Finlandia en el grupo B. En la fase eliminatoria, ganó 2-0 a Austria en los cuartos de final, 2-1 a Francia en la semifinal con doblete de Popp y cayó 2-1 ante las leonas en la gran final en Londres.

Tras la justa continental europea, ganó 3-0 a Turquía y 8-0 a Bulgaria en la última jornada doble de la primera ronda de clasificación al Mundial Femenino. En la ventana internacional de octubre, ganó 2-1 a su similar francesa en un amistoso FIFA. 17 de las 26 jugadoras convocadas por las alemanas jugaron la UEFA Euro Femenina. La selección alemana es el quinto oponente europeo diferente desde inicios de 2021, habiendo jugado regularmente con la gran mayoría.

Las teutonas marchan terceras en el Ranking FIFA Femenino, en Francia 2019, Suecia la eliminó en los cuartos de final. Por su parte, la actual campeona mundial, Estados Unidos se perfila como la mejor selección del año y buscará seguir a tope con su preparación mundialista. Ambos partidos pueden brindarle una exigencia similar pensando en el Mundial. El combinado de las barras y las estrellas perdió 2-1 ante Inglaterra en Londres y 2-0 ante España en Pamplona. Andonovski busca revertir el funcionamiento colectivo de sus dirigidas en la última ventana internacional de 2022.

