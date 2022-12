El adiós a una leyenda Mundial

Todas las manecillas de los relojes peninsulares apuntaban las 16 horas; y, en Qatar, todos los focos y las cámaras apuntaban hacia el banquillo. Sí, han leído bien, estaba a punto de disputarse el penúltimo partido de los cuartos de final del Mundial, que enfrentaban a marroquíes y portugueses, y, sin embargo, la atención estaba puesta sobre la bancada lusa.

Todas las cámaras sobre Cristiano Ronaldo I Imagen: Getty Images

Fernando Santos lo había vuelto a hacer, el seleccionador portugués había vuelto a sentar al mejor jugador de la historia en un ejercicio de dar un golpe encima de la mesa y dejar claro que esa selección está comandada por él… y así pasó. Tras el gol de En-Nesyri, las opciones del conjunto portugués iban esfumándose. Parecía imposible, pero estaba sucediendo, Cristiano Ronaldo podía estar disputando sus últimos minutos en un Mundial. El 7 saltó al terreno de juego en la segunda parte al rescate de los suyos, pero, quizás, ya era demasiado tarde.

Una despedida injusta

Cada segundo que iba transcurriendo en ese descuento de 8 minutos, era una lágrima de cada uno de esos niños que se enamoraron del fútbol gracias a él. Cada segundo implicaba un flashback de alguno de esos momentos en los que el comandante había hecho historia. Tal vez, la mejor de las opciones era cerrar los ojos, evitar la realidad, intentar no tomar consciencia de que aquello estaba pasando realmente…, pero eso hubiera implicado no ver sus últimas carreras, sus últimas arengas para levantar y animar a los suyos; sus últimas bicicletas; sus últimos saltos; sus últimos remates; en definitiva, quién cerrara los ojos ante Marruecos se habría perdido su último servicio a un Mundial.

Cristiano hundido tras la eliminación de Portugal I Imagen: Getty Images

Los tres pitidos del colegiado fueron un golpe de realidad muy duro. Sí, había sucedido, Portugal estaba eliminada, Cristiano Ronaldo estaba fuera del Mundial, de su último Mundial. Es obvio que las posibilidades de CR7 de proclamarse campeón del mundo eran ciertamente limitadas, pero ni mucho menos merecía acabar así. No ha sido ni mucho menos un año fácil para Ronaldo, a la pérdida de su hija, que es sin duda el hecho más trágico en lo que va de año para el portugués, se le suma su situación en el club que le vio crecer, del que ya ni siquiera forma parte. En fin, un “anus horribilis” para Cristiano Ronaldo que está viendo menoscabada su imagen al filo de la conclusión de su carrera.

La primera Champions de CR7

Y claro que no, claro que no se lo merece. Señor Ten Hag, el mejor jugador de la historia del Manchester United no se merece que usted le relegue a un segundo plano tratándole como uno más; señor Joel Glazer, el futbolista que le dio una Champions al equipo del que usted es presidente se merece un mínimo de respeto y apoyo emocional cuando acaba de perder a una hija; y, ya por último, señor Fernando Santos, cómo es posible que al futbolista que ha permitido que usted siga ostentando el cargo de seleccionador ahora le intente ridiculizar, no míster no, a usted deberían enseñarle que no se muerde la mano que le da de comer.

Ronaldo gana la Eurocopa con Portugal I Imagen: Getty Images

El fútbol llora tu adiós, Cristiano

Pero es igual, todos estos casos, aunque hayan sido prácticamente correlativos y en un espacio de tiempo tremendamente cercano, son, al fin y al cabo, hechos aislados. Aislados porque tú, Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, te has ganado el respeto de algo muchísimo más importante que todos esos personajes anteriormente mencionados, tú te has ganado el respeto del mundo del fútbol. Este sábado el fútbol no solo murió por la clasificación de una selección que en ningún momento pretendió jugar al fútbol; el fútbol murió porque una parte de este deporte al que muchos amamos te la llevaste tú.

En tu camino al túnel de vestuarios, esas lágrimas que ibas derramando significaban mucho más que un simple llanto. No solo llorabas tú; lloraba tu madre que siempre ha estado a tu lado en los momentos más duros y te ha apoyado en las decisiones más complejas; lloraba tu padre, desde el cielo, al darse cuenta de todo lo que había logrado su niño; y, hablando de padres, también lloraba Sir Álex Ferguson, tu padre en cuanto a lo deportivo, al tomar consciencia de que aquel chaval al que había entrenado y por el que había apostado se había convertido en el mejor de la historia; lloraba Gio, que llegó para cambiarte la vida, y desde luego que lo hizo; lloraban tus hijos, pero ellos de emoción al saber que ellos podrán disfrutar de las anécdotas y vivencias que les narre su padre; lloraban en Funchal, al ver que aquel niño que comenzó sus andaduras dándole patadas a un balón medio roto, ya se había convertido en un hombre y, además, volvía a casa con la escalofriante cifra de cinco balones, pero de oro; lloraban todos esos aficionados que empezaron a disfrutar de ti en el Sporting de Lisboa; lloraban todos esos red devils que te vieron crecer en el teatro de los sueños hasta que su niño prodigio acabó trayéndoles una Champions y un Balón de Oro bajo el brazo; lloraron todos esos madridistas que recordaron que su máximo goleador de la historia se estaba yendo para no volver; lloraba Marcelo al tomar consciencia de que nunca más podrá ver a su gran amigo, a su hermano, celebrar un gol en un Mundial; lloraban todos esos amantes de este deporte que saben apreciar cuando un futbolista está muy por encima del resto…, en definitiva, Cristiano, lloró el fútbol.

Cristiano con su familia recogiendo el premio The Best I Imagen: Getty Images

Hasta siempre al mejor futbolista de todos los tiempos

Este artículo debería ser eterno, como tu legado, pero como eso no es posible, qué mejor forma de concluirlo que dándote las gracias. Tú escribiste una carta a todos los madridistas el día de tu despedida, así que, aquí va la respuesta de todos esos merengues que recibieron o leyeron tus últimas palabras como futbolista del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo gana su quinta Champions I Imagen: Getty Images

Resulta difícil enlazar frases, oraciones e, incluso, palabras con las lágrimas derramándose por unos ojos que se niegan a no volverte a ver en el mayor evento del fútbol mundial. Pero sin más dilación, comencemos… Gracias, gracias de verdad por habernos enseñado a enamorarnos de este deporte, a tomar el fútbol como una forma de vida; gracias por elegir al Real Madrid por encima de todo y por poner el Bernabéu patas abajo en tu primer día con el célebre “un, dos, tres… ¡Hala Madrid!, ¿te acuerdas?, ojalá pudiese retrocederse en el tiempo y regresar a ese día para volver a disfrutar en bucle de tu fútbol, tus carreras por banda, tus regates inverosímiles, tus golazos, tus celebraciones…; así que, pues eso, que gracias, gracias por elevarte al cielo de Mestalla y darnos esa Copa del Rey que lleva serigrafiado tu nombre; gracias por liderar a un equipo dirigido por tu amigo José Mourinho y batir todos los récords posibles en esa liga inolvidable; gracias también porque ese mismo año lograste calmar a todo un Camp Nou, que llevaba inquieto desde tu llegada al Real Madrid; gracias por todas esas veces que alzaste la voz, a base de goles, para dejar claro quién manda en la capital, en especial aquel hat-trick para despedirte como es debido y sepultar el Vicente Calderón; gracias por todas esas tandas de penaltis en las que nunca dudamos porque todo dependía de ti; gracias por esas 4 Champions que te alzaron como el primer futbolista en la historia en lograr 5 Copas de Europa… en conclusión, GRACIAS, gracias por darnos el privilegio de poder decir que vimos jugar a Cristiano Ronaldo, al mejor futbolista de todos los tiempos.