Endrick, nuevo jugador del Real Madrid

El conjunto madridista continúa haciendo planes de futuro con su plantilla e incluye en ella a su reciente fichaje, Endrick. Tiene 16 años, es brasileño y actualmente juega en el S.E. Palmeiras, equipo en el que se seguirá formando, hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda unirse al conjunto blanco.

El joven talento brasileño ha querido hacer sus primeras declaraciones tras haberse hecho oficial su fichaje por el Real Madrid. "Hasta que me una al Real Madrid, seguiré dedicándome, como siempre me he dedicado, a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias y más títulos", ha declarado Endrick.

Sigue los pasos de sus compatriotas

Cuando Vini Jr y Rodrygo Goes ficharon por el Real Madrid se encontraron en la misma situación, siendo muy jóvenes y teniendo que esperar a la mayoría de edad para unirse al club blanco. La inversión en la operación también será similar y es que partirá de los 35 millones de euros fijos y podrá alcanzar los 60 kilos en función de variables dependiendo de los objetivos.

Cualidades de futura estrella

Si el Real Madrid se ha hecho con los servicios de un joven de 16 años es porque ha visto 'galones' de un futuro crack mundial. Como ya comentó en varias entrevistas, él llegaría con el objetivo de empezar a triunfar de manera inmediata. Así lo demuestra el hecho de que una de las prioridades del entorno del brasileño sea que él brille como la estrella principal del Madrid sin coincidir con ningún otro delantero de sus mismas características. Esto ha hecho al Real Madrid cumplir con la condición de no fichar a Erling Haaland en futuros mercados, algo que el club madridista no dudó en aceptar.

Deseado por muchos clubes

En la carrera por el joven crack no sólo ha estado presente el Real Madrid, sino que grandes equipos como el Paris Saint Germain, el F.C. Barcelona o el Chelsea F.C. han intentado fichar a Endrick. No fue hasta hace unos días cuando el Palmeiras dio el 'sí' al Real Madrid para que pudiese estar tranquilo.

Una vez llegado a un acuerdo, los dirigentes del conjunto blanco no tardaron en invitar a Endrick y a su familia a conocer las instalaciones de del club, que serán su lugar de trabajo a partir del año 2024.