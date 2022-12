El Real Madrid femenino mejora su ofensiva

Con un partido menos que el resto de equipos de la Liga F, el Real Madrid se sitúa segundo en la clasificación, a ocho puntos del Barça que sigue sin perder ningún partido. Por su parte, en Champions, a pesar del complicado grupo y la alta exigencia de los rivales, el conjunto blanco todavía tiene opciones de pasar a la siguiente fase. Esto se debe a la solidez del ataque y los buenos números que lo acompañan.

Si bien el año pasado por estas fechas el Real Madrid iba a la deriva, luchando por salir de los puestos de descenso en Liga y con un estilo de juego que no daba frutos, esta temporada se sitúa segundo. Llegó Alberto Toril en sustitución de David Aznar y llevó al equipo al tercer puesto, consiguiendo la clasificación para la Champions. Entre ambas competiciones, las merengues han anotado 38 goles, más del doble de los 16 que llevaban el curso pasado.

Los goles ya no son solo de Esther

Estos registros goleadores no solo han mejorado a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Mientras que el año pasado el peso de los goles recaía sobre Esther González, quien a estas alturas era la máxima goleadora junto con Caroline Moller, ambas con 5 goles, este año las cosas han cambiado. Ya no son solo ellas las únicas que mandan el balón al fondo de la red. Esther sigue siendo la máxima anotadora, con 10 tantos, el doble, seguida muy de cerca por Caroline Weir, el flamante fichaje blanco, con 9 goles. Nahikari, quien por estas fechas solo llevaba un tanto, quintuplica sus registros, ya que ahora lleva 5. Athenea del Castillo, que el año pasado no se había estrenado, la iguala. Teresa Abelleira y Naomi Feller con tres, Rocío Gálvez con dos y Olga Carmona con uno completan la tabla de goleadoras.