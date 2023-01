Previa Real Madrid vs Atlético de Madrid: la Copa regala un derbi extra

Las aspiraciones colchoneras de levantar un título esta temporada pasan por derrotar al Real Madrid en el Bernabéu. El Atleti lleva una temporada donde la irregularidad y la fragilidad son los adjetivos que mejor la describen. Con la liga casi imposible y fuera de competiciones europeas, el Atlético tiene en su mano alzar la Copa del Rey y regalarle un trofeo a su afición.

Los blancos siguen vivos en todas las competiciones. El Madrid compite con el Barça por el trofeo liguero y esperan al Liverpool en los octavos de final de la Champions League. Este jueves, tienen la posibilidad de avanzar a las semifinales de la copa y conseguir un título que no levantan desde 2014.

Antecedentes históricos

El derbi madrileño se ha disputado 230 veces con un claro dominador, el Madrid con 114 victorias. El Atlético ha hecho lo propio en 57 ocasiones, y el empate fue el resultado final en los 59 partidos restantes.

Si los datos se centran en la competición que se juegan ambos este jueves, colchoneros y blancos se han encontrado por el camino de la Copa del Rey 42 veces. Aquí, también, el Madrid supera al Atleti en duelos ganados, 17 contra 11, y han firmado las tablas en los otros 14 partidos.

Pese a este bagaje, los colchoneros sí que superan al Real Madrid en algo… en finales ganadas. 5 veces se han disputado el título con 4 victorias rojiblancas (1960, 1961, 1992, 2013) por una blanca (1975). Además, el Atleti ha levantado el trofeo en el Bernabéu siempre que se han enfrentado en la final y el Madrid hizo lo propio en el Calderón.

Las polémicas: Soto Grado y las entradas

Soto Grado en un partido esta temporada. Foto: Getty Images

Últimamente, más allá de las polémicas que acaecen dentro del terreno de juego, los derbis han estado precedidos de otras que no tenían que ver con las situaciones del juego. Hace un año, el famoso pasillo que el club colchonero no quiso realizar al Real Madrid por haber ganado LaLiga. Y en el encuentro de la primera vuelta de la Liga por los bailes de Vinícius.

Esta vez, la controversia surge en torno al reparto de las entradas para la afición visitante. Desde hace unas temporadas, el formato copero es a partido único (a excepción de las semifinales que sí son a ida y vuelta). Siempre que el choque sea entre dos conjuntos de diferente categoría, este duelo se llevará a cabo en el estadio del “equipo pequeño”. Pero, cuando la fortuna empareja a dos rivales del mismo escalón, como en este caso, el partido se disputa en el campo del equipo que primero sale en el sorteo. La bola del blanca salió antes que la rojiblanca y por este motivo, los blancos ejercerán de locales.

La polémica surge cuando la afición colchonera y, en este caso, visitante, conoce las localidades que le van a corresponder para ir a alentar a su equipo al Santiago Bernabéu. 334, esa es la cifra. 334 entradas tiene a su disposición la hinchada del Atlético de Madrid para el derbi. El club rojiblanco recibió la solicitud de alrededor de 4 mil socios para acudir al encuentro.

Tras el revuelo, el Real Madrid, con un comunicado oficial, se ha defendido argumentando que son las mismas de las que ellos disponen cuando les toca visitar el Metropolitano y que es un acuerdo de ambas entidades.

Además, en ese mismo comunicado, el club blanco tacha de “falsa” la información recogida en la portada del diario ‘Marca’ del día 25 de enero. En dicha cabecera, se puede leer “Madrid y Barça se reservan el derecho de admisión de aficionados con camisetas o símbolos rivales”. El punto 1 del escrito dice así: “Que dicha información es rotunda y absolutamente falsa. El Real Madrid no ha prohibido nunca la entrada al estadio Santiago Bernabéu a aficionados con camisetas del equipo rival. Así ha sido siempre, tal como se puede constatar en cada partido celebrado en nuestro estadio, y así seguirá siendo”.

Ese apartado, en el que niega cualquier prohibición a exhibir los colores del equipo visitante, choca con el mensaje que aparece en la pantalla si vas a sacar una entrada para el partido de este jueves por medio de la página oficial del Real Madrid.

Un mensaje en el que el Madrid avisa de que se guarda el derecho de admisión

Para más inri, el árbitro designado para impartir justicia en Santiago Bernabéu es Soto Grado. Esta decisión, no gusta ni a unos ni a otros. El colegiado castellanoleonés se ha visto inmerso en una vorágine de situaciones en los últimos compromisos que tuvo que arbitrar a Atleti y a Madrid.

Los merengues lo tienen más reciente que los colchoneros. El Madrid no entendió un penalti señalado a Alaba por mano en Villarreal el pasado 7 de enero, que le costó la derrota por 2-1.

La última vez que se vieron las caras el Atlético y Soto Grado fue en el mes de septiembre en la jornada 3 de LaLiga. Los rojiblancos visitaban el Reale Arena y salieron mosqueados por el arbitraje recibido. En aquel partido, el colegiado anuló un gol de Morata por un control previo de Joao que el colegiado entendió como mano, pero, posteriormente dio por válido uno de Sadiq que introducía el esférico en la red tras rebotarle en el brazo. Además, en los últimos minutos no aplicó la ley de la ventaja en una falta al borde del área y que acabó en gol de Correa.

Simeone: “Si se lo cuento, se enteran”

De esta manera contestó el ‘Cholo’ a la pregunta sobre a dónde quiera llevar al Madrid. El entrenador argentino habló sobre la situación de la plantilla: “Lo vengo viendo mejor desde el Mundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro. El grupo está entusiasmado y comprometido para un partido importante y un rival fuerte”.

Además, Simeone elogió a Carlo Ancelotti: “Los calificativos de extraordinario siempre me parecen excesivos. Mi relación es de entrenador, aunque me gustaría juntarme con él y aprender de él, me parece buena persona”.

El abrazo de Simeone y Ancelotti en el derbi de liga. Foto: Getty Images

Ancelotti sobre Nacho: “A él le gusta más como central y yo lo tengo en cuenta... por eso mañana juega de lateral”

El técnico italiano dejó esta graciosa anécdota en la previa del encuentro copero frente al Atlético de Madrid sobre la posición en la que jugará el canterano madridista. Carlo Ancelotti fue la única pista que dio sobre el once que pondrá sobre el césped y que “mañana tienen que montar el mejor equipo posible y es lo que intentarán hacer”. Además, habló de la situación de la plantilla: “Es un momento de transición y todo el mundo tiene que comprender. Tanto los jóvenes, como los veteranos. Esta compresión y paciencia de los veteranos fue vital también en la temporada pasada”.

Con respecto al Atleti, el entrenador del Madrid apunta que “tienen en cuenta la fuerza del rival y saben que cuesta mucho”.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Modric, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke, De Paul, Lemar; Griezmann, Correa y Morata.

Dónde ver el partido

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrenta al Real Madrid y al Atlético de Madrid se podrá seguir en abierto a través de La 1 y por la página web de RTVE.