Famara Diédhiou ya entrena con el Granada CF

Famara Diédhiou, nuevo delantero del Granada CF, se ha ejercitado ya este miércoles con el resto del grupo en la sesión de entrenamiento que el equipo granadino ha realizado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del club.

El Granada CF hizo oficial este martes por la tarde el fichaje de Famara Diédhiou, que ha llegado cedido por parte del Alanyaspor hasta el final de la presente temporada "con opción de compra en función de los objetivos deportivos", según detalló el club en el comunicado con el que hizo oficial su fichaje.

El ariete senegalés, de 30 años, llega para reforzar la línea de ataque del Granada CF. El equipo granadino solo cuenta en su plantilla con un delantero centro nato, que es el veterano Jorge Molina. José Callejón, que ha jugado muchos partidos como falso 9, sobre todo en la etapa de Aitor Karanka en el banquillo del conjunto granadino, y Myrto Uzuni, que se ha convertido en el máximo goleador del Granada y de LaLiga SmartBank, han sido los dos futbolistas más utilizados en la parcela defensiva del equipo rojiblanco.

El jugador Famara Diédhiou ha publicado una fotografía de su primer entrenamiento con el Granada CF en su perfil en la red social Twitter junto al siguiente mensaje: "Muy contento de jugar en @GranadaCF. Hagámoslo juntos. Very Happy to sign in @GranadaCF. Let’s make it happen togheter".

Famara Diédhiou podría debutar contra el Andorra

El atacante ha trabajado a las órdenes del técnico Paco López este miércoles y volverá a hacerlo este jueves y el viernes, en las dos sesiones de entrenamiento que hay previstas antes del partido contra el Andorra, que se disputará en el estadio Nuevo Los Cármenes este sábado 28 de enero, a las 16:15 horas. Famara Diédhiou estará disponible para entrar en la convocatoria y Paco López tendrá que decidir si le da minutos ya en el encuentro contra el Andorra.