Previa Granada CF - UD Ibiza: una nueva prueba para seguir fuertes en casa

La Liga Smartbank llega esta semana a su jornada número 24, que medirá en Los Cármenes al Granada CF y a la UD Ibiza. Un encuentro que enfrentará a dos conjuntos que llegan en situaciones totalmente distintas, pero con la necesidad de ganar. Los locales lo necesitan para volver a entrar en los puestos de promoción después de caer derrotado en la última jornada, mientras que los visitantes buscarán un triunfo que les permita romper la mala dinámica de las últimas semanas con la intención de acercarse a los puestos de salvación.

Seguir fuertes en el fortín de Los Cármenes

El Granada CF llega a este encuentro después de caer derrotado en la última jornada a domicilio ante el Levante UD por 3-1, en el que un mal comienzo condicionó al equipo granadino, que fue por debajo 2-0 tras el primer cuarto de hora. Neva recortó distancias en el marcador, pero el Granada no pudo remontar. Además, la derrota ante un rival directo propició que el equipo abandonase los puestos de promoción tras un partido en el que habría ocupado la tercera posición si hubiera vencido. Ahora, el conjunto granadinista se encuentra en séptima posición con 35 puntos, a uno de los puestos de playoff marcados por el Albacete Balompié, mientras que los puestos de ascenso directo están mucho más lejanos, y tiene una desventaja de siete puntos con el segundo clasificado, la UD Las Palmas.

La temporada del Granada CF es tremendamente irregular, pues muestra una imagen muy distinta en sus encuentros como local y visitante, pues cuando juega en Los Cármenes es un equipo muy fuerte y con ideas claras, lo que ha hecho que todavía no conozca la derrota como local y acumule cuatro victorias de manera consecutiva en su estadio. Sin embargo, a domicilio su nivel empeora sensiblemente, sobre todo en la faceta ofensiva, pues ha marcado solo cuatro goles y ha vencido únicamente en una ocasión, en la primera jornada precisamente ante la UD Ibiza en Can Misses por 0-2. De esta manera, el club rojiblanco quiere volver a la senda de la victoria venciendo como local para volver a entrar en los puestos de promoción, aunque para poder tener opciones de ascender debe mejorar urgentemente como visitante.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de André Ferreira, Rochina, Meseguer y Uzuni. Este último ya fue baja la pasada jornada tras producirse una lesión a última hora. Otro jugador que no estará es Arezo, que se marcha cedido hasta el 31 de diciembre al CA Peñarol. Así pues, puede ser que el sustituto del albanés en la banda pueda ser como en el último encuentro Callejón, mientras que en la otra banda estaría Puertas. Otros jugadores que podrían ocupar el puesto en la banda son Soro, Alberto Perea o incluso Bryan Zaragoza. En cuanto al centro del campo, Víctor Díaz podría ser de nuevo la sorpresa, ya que el técnico valenciano ha apostado varias veces por colocarle en la medular, aunque su posición natural sea la de lateral derecho, pero el buen nivel mostrado ha hecho que pueda estar con habitualidad.

Ganar urgentemente para seguir con esperanza

La UD Ibiza afronta este partido en una situación realmente delicada, tras su derrota en la pasada jornada frente a la UD Las Palmas en Can Misses por 1-2 en un encuentro en el que se puso por delante con el gol de Bogusz. Sin embargo, la expulsión al inicio de la segunda mitad de Gonzalo Escobar condicionó el encuentro, que acabó remontando el conjunto canario. De esta manera, el club celeste sigue ocupando la posición de colista con tan solo 16 puntos, y está a cuatro del Málaga CF, siguiente clasificado, y a 11 de los puestos de salvación marcados por el Racing de Santander. Así pues, el Ibiza necesita revivir urgentemente con un triunfo que le permita acercarse en cierta de medida a la salvación. Además, un triunfo en un campo tan complicado como Los Cármenes sería un buen impulso para intentar revertir la situación.

La campaña de la UD Ibiza empezó con mal pie desde el inicio con Javi Baraja al frente del banquillo. Las derrotas de las primeras jornadas dieron paso a una buena dinámica de tres triunfos en cuatro jornadas, alguno de ellos en campos complicados como el conseguido frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Sin embargo, las tres derrotas consecutivas posteriores supusieron la destitución del técnico y la llegada de Anquela, que tampoco supo dar con la tecla y fue destituido en menos de un mes, tras sumar un punto en los tan solo cuatro partidos que había dirigido. Ahora, el técnico es Lucas Alcaraz, viejo conocido de la afición granadinista, y que llega a este encuentro también con un balance pobre en Liga de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Para este encuentro, Lucas Alcaraz tiene las bajas por sanción de Gonzalo Escobar, y por lesión de Shashoua. Además, Isma Ruiz tampoco estará disponible esta jornada por una clausula en el contrato de cesión con el Granada CF. Por lo demás, se espera que jueguen alguno de los recientes fichajes del equipo, como puede ser el delantero checo Lukas Julis, que pese a que está en pleno proceso de adaptación, podría tener minutos en esta jornada tal y como ha confirmado el propio Alcaraz.

Declaraciones de Paco López y Lucas Alcaraz

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el tipo de partido que espera: "Se habla mucho de partidos trampa. Estamos en una Liga que es muy competitiva. Se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, en cualquier campo y situación. Sabemos que no va bien, va el último. Nos va a poner las cosas muy difíciles, aunque también parezca un tópico". También ha hablado acerca del rival, el Ibiza: "Tiene unas señas de identidad claras. Sabemos y entendemos que van a aprovechar mucho los espacios que podamos dejar a la espalda. Se ha reforzado bien". Por último, ha hablado sobre el cambio de Víctor Díaz al pivote: "Es un recurso. No es un centrocampista. Estamos para ayudar. Cada vez que lo ha hecho, Víctor nos ha ayudado. Siempre es mucho más fiable poner a un jugador en su demarcación habitual. Si lo tenemos que hacer en algún caso, siempre estamos abiertos a poder hacerlo".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrendador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, que ha hablado acerca de la incorporación de Lukas Julis: "Es un chico que tiene experiencia. Tiene un bagaje goleador bueno y buenas condiciones. En los últimos años no ha estado compitiendo, por eso tenemos más acceso a que venga este chico. Ahora mismo está en proceso de adaptación. Vendrá con nosotros y posiblemente tenga minutos". También ha hablado sobre el rival, el Granada: "Llevamos seis meses de competición y si no has perdido en tu campo, es por algo. Casualidades, a estas alturas, no hay. Es un equipo con muy buenas acciones individuales, que juega con mucha gente por delante de la pelota, y que en el ida y vuelta que propone en casa se siente muy cómodo".

Convocatorias

Granada CF: Sin confirmar.

UD Ibiza: Fuzato, Chanza, Fran Grima, Martín, Goldar, Grillo, Javi Vázquez, Juan Ibiza, Marcos Mauro, Coke, Joseda, Álvaro García, Diop, Bogusz, Morante, Appin, Miki Villar, Nolito, Christian Herrera, Ekain, Kaxe, Lukas Julis y Suleyman.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Petrovic, Bodiger, Puertas, Melendo, Callejón y Jorge Molina.

UD Ibiza: Fuzato, Joseda, Marcos Mauro, Grillo, Javi Vázquez, Diop, Appin, Christian Herrera, Nolito, Bogusz y Ekain.