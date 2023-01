Paco López: "Trataremos de ser eficaces en cada momento del partido"

Segundo partido consecutivo en casa que afronta el Granada con las esperanzas de volver a engancharse a la parte alta de la tabla y de, como mínimo, luchar por el Play-Off de ascenso. Para ello, además de tener que conseguir la victoria, tendrá que empezar a sumar de 3 en 3 en lejos de tierras granadinas, siendo el filial del Villareal su primera parada. Para analizar todo lo que acontece previo al próximo encuentro, Paco López, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa.

Poco a poco el entrenador valenciano va sumando efectivos para poder afrontar los partidos: "Uzuni ha entrenado con normalidad pero veremos como evoluciona. Con Melendo pasa lo mismo".

Aunque lleve sin jugar bastante tiempo, el nuevo fichaje del Granada, Famara Déedhiou ha comenzado a entrenar con el equipo: "Famara es un chico con un físico espectacular y esperemos que nos de buen juego aéreo. Es un jugador que nos puede venir bien", añadiendo además que "Está en proceso de adaptación a todos los niveles".

Carlos Neva ha tenido molestias, y a día de hoy es duda para el partido del sábado. Su sustituto natural es Jonathan Silva, un jugador que hasta ahora no ha dado el rendimiento esperado: "Si le toca jugar, estamos tranquilos. Nos lo demuestra en el día a día" añadiendo con respecto a su posible salida: "No me consta que haya pedido salir. Siempre lo he considerado jugador de la plantilla".

El siguiente rival del Granada, el FC Andorra, es uno de los rivales con más autor propio: "El Andorra es un equipo peculiar, seguramente es el equipo que más posesión tenga de la liga y es muy difícil quitarle la pelota. Es un equipo muy atrevido y para nosotros es un gran reto". Aun así, Paco López advierte al club andorrano: "Nosotros también somos un equipo que en casa somos peligrosos y trataremos de ser eficaces en cada momento del partido".

Para finalizar, se le ha preguntado por un jugador muy determinante en los últimos partidos del Granada, Bryan Zaragoza: "Bryan es un jugador con un talento natural especial. Sabe que es un jugador muy importante para nosotros".