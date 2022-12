El Granada CF continúa con su martirio a domicilio y cae eliminado de la Copa del Rey ante el Oviedo

El Oviedo consiguió el bote. Se llevó el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, y no fue porque el Granada no intentara evitarlo. Los asturianos supieron aprovechar una ocasión a balón parado al inicio para vencer a un cuadro que, pese a llegar de mil maneras diferentes, no se encontró con el gol y continúa con su martirio fuera de Los Cármenes.

Real Oviedo y Granada CF se enfrentaban este jueves en vísperas navideñas en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de Copa del Rey, celebrado en el Carlos Tartiere.

Con esta eliminatoria a partido único, ambos conjuntos cerraban su año futbolístico, por lo que apuraron los pocos recursos que les quedaban en este último duelo del 2022 para, de esa forma, intentar pasar a dieciseisavos en dicho campeonato.

Los de Cervera llegaban a esta cita tras ganar al Gimnástica Torrelavega en prórroga (2-3), poniéndole el cuadro cántabro las cosas muy difíciles a los asturianos. Por su parte, los nazaríes ganaron al Yeclano Deportivo (2-3) en el estreno en el banquillo rojiblanco de Paco López.

Muchas intenciones, pero pocas ocasiones

El Oviedo, que fue el que más insistió en área contraria en los primeros compases del partido, se adelantó en el marcador con un testarazo de Luengo, a pase de Koba desde la esquina, imposible de detener para Adri López, ya que el balón entró por la escuadra derecha y no pudo llegar a detenerlo.

Los granadinos, que estaban aguantando hasta este momento la envestida azulona, no vieron venir este temprano golpe, que les dejó anonadados dadas las circunstancias y el poco tiempo que habían tenido para proponer sobre el terreno.

Poco a poco, los andaluces fueron recomponiéndose y se hicieron con el control y dominio del juego, aunque tardaron mucho en transformarlo en ocasiones en meta contraria.

Soro intentando robar un balón al rival | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

De hecho, el choque se vio interrumpido de manera reiterada por diferentes entradas que no sobrepasaban los límites, pero que sí dejaban a los protagonistas malheridos en el verde. Un duelo no muy vistoso precisamente para los aficionados.

La chispa eléctrica en el Granada la intentó poner Bryan Zaragoza, que partía como titular. Desde la banda, el joven atacante buscaba el gol gracias a sus internadas y sus enfrentamientos directos con los zagueros del Oviedo. Algo diferente que no pudo aprovechar el Granada en el primer tramo de juego.

Los granadinos lo intentaron durante toda la primera parte, pero la poca capacidad ofensiva por su parte y la gran solidez local sirvió para que los pupilos de Cervera, siendo fieles a su forma de juego, se fueran a vestuarios con el resultado a su favor.

Héroes y villanos

Paco López no quería que ello durara mucho, por lo que optó por revolucionar el sistema de juego y, con diferentes cambios, convirtió al Granada en un conjunto más llegador y vertical.

Callejón, que era uno de los que entró en el ecuador, tuvo el tanto de las tablas en sus botas, pero Tomeu Nadal lo evitó con una estirada salvadora de su pierna que sacó prácticamente el esférico de la línea de fondo.

El meta oviedista se vistió de superhéroe para salvar a los suyos en diferentes jugadas. En la siguiente ocasión sacó con su mano elástica un remate en la boca del área de Molina, que se quedó perplejo ante la actuación del arquero.

La llama nazarí fue bajando su intensidad con el paso del tiempo, fruto de la carga física y desgaste, aunque la épica que querían lograr los visitantes hacía que, con el partido tan abierto, pudiera pasar cualquier cosa. Mientras tanto, los asturianos esperaban robar la bola y montar contragolpes con los que cerraran el partido.

Obeng controlando un balón ante la presión de Petrovic | Foto: Real Oviedo.

Por si las cosas parecían ponerse feas, a falta de cinco minutos para el pitido final, el colegiado sacó roja directa a Miguel Rubio, que agarró con fuerza a la figura de ataque local en uno de estos contraataques. Con esta, el central ha salido expulsado dos veces en menos de una semana. Anécdota que no habla bien de su actuación.

Sin mucho más, el Real Oviedo consiguió su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras ganar a un Granada que intentó poner la igualada en el luminoso, pero no le dio para tanto. De esa forma, el cuadro rojiblanco queda eliminado de la competición copera y cierra el año con otra derrota a domicilio.

Ficha Técnica

Real Oviedo: Tomeu Nadal, Lucas Ahijado, Oier Luengo, Abel, Mangel (Luisimi 82’), Jimmy, Viti (Hugo Rama 82’), Koba (Cardero 61’), Borja Sánchez (Marcelo 61’), Obeng (Borja Bastón 90’)

Granada CF: Adri López, Quini, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Jonathan Silva (Ricard 82’), Bodiger (Callejón 45’), Petrovic (Sergio Ruiz 73’), Bryan (Uzuni 73’), Soro, Perea (Rochina 45’), Molina

Goles: 1-0, Luengo.





Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Ha amonestado a Koba, Abel y Cardero por parte local y a Jonathan Silva, Ricard, Miguel Rubio (roja directa), Rochina y Uzuni en el otro cuadro.

Incidentes: Partido correspondiente a la segunda ronda de Copa del Rey, celebrado en el Carlos Tartiere.