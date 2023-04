El Real Madrid gana 2-0 al Chelsea y tiene pie y medio en semifinales

​

El Real Madrid encarrila el pase a semifinales tras ganar 2-0 al Chelsea. Un gol de Benzema y otro de Asensio dieron la victoria a los blancos que, si no les pasa como el año pasado, tienen la eliminatoria prácticamente cerrada. Los de Ancelotti cuajaron un gran partido, marcado por la expulsión de Chilwell en el 60’, que provocó que los ‘blues’ juagaran más de media hora con 10.

El Santiago Bernabéu volvió a vivir una noche de Champions. El templo blanco fue testigo de la repetición de los cuartos de final de la temporada pasada, aunque esta vez, el partido de ida y no el de vuelta. Real Madrid y Chelsea llegaron a este partido en situaciones muy diferentes. Los de Ancelotti tras remontar y ganar 0-4 al Barça, aunque en el partido de Liga perdieron 2-3 ante el Villarreal. Los de Lampard en medio de un cambio de entrenador, el tercero esta temporada, y undécimos en la Premier.

El Chelsea empezó asustando

El partido empezó rápido y con el Chelsea asustando. Los ingleses estuvieron a punto de adelantarse a la contra, primero Joao Félix que se quedó solo ante Courtois, pero llegó Militao para molestarle lo justo al tirar y el portero belga mandó el baló a córner. Minutos después, una pérdida de Modric en el centro del campo provocó otra contra de los blues, pero Alaba estuvo atento y despejó.

El Real Madrid no llegó a la portería de Kepa hasta el minuto 12 a punto estuvieron Benzema y Vinicius de marcar el primero, pero el guardameta español detuvo el tiro del francés. Antes de la primera llegada madridista, el árbitro ya había mostrado dos amarillas, una para cada equipo: a Camavinga y a Fofana. Tarjetas que condicionarían el partido, ya que los laterales de ambos equipos se vieron afectados.

Benzema abrió la lata

El Real Madrid poco a poco comenzó a tener el dominio del balón. Fede Valverde, que recibió el apoyo de la grada tras el incidente con Baena, pudo abrir el marcador, pero su tiro se fue alto. Fue Benzema, quién si no, el que puso el 1-0 en el marcador. Un magnífico pase por alto de Carvajal que Vinicius remató a duras penas, Kepa rechazó y se la dejó a placer a Karim, que solo tuvo que empujarla. Era el minuto 21 de partido.

Karim Benzema celebra su gol. Vía Twitter @realmadrid

Como respuesta, el Chelsea tuvo una ocasión muy clara, un remate de Sterling ajustado al palo derecho que sacó Courtois. El belga volvió a demostrar su buen nivel. Aún así, las ocasiones más claras seguían siendo de los blancos y Vinicius a punto estuvo de marcar el segundo, pero primero se le fue al lateral y después Thiago Silva sacó el balón en la línea de gol.

La segunda parte empezó con el Chelsea en el área blanca, pero Joao Félix no estuvo acertado al rematar el pase de Enzo Fernández y se le fue alto. Luka Modric respondió con un tiro ajustado a la escuadra izquierda que se marchó fueras por pocos centímetros.

Lesión de Koulibaly y tarjeta roja para Chilwell

Las cosas se le pusieron más cuesta arriba al Chelsea si es posible. En el minuto 54 Koulibaly, que estaba siendo el mejor de los suyos, se lesionó. Le sustituyó Cucurella. Y en el 60’ Chilwell dejó al Chelsea con 10 tras agarrar a Rodrygo, que se quedaba solo ante Kepa. Era el último defensor, por lo que la tarjeta roja era clara, de hecho el inglés ni protestó. Por su parte, el Real Madrid tenía por delante media hora para ampliar la ventaja.

Asensio marcó el definitivo 2-0

Los blancos lo intentaban por dentro, pero era difícil, ya que el Chelsea se rearmó y jugó con defensa de cinco el resto del partido, con tres centrales en el medio. Ancelotti realizó los primeros cambios, se fueron Rodrygo y Camavinga y entraron Rüdiger y Asensio. Este último marcó el segundo en el primer balón que tocó.

Un córner muy mal defendido por el Chelsea fue aprovechado por los blancos, más listos, para marcar el segundo. Vinicius recibió solo un pase en el área pequeña. Le pasó el balón a Kroos que vio solo a Asensio en la media luna. El mallorquín remató de primeras y el balón salió raso, ajustado al palo y entre las piernas de los jugadores del Chelsea inalcanzable para Kepa.

Aunque todavía quedaban 20 minutos y el Chelsea tenía un jugador menos, el marcador no se movió. El Real Madrid lo intentó, pero no consiguió ampliar más el marcador. Entraron Ceballos y Tchouameni para mover más el centro del campo, mientras el Chelsea buscaba la manera de que la distancia no aumentara más. Los blues tuvieron una ocasión en el último minuto, pero Rüdiger se interpuso en el tiro de Havertz.

Stamford Bridge espera para la vuelta

Los blancos viajan a Londres con una clara ventaja. Stamford Bridge decidirá quién pasa a semifinales. Si no pasa como la temporada anterior, los blancos tienen medio camino hecho. Les sirve con conservar la ventaja.