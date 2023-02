Empate entre West Ham y Chelsea que no favorece a nadie

Día de derbi entre West Ham y Chelsea, dos equipos que esta temporada están rindiendo por debajo de lo que venían demostrando las últimas temporadas, el West Ham peleando por no descender y el Chelsea luchando en mitad de tabla. Ambos clubes llegaban al partido con la esperanza de poder sacar los tres puntos y poder tomar una buena dinámica de cara a final de temporada, pero nada más allá de la realidad, el partido se saldó con un empate a uno que no deja a ninguno de los dos equipos satisfecho.

Los locales saltaron al terreno de juego con Łukasz Fabiański en portería; Vladimír Coufal, Thilo Kehrer, Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd y Emerson Palmieri en la defensa; Lucas Paquetá y Declan Rice como centrocampistas; Jarrod Bowen y Saïd Benrahma como mediapuntas; Michail Antonio en la referencia de ataque. Paquetá tuvo que ser sustituido a los pocos minutos de iniciar el encuentro por molestias en el hombro después de un choque con Madueke, Souček entró en su lugar.

Por parte del Chelsea, Graham Potter dibujó un esquema plagado de caras nuevas donde Kepa Arrizabalaga era el guardameta; Reece James, Thiago Silva, Benoît Badiashile y Marc Cucurella estaban en la zaga; Enzo Fernández y Ruben Loftus-Cheek como mediocentros; Mykhaylo Mudryk, João Félix y Noni Madueke en la mediapunta; Kai Havertz en la delantera.

João, Enzo y 9 más

El partido comenzó con los Blues dirigiendo el encuentro, teniendo la posesión del balón y creando ocasiones de peligro, amenazando la portería rival. João Félix y Enzo Fernández eran los que cargaban con todo el peso del ataque del equipo, el argentino desde la base de la jugada y el portugués desde una zona más adelantada, habilitando la entrada de sus compañeros desde las bandas.

Fueron precisamente ellos dos, Enzo y João, quienes se encargaron de hacer el gol que abriría el marcador. En el minuto 16, Enzo puso un balón medido desde la frontal del área a la bota de su compañero, donde João solo tuvo que poner el pie para que el balón entrase a portería.

João Félix marcando su primer gol con el Chelsea | Foto vía: Getty Images

Rápida respuesta del West Ham

Tras el gol encajado, el West Ham reaccionó de la mejor manera posible, dando dinamismo, velocidad y peligro a sus jugadas en ataque, poniendo a Kepa en apuros. 12 minutos después del gol de João Félix, el West Ham empató en una acción donde Coufal hizo un centro al área, Bowen prolongó el balón y Emerson remató llegando desde segunda línea. El ex del Chelsea empató el encuentro, poniendo el 1 a 1 definitivo con el que terminó el encuentro.

Emerson marcando gol | Foto vía: Getty Images

Polémica al final

La segunda parte no gozó de las ocasiones de las que sí lo hizo la primera, pero no estuvo exenta de polémica. Un gol anulado a Souček y una mano no pitada dentro del área a este mismo dieron de qué hablar en los minutos finales del partido. Al final, tras toda la polémica, el marcador no se movió y ambos equipos se tuvieron que conformar con un solo punto.

Los próximos encuentros para West Ham y Chelsea son Tottenham y Borussia Dortmund, respectivamente. Partidos cruciales para los intereses de ambos equipos, el West Ham en la pelea por la salvación, y el Chelsea para avanzar de ronda en la Champions League.