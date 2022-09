Análisis del rival: un Atleti irregular

El Real Madrid visitará este domingo 18 de septiembre el Estadio Cívitas Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Un Atleti que llega con luces y sombras en este inicio de temporada y que se han visto incrementadas con el pobre rendimiento del conjunto colchonero en la UEFA Champions League.

Indefinición en el once

Una de las evidencias más significativas de este comienzo irregular del Atleti es la indefinición del once titular del conjunto dirigido por el Cholo. No ha repetido todavía a los mismos once jugadores de inicio y, algunos de ellos, han ido pisando varias zonas del campo sin llegar a establecerse del todo. Jugadores como Nahuel Molina, Saúl, Mario Hermoso, Rodrigo de Paul o Marcos Llorente han ido entrando y saliendo del equipo, cumpliendo varios roles pero sin llegar a formar un esquema definido como sí sucediera en la temporada 20/21.

Simeone en la rueda de prensa previa al partido | Foto: @Atleti

Sin embargo, lo que sí se ha mantenido firme (además de la figura de Jan Oblak, indiscutible, en la portería) es la línea atacante. Joao Félix y Morata se han erigido como los delanteros de este Atleti, y es que, desde el inicio de temporada, esta pareja ha comenzado de titular todos los encuentros posibles menos uno, el partido frente al Celta (4-1) en el que Correa ocupó el sitio del portugués.

Situación actual

El Atlético de Madrid llega al derbi en una situación un tanto complicada pero para nada irremediable. Situado en séptima posición en la clasificación liguera, los del Cholo se encuentran a tan solo dos puntos de los ansiados puestos Champions y a cinco del Real Madrid, su rival este domingo. Con tres victorias, un empate y una derrota, Simeone parece no acabar de dar con la tecla aunque confía en que una posible victoria frente al eterno rival sirva de lanzadera anímica para este tramo tan importante de la temporada.

Además, su inicio en la fase de grupos de la Champions League ha resultado más complicado de lo que, en un principio, se podía prever. Encuadrado en un grupo con el Brujas, Leverkusen y Oporto, el Atleti ha sumado una victoria y una derrota. Frente al Oporto (2-1) tuvo que solventar la papeleta en un tiempo de descuento de infarto en el que se marcaron los tres goles del partido. En el partido contra el Leverkusen (2-0), los del Cholo dieron una imagen bastante pobre permitiendo resucitar al decimoséptimo clasificado de la Bundesliga.

Factor Griezmann

Una de las grandes particularidades de este inicio de temporada para el Atleti es el caso Griezmann. El francés, cedido todavía por el FC Barcelona, se encuentra en una situación contractual peculiar que le "impide" jugar más de treinta minutos por partido. Por ello, se ha convertido en una de las armas más potentes que tiene el Cholo para desatascar partidos, siendo así uno de los suplentes con mejor rendimiento de esta liga. El delantero francés ya ha marcado tres goles esta temporada, de los cuales dos han servido para darle seis puntos a su equipo. Frente al Valencia marcó el único tanto del encuentro apenas dos minutos después de saltar al terreno de juego mientras que contra el Oporto anotó en la última jugada del partido para darle la primera victoria en esta edición de la Champions. Así pues, su presencia se antoja importante si las cosas no van bien al equipo de Diego Pablo Simeone.

Griezmann será una de las claves rojiblancas saliendo desde el banquillo | Foto: @Atleti

Ausencias

El Atleti tendrá que enfrentar este derbi sin varios de sus jugadores clave. Ni Giménez ni Savic, dos de los mejores centrales, estarán disponibles para el Cholo debido a sus respectivas lesiones. Reguilón, el último fichaje atlético, tampoco ha podido debutar todavía debido a los problemas que arrastraba tras su llegada del Tottenham Hotspur. Tampoco estará finalmente Thomas Lemar, que sigue sin recuperarse del percance físico que sufrió frente al Celta de Vigo.

El que sí ha logrado recuperarse a tiempo es Jan Oblak. El portero esloveno se ha entrenado con normalidad en la última sesión previa al derbi y estará presente bajo los palos del Cívitas Metropolitano.

Posible once