Jan Oblak continúa su lento proceso de recuperación

El equipo rojiblanco ha publicado esta mañana de viernes un parte médico donde se confirmaba que el portero Jan Oblak seguirá estando de baja. El regreso al campo del número 13 del Atlético de Madrid está condicionado por su protuberancia en la C4-C5. El esloveno está siendo tratado con dobles sesiones de readaptación funcional y fisioterapia.

Debido a esta lesión, el guardameta se ha perdido los tres últimos partidos (Mallorca, Valladolid y Cádiz). Por el contrario a los deseos de Diego Pablo 'Cholo' Simeone, el jugador está lejos de recuperarse para el próximo partido.

Posible operación

Una de las mayores preocupaciones de los aficionados del equipo era la posible visita de Jan Oblak al quirófano. Aunque en el documento con los avances sobre su situación no ha confirmado nada, el mismo portero no lo descartaba.

Los servicios sanitarios del club apuestan por un tratamiento más conservador. El esloveno, por su parte, piensa que sería mejor si más especialistas revisasen su lesión. Además, no está muy seguro de seguir ese tratamiento que tiene pensado el equipo e incluso se plantea pasar por el quirófano.

Especulaciones de los medios

Es tan grave la situación que bastantes medios no han tardado en comentar la lesión del portero. El periódico As, por ejemplo señala que «Lo más probable es que Oblak ya no juegue más esta temporada». Aclara también que el equipo rojiblanco de Madrid no tiene intención de arriesgar con el estado físico del número 13.

Marca aclama que ellos ya adelantaron el posible paso por la sala de operaciones del guardameta esloveno. Entre sus declaraciones se encuentra la que asegura que todo es decisión de Jan Oblak. Sea la opción elegida la del tratamiento conservador o la de la operación quirúrgica, la última palabra la tiene el portero.

Tendremos que esperar para tener más noticias de su evolución, la cual es un requisito clave para su vuelta a la competición.