Juventus - Sevilla FC: puntuaciones del Sevilla FC en la ida de semifinales de Europa League

No tenía un sencillo reto el equipo sevillista. Le tocaba visitar el Juventus Stadium en su séptima semifinal europea, y, pese a finalizar con un agridulce 1-1, el partido de los hispalenses fue muy sólido.

En la primera mitad, el conjunto de Mendilibar fue muy superior, pero no pudo transformar su superioridad en una mayor ventaja.

Los jugadores del Sevilla FC aplaudiendo a los aficionados desplazados desde la capital de Andalucía. Fuente: Getty Images

Criterios de puntuación

0-3: muy mal; 4: mal; 5: regular; 6: bien; 7-8: bastante bien; 9: muy bien; 10: excelente

Bono

5 | Sin trabajo. El marroquí recuperó la titularidad en su competición, y casi no tuvo trabajo. Tan sólo 2 disparos recibió por parte de la delantera turinesa y uno fue el gol, donde no sé si podría haber hecho algo más. No se complicó con el balón en los pies.

Jesús Navas

6 | Correcto. Tanto de lateral como de extremo firmó un buen partido, aunque le costó cubrir a Kostic en la primera mitad (menudo favor le hizo Allegri sustituyéndolo inexplicablemente en el descanso). No estuvo preciso en los centros.

Pecó en el descuento, cuando tiró arriba un balón sin pensarlo, en vez de tener paciencia para tocar el balón.

Badé

7 | Seguro. Muchísima solvencia la que demostró el francés por arriba y al corte. Como viene siendo habitual en él desde su llegada, mucha contundencia. Se la jugó en un posible penalti a Rabiot, que, personalmente, no vi.

Gudelj

7 | Toro. Qué nivel del serbio. Muy contundente, junto a Badé forman una gran pareja de centrales. Solvente con el balón e impermisivo con los ataques turineses.

Acuña

7 | Sobrado. No se pone nervioso con el balón, el cual domina de manera fenomenalmente bien, y rocoso en defensa. Indiscutible e insustituible.

Fernando

7 | Rotundo. Nuevo gran partido del brasileño. Muy bien con la pelota, y sin ella sigue siendo tremendamente inteligente. Le faltan piernas, que no va a poder recuperar ya a su edad.

Rakitic

8 | Clase. Partidazo del croata. Da una seguridad que da gusto verle jugar. Con dosificación, este Rakitic aporta una barbaridad.

Óliver Torres

7 | Personalidad. Le salió bien la apuesta a Mendilibar de poner al extremeño de titular. Calidad y precisión aportó el jugador, que recientemente se le ha relacionado con una posible marcha del club.

Lucas Ocampos

8 | Mala suerte. Se lesionó cuando mejor estaba. Media hora de pura agresividad e intensidad. Clave en el gol de En-Nesyri y en la gran primera parte (pese a no finalizarla) del equipo sevillista.

Bryan Gil

5 | Perseverante. Erró mucho, e incluso pecó de individualista, pero su insistencia es inagotable.

En-Nesyri

8 | Gol y 'curro'. No solo por el gol, pero el marroquí fue de los mejores sin lugar a dudas. Ayudó muchísimo en defensa, hizo coberturas extraordinarias y, sobre todo, muy solidarias.

Gran partido y compromiso de En-Nesyri. Fuente: Getty Images

Suplentes

Montiel

6 | Sólido. Buen partido del argentino. Tuvo que salir de emergencia tras la lesión de su compatriota Ocampos, pero cumplió con creces su 'misión'.

Papu

4 | Desaparecido. Tuvo que aportar más, por lo menos mostrarse más. Le va a costar a 'Mendi' meterlo en la pomada.

Lamela

S.C. Sin tiempo para poder hacer nada, aparte de recibir una tarjeta amarilla.

José Luis Mendilibar

7 | Conocedor. Sabe perfectamente el vasco qué necesita y qué no su equipo. Gran plan de partido, ejecutado por sus pupilos a la perfección. Le falló, quizás, una mejor gestión de las sustituciones, pero, viendo las bajas, tampoco se le puede exigir mucho más.