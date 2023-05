Previa CD Mirandés - Granada CF: una 'final' a domicilio para acercarse al ascenso

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su penúltima jornada, que medirá al CD Mirandés y al Granada CF en Anduva. Un encuentro muy importante en esta parte vital de temporada para un Granada CF que llega líder y que quiere vencer para poder llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo e incluso pudiendo ascender de manera matemática si gana y se dan los resultados propicios en otros estadios. Enfrente tendrá a un CD Mirandés con los deberes hechos y que quiere despedir la campaña con su afición de la mejor manera posible.

Despedirse de Anduva con un triunfo

El CD Mirandés llega a esta penúltima jornada después de caer derrotado en el último encuentro frente al Málaga CF por 2-0 en La Rosaleda, en un encuentro en el que el conjunto malagueño fue superior y en el que se adelantó pasado el primer cuarto de hora de juego a través de Escassi y luego puso el segundo tanto justo después del descanso, obra de Lago Junior. Tras este encuentro, el conjunto rojillo está situado en duodécima posición de la tabla con 52 puntos, ha conseguido en las últimas semanas la ansiada permanencia por la que había luchado el equipo durante toda la temporada, y está en la zona tranquila de la clasificación a falta de dos jornadas por disputarse.

La temporada para el CD Mirandés no arrancó de la mejor manera, encadenando varios tropiezos consecutivos y no consiguiendo su primera victoria hasta la octava jornada del campeonato, lo que propició que el equipo ocupara las últimas posiciones de la clasificación. Pese a ello, el Mirandés experimentó una mejoría en los resultados durante el los meses de diciembre y enero, consiguió varias victorias de manera consecutiva y se alejó un poco de las posiciones de peligro. Además, en este último tramo de temporada, el Mirandés ha conseguido varios resultados muy positivos, como las victorias conseguidas en el Ciudad de Valencia ante el Levante UD por 1-2 o frente al Andorra FC en el Estadi Nacional de Andorra por 0-1.

Para esta jornada, Joseba Etxeberría tiene las bajas por lesión de Ramón Juan en la portería, y la de Álex Martín, que tuvo que ser sustituido en el último partido por una rotura muscular en su muslo derecho, mientras que Santos es duda por molestias que arrastra. De esta manera, es posible que el once inicial sea parecido al de la última jornada, con la referencia en el ataque del accitano Raúl García de Haro, el segundo máximo goleador de la categoría, acompañado en las bandas por Pinchi y Jofre, mientras que la defensa podría ser de cinco, siendo los tres centrales Martín, Barbu y Michelis, y de carrileros Salinas y Juanlu.

Volver a ganar fuera de casa

El Granada CF afronta esta jornada después de vencer en Los Cármenes al CD Lugo por 2-0 en un encuentro que se decidió en la primera parte con los goles marcados por Puertas y Bryan Zaragoza. El equipo fue bastante superior al adversario. Tras este partido y los resultados de sus rivales, el conjunto rojiblanco ha vuelto a entrar en los puestos de ascenso directo, es el líder de la categoría con 69 puntos y tiene una ventaja de un punto con el segundo clasificado, la UD Las Palmas, mientras que tiene dos puntos más que el Deportivo Alavés y SD Eibar, tercer y cuarto clasificado respectivamente, y tres puntos más que el Levante UD, equipo que ocupa la quinta posición. De esta manera, esta jornada también pretende ser crucial para el devenir del campeonato, ya que podría darse el ascenso del conjunto granadino si se vence en Anduva y los equipos rivales en la clasificación tropiezan en sus correspondientes partidos.

Uno de los aspectos que más ha tenido que mejorar el Granada CF para luchar por su objetivo del ascenso directo ha sido el de su rendimiento a domicilio, pues en la primera vuelta apenas consiguió seis puntos, obteniendo únicamente una sola victoria en la primera jornada ante la UD Ibiza en Can Misses, lo que provocó que, pese a su buen nivel en casa, el equipo incluso abandonara las posiciones de promoción. En la segunda vuelta, el Granada ha mejorado progresivamente como visitante, ha vencido en campos complicados ante rivales directos como el Burgos CF o el Albacete Balompié. Sin embargo, el equipo granadinista lleva tres derrotas consecutivas lejos de Los Cármenes, por lo que debe volver a mostrar la misma imagen que en El Plantío o el Carlos Belmonte.

Para este trascendental encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Jorge Molina, Rochina y Raúl Fernández. Torrente ya ha vuelto a entrenar esta semana y ha entrado en la convocatoria. Por su parte, Sergio Ruiz volverá a estar disponible esta jornada tras cumplir sanción por su expulsión en Mendizorroza, por lo que podría partir de inicio en el centro del campo acompañando a Pol Lozano, Bodiger o a Petrovic, aunque el doble pivote es uno de los lugares con más dudas que hay, ya que también podría volver Meseguer a la titularidad. En cuanto a la delantera, Weissman podría repetir como referencia en el ataque, acompañado en las bandas por Callejón y Uzuni, aunque podría repetir Bryan Zaragoza, que fue titular ante el CD Lugo y cuajó un gran encuentro marcando un gol.

Declaraciones de Exteberría y Paco López

El entrenador del CD Mirandés, Joseba Etxeberría, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la importancia del partido: "Para nosotros no es un partido más, es el último en casa después de toda la temporada, y queremos acabar bien después de conseguir el objetivo". También ha hablado sobre lo que quiere hacer su equipo en este partido: "Queremos revertir las buenas sensaciones que teníamos hasta el partido de Málaga y sabemos que si estamos a nuestro mejor nivel en Anduva, podemos ganar a cualquier equipo". Por último, también ha hablado sobre la posible alineación: "No vamos a dar rotaciones, creemos que dar oportunidades a jugadores que lo están haciendo habitualmente es lo más justo para ganar el partido y dar seriedad a la competición".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado acerca de cómo ve a sus jugadores para estos dos últimos encuentros: "Les veo con ilusión y eso es lo que tratamos de generar. La ilusión te da energía. Este tipo de partidos, y llevamos unos cuantos, el exceso de activación te limita el rendimiento. Para no tener esos picos y vaivenes emocionales lo importante es centrarnos en el trabajo y cómo hacer las cosas". También ha hablado del desplazamiento masivo que se espera de la afición rojiblanca: "Es obvio que tiene una explicación psicológica. Es difícil de demostrar, pero estoy convencido de que ayuda el sentir ese calor de la gente, esa energía que transmite. Ojalá esta vez nos dé ese empuje y podamos ganar por toda esta gente que hace el esfuerzo y viaja. Merece mucho la pena y por ellos especialmente sería bonito ganar". Por último, ha hablado sobre el rival: "Un partido muy difícil. Es un equipo sin ninguna presión, si durante tramos por su forma de jugar con gente joven que no tiene presión… Son chavales que quieren agradar y es su último partido en casa. Me espero el mejor Mirandés, no hay duda".

Posibles alineaciones

CD Mirandés: Herrero, Juanlu, Michelis, Martín, Barbu, Salinas, Oriol Rey, Gelabert, Pinchi, Jofre y Raúl García de Haro.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Petrovic, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.