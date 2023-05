Víctor Díaz, Quini, Antonio Puertas y Carlos Neva, claves en los dos últimos ascensos del Granada CF

Si pensamos en quiénes han sido los jugadores que han dado el ascenso al Granada CF principalmente nos acordamos de Myrto Uzuni, que ha sido el pichichi de la competición; José Callejón, el máximo asistente, o Raúl Fernández, que ha conseguido ser el Zamora. Pero, ¿qué hay de los que estuvieron ahí cuando nadie confiaba? En esta lista entran nombres como los de los capitanes Víctor Díaz y Quini o los canteranos Carlos Neva y Antonio Puertas. Todos ellos han vivido el segundo ascenso a Primera con el Granada CF.

Víctor Díaz, Quini, Puertas y Neva fueron partícipes también del ascenso a Primera división en la temporada 2018/2019, cuando el equipo estaba al mando de Diego Martínez. Los rojiblancos, después de haberlo intentado la temporada anterior en el playoff, consiguieron subir directamente, pero en ese caso en segunda posición.

El debut de Carlos Neva

Ese año fueron claves, al igual que en este, Víctor Díaz, Quini y Puertas. En cuanto al gaditano Carlos Neva, fichó por el Recreativo Granada en 2017, pero tras la lesión de Álex Martínez, exjugador del primer equipo, en la temporada del ascenso, Neva logró un hueco en varias convocatorias. Aun así, no fue hasta el partido contra el Alcorcón, cuando el equipo nazarí ya había obtenido el ascenso, cuando logró debutar con el primer equipo. A partir de ese momento, Neva se apoderó del carril izquierdo y a día de hoy es uno de los jugadores más importantes del club. Esto es fruto de su trabajo diario y su ilusión por mejorar que hacen que la gente lo vea y lo quiera un año más en su equipo.

Buena capitanía

Los capitanes Víctor Díaz y Quini han sabido dar su lugar al equipo que defienden y en sus más de 20 titularidades cada uno han aportado la defensa que su posición les caracteriza. Han robado más de 100 balones cada uno, han ganado más del 50 % de los duelos que han jugado y ninguno ha sido expulsado en los partidos disputados. Para el granadinismo son un ejemplo de capitanía.

Puertas, el hombre que siente los colores

Al hablar de ejemplo, no podemos dejar atrás a Antonio Puertas, un hombre que llegó al equipo nazarí siendo un niño. El almeriense, al igual que Neva, fichó por el Granada CF en 2017, pero este lo hizo directamente por el primer equipo procedente del Almería. En la primera temporada en el primer equipo, Puertas no tuvo mucho protagonismo, pero todo cambió cuando Diego Martínez llegó al banquillo. En la temporada 2018/2019, año del ascenso del Granada, aportó al equipo 11 goles y dos asistencias. ESte año, a pesar de haber sido una pieza fundamental en el ascenso, solo ha sido capaz de marcar cuatro goles y dar tres pases de gol.

El almeriense sabe lo que es ascender a Primera División, pero también lo que es descender y todo lo que eso conlleva. Tras el último partido, Puertas habló ante los medios y dijo que el año pasado cuando algunos jugadores vieron que las cosas no salieron bien, huyeron y otros, tanto los que se quedaron como los que llegaron, tenían "un propósito", devolver el equipo a Primera División. De él no se puede decir que no siente los colores. En una entrevista con Cami Mudarra habla sobre las ofertas que le llegaron tanto del Almería como del Espanyol, club que además iba a pagar al equipo nazarí, pero decidió que tenía un objetivo y había que cumplirlo.

Un año después del descenso, con jugadores que sienten el escudo, equipo y afición han conseguido unir fuerzas y ser un equipo de Primera División.