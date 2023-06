Víctor Orta, nuevo director deportivo del Sevilla FC

El Sevilla ha anunciado este martes el nuevo directo deportivo que va a suplir a Monchi, después de anunciar su salida e inmediatamente su incorporación al Aston Villa. El nuevo director deportivo del Sevilla será Víctor Orta, que ya conoce lo que es estar en el club hispalense. El madrileño ha firmado por las próximas tres temporadas.

Vuelve al Sevilla

Esta será la segunda etapa de Víctor Orta en el conjunto andaluz, donde ya estuvo como secretario técnico entre el año 2006 y 2013. En su primera etapa logró el ascenso con el filial, el Sevilla Atlético, además de conquistar con el primer equipo con dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Este también tiene muy buena relación con el ya ex director deportivo del Sevilla FC, Monchi, ya que él trajo a Orta en el año 2006.

El director deportivo viene del Leeds United donde llegó en la temporada 2017/18 y en la temporada 2019/20 logró el ascenso a la Premier League. Tras el descenso de categoría Víctor Orta salió del club inglés tras cinco temporadas.

Se le escapa el fichaje de Adria Pedrosa

El nuevo director deportivo ha sido presentado en la tarde de hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha comenzado explicando que habrá cambios en la plantilla del reciente campeón de la Europa League: "Como todas las plantillas, hay que renovarla, trabajar duro de la mano de los consejeros delegados para desarrollar una plantilla, una exigencia que me gusta asumir. Todos juntos podremos mejorar una plantilla campeona y asumir el reto de seguir ilusionando al sevillismo". Además se le escapó el fichaje de Adria Pedrosa, jugador del Espanyol, aunque después el presidente, José Castro, ratificó confirmando que hay negociaciones, pero explicando que el fichaje aún no está cerrado.

Víctor Orta respondiendo a los medios de comunicación en su presentación como director deportivo del Sevilla. Foto: Getty Images

Coincidió con el técnico Mendilibar

Comentó la relación con el entrenador Mendilibar, donde ya coincidieron en el Real Valladolid: "A Mendilibar le di una gran oportunidad con Caminero en el Valladolid tras su paso por el Eibar. Fueron 20 días, poco tiempo, pero puedo certificar que confié en su talento como entrenador. He podido hablar con él y le veo con ese mismo mensaje directo, porque en este tiempo hemos hablado mucho y en el pasado hicimos una operación del Middlesbrough al Eibar. Siempre le he considerado un gran entrenador".

También explicó cuando se puso en contacto el club hispalense con el nuevo director deportivo: "Yo puedo hablar de lo que me ha pasado a mí. Me contactan el viernes por la noche tras confirmarse la salida de Monchi. Recibo una oferta el sábado por la mañana, hay una negociación prácticamente mínima y estoy sentado aquí 72 horas después. Mayor eficacia en la contratación de un director deportivo no puede ser. Yo me siento el elegido por los consejeros delegados y por el consejo de administración. Lo que pueda salir publicado no me importa y yo te digo hechos", señaló tras los rumores del rechazo del director deportivo del Osasuna, Braulio.