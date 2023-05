Previa general de la jornada 38 de la Premier League 2022/23

La temporada 2022/23 de la Premier League llega a su fin con aún mucho por definir, sobre todo en la zona baja de la tabla donde el Leeds United, Leicester City y Everton intentarán tener un resultado positivo para evitar perder la categoría.

Por otro lado, en la zona media aún falta un cupo por definir para entrar a la Conference League 2023/24, los equipos que aún mantienen la esperanza por entrar son: Aston Villa, Brentford y Tottenham.

La última oportunidad para lograr la permanencia

- Leeds vs Tottenham (17:30): ambos conjuntos vienen de perder en su más reciente encuentro y han complicado sus aspiraciones para cumplir sus objetivos por lo que será un encuentro decisivo donde se dejarán todo en el campo.

- Leicester City vs West Ham (17:30): The Foxes se encuentran a solo 2 puntos de la salvación por lo que un empate o derrota no valdría para mantener la categoría, sin embargo, no han conseguido sumar una victoria desde el 22 de abril con lo que se ve complicado el panorama para su salvación. Del otro lado, Los dirigidos por David Moyes vienen de ganar ante el Leeds por 3-1 asegurando la permanencia y que permitirá centrarse en la final europea del miércoles.

Vardy durante el entrenamiento del Leicester City | Imagen: @LCFC

- Everton vs Bounemouth (17:30): El Everton como aconteció en la temporada 2021/22, busca cerrar su permanencia y solo le basta un empate para hacerlo. En su más reciente partido vino de atrás para concretar el empate ante los Wolves. Por su parte, pese a haber logrado ya la permanecía el conjunto cherry llega con 3 derrotas de forma consecutiva y con un gol a favor.

El último boleto a competiciones europeas

- Aston Villa vs Brighton (17:30): Los dos equipos revelación de temporada se enfrentan en este cierre de temporada. El Aston Villa llega a este encuentro con solo dos derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos lo que ha permitido sostener el séptimo puesto y soñar por entrar a competiciones europeas bajo el mando de Unai Emery pese al difícil arranque de la temporada. Por su parte, Las Gaviotas certificaron entre semana su pase a Europa League tras empatar frente al Manchester City.

Jugador del Aston Villa con el balón | Imagen: @AVFCOfficial

- Brentford vs Manchester City (17:30): El Brentford en su más reciente jornada consiguió un triunfo vital ante el Tottenham para permanecer con vida en busca de clasificarse para puestos europeos por primera vez en su historia, Pese a que no será fácil pues, necesitan de una combinación de resultados al igual que, de un triunfo ante los campeones de la Premier League 2022/23, quienes no conocen la derrota desde febrero de 2023 para certificar su clasificación al contar con una mejor diferencia de goles.

El resto de la jornada

Chelsea vs Newcastle (17:30): Con una temporada de transición por la entrada de la nueva directiva, el conjunto blue no estuvo a la altura y a pesar de solo sumar una victoria en sus últimos 10 encuentros querrán cerrar de forma positiva para encarrar lo que será la temporada 2023/24. Los dirigidos por Eddie Howie harán lo posible para escalar a la tercera posición y cerrar una temporada de ensueño.

Arsenal vs Wolverhampton (17:30): Pese a no conseguir el título, a consecuencia de las dos recientes derrotas, el conjunto de Arteta buscará cerrar con una victoria ante su afición. Del otro lado, los Wolves intentarán conseguir un buen resultado en una temporada que estuvo llena de altas y bajas.

Manchester United vs Fulham (17:30): El Fulham empató 2-2 ante el Crystal Palace y terminará entre los diez primeros de la Premier League siendo su mejor posición desde la temporada 2008/09. Por su parte, el Manchester United derrotó en su más reciente partido 4-1 al Chelsea certificando su clasificación a la Champions luego de no hacerlo en la presente temporada.

Crystal Palace vs Nottingham Forest (17:30): El Forest certifico la permanencia en su regreso a la Premier tras derrotar por la minima al Arsenal. Por su parte las águilas empataron 2-2 ante el Fulham para cerrar en la parte media de la tabla.

Southampton vs Liverpool (17:30): Tras 11 temporadas en la Premier, el conjunto Saint descenderá a la Championship por lo que intentarán sacar un triunfo algo que no consiguen desde marzo. El conjunto red tras no poder clasificarse para Champions por primera vez bajo el mando de Klopp luego del empate ante el Villa buscarán terminar la temporada con la cabeza en alto al obtener su boleto a Europa League.

¿Cuándo vuelve la Premier League?

Cómo fue anunciado hace unos meses la temporada 2023/24, dará inicio el 12 de agosto y dando cierre el 19 de mayo. De igual manera, será la primera temporada donde no habrá interrupciones como lo han sido las pasadas debido al Mundial o por la pandemia.