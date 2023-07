No hay dos sin tres. El argentino regresa para su tercera etapa con el Real Madrid, firmando hasta 2027. Un contrato de larga duración, que demuestra la importancia para el equipo español de la participación de Campazzo en el equipo.

La anotación exterior en persona regresa a Madrid

Facundo Campazzo vuelve al Real Madrid después de desvincularse del Estrella Roja después de tan solo media temporada defendiendo la elástica serbia. El base argentino, como se menciona previamente, jugó en el Real Madrid hasta en dos etapas distintas; primeramente en la temporada 2014-15, donde al término de la misma acabaría marchándose cedido al UCAM Murcia. Después de dos temporadas en tierras murcianas, el natural de Córdoba regresó a la capital para convertirse en un pilar fundamental del cuadro merengue, donde consiguió ser el MVP de la final de la ACB en 2019 y el MVP en la Supercopa de España en 2020.

Campazzo es un jugador un poco más bajo de la media del baloncesto profesional (178 cm), pero su corta estatura no impidió su estelar progresión hasta convertirse en uno de los mejores bases. Es ágil con la pelota y su tiro exterior le convierte en un jugador muy complicado de defender, que a pesar de no contar con la penetración de otros bases más altos, castiga al defensor si le deja espacio gracias a su buen disparo. Estas cualidades no pasaron desapercibidas para la mejor liga del mundo, la NBA. En noviembre de 2020, los Denver Nuggets, recientes subcampeones de las ‘’NBA Finals’’, firmaron un contrato de dos temporadas con Campazzo. No consiguió hacerse con la titularidad en este tiempo, por lo que al final de su contrato, los Nuggets decidieron no optar por la renovación.

Facundo Campazzo | Foto: Real Madrid.

El argentino se convirtió en agente libre (julio de 2022), y apenas tres meses después, Dallas Maverick firmó un contrato con Campazzo. La etapa de Campazzo en el equipo tejano no fue muy próspera, pues en noviembre, tras 8 partidos en los que solo pudo mantener una media de 1,3 puntos por partido, Dallas fichó a Kemba Walker y dio por finalizado el contrato de Facundo. Después de unos meses tormentosos en la NBA, en diciembre el Estrella Roja le ofreció un contrato por dos temporadas que el PG (Point-Guard) aceptó.

En Serbia, Campazzo promedió más de 15 puntos por partido, haciendo impacto de manera inmediata tras su llegada al Estrella Roja. La marcha de Nigel William-Goss le abrió la puerta de lo que Facundo define como ‘’su hogar.’’ Según las propias palabras del primer fichaje del Real Madrid esta temporada, ‘’El reto es conseguir todos los títulos posibles.’’

A pesar de que el Real Madrid solo ha movido ficha una vez esta temporada, se plantea la opción de un segundo fichaje con la posible marcha de Garuba de Oklahoma City Thunder. Sus aportaciones defensivas son lo que más han llamado la atención, y la posibilidad de que el equipo estadounidense le corte ha despertado el interés de los grandes de la EuroLiga, entre ellos, los vikingos, que han visto como su máximo rival se reforzaba con la llegada de uno de Willy Hernangómez, mientras que su hermano Juancho se encuentra sin equipo y podría también recalar en Europa.