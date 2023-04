Luka Doncic, del MVP al fracaso absoluto

Una temporada que se puede definir como catastrófica para el equipo de los Dallas. Hace justo un año estaban disputando las finales de conferencia ante Golden State Warriors para clasificar a las finales de la NBA.

Pero todo ha cambiado en un año. El equipo ha sufrido la marcha de jugadores claves como el base Jalen Brunson que se marchaba a New York Knicks ante la no renovación con el equipo.

Cambios en la temporada presente

Otra baja significativa ha sido la del ala-pívot Kristats Porziņģis que abandonaba al equipo para irse a los Whasington Wizards. Mark Cuban, dueño del equipo de Dallas tuvo presente que existía un problema de convivencia en el equipo. El joven jugador esloveno tenía una mala relación deportiva

Jalen Brunson ante Donovan Mitchell / Fuente: New York Knicks

El problema surge cuando se observa que durante la temporada presente han tenido grandes resultados en sus nuevos equipos. El jugador estadounidense Jalen Brunson promedia 14.3 puntos, 49.3% en tiros de campo, 38.6% en triples, 3 rebotes y 4 asistencias. Además, de ser un All Star.

Mientras que Kristaps, ha promediado 19.6 puntos, 45.3% en tiros de campo, 35.9% en triples, 8 rebotes y 2 asistencias. Las estadísticas indican que sus salidas prematuras del equipo pudieron ser un error tomado por parte de la directiva.

A pesar de ello, el equipo del oeste seguía contando con la presencia de Luka Doncic. Un líder nato en el equipo al que le confiaban el futuro de la franquicia con sus resultados deportivos.

Una temporada irregular

El equipo no ha conseguido tener una regularidad en cuánto a los resultados. El propio Luka Doncic ha sido el estándarte de todo el equipo en cada partido que ha jugado. Siempre ha sido una dependencia obligada para el equipo.

Finney Smith lanzando a canasta / Fuente: Dallas Mavericks

El resto de jugadores no han demostrado tener la capacidad de sacar los partidos adelante. Durante el inicio del año se colocaban con un balance positivo 26-21 y se mantenían en cuarta posición. Momento en el que llegaba uno de los refuerzos de la temporada.

Se confirmaba la noticia del año, el jugador polémico Kyrie Irving abandonaba Brooklyn Nets para emprender la marcha en busca de nuevos retos. Su llegada fue toda una sorpresa. Nicolas Harrison, general manager aceptaba la apuesta.

Spencer Dinwiddie ante los Clippers / Fuente: Dallas Mavericks

El intercambio, drafts de 2027, 2029, el ala-pívot Dorian Finney-Smith y el base Spencer Dinwiddie. Un problema que se generaba con sus marchas era en la defens. Estaban en el puesto número 22 en el campeonato, con sus salidas bajaban al número 26.

Llegada de Kyrie Irving

Para muchos fue visto con buenos ojos, de hecho, Dallas Mavericks se configura como el cuarto mejor ataque cuando las dos estrellas están en el campo. La apuesta era arriesgada, pero Mark Cuban lo apostaba todo por conseguir lo mejor para el equipo.

En los siete primeros partidos, su balance de victorias era de 2 a 5. Una señal de que la química entre ambos podría no ser óptima. El balance desde su llegada hasta final de temporada ha sido de 9-26. Varios ex entrenadores y periodistas avisaban del riesgo de que los dos estilos de juego no compenetrasen.

Kyrie Irving durante un partido con Dallas / Fuente: Dallas Mavericks

Kyrie es un jugador que soba mucho la bola, al igual que Luka. Una situación que el entrenador Jason Kidd intentó solucionar, sin ningún éxito. Al final, ambos no han cumplido con su papel.

Los señalados del equipo

La falta de acierto durante los partidos no ha sido todo culpa del jugador número 77. Varios de sus compañeros han llegado a tener de forma consecutiva partidos sin superar el 20% en tiros de campo y en triples. El propio Tim Hardaway Jr, Reggie Bullock, Dwight Powell... han sido factores determinantes para ver derrotas ocasionales en el equipo.

Luka Doncic, MVP de Dallas

Es su quinto año dentro de la NBA y experimenta la cruda realidad de una competición que tiene 84 partidos antes de jugarse los playoffs. Debe reflexionar si confía en el proyecto de equipo creado a su alrededor por parte de Dallas Mavericks. O si, por el contrario cree conveniente darse un cambio de aires forzando su salida en el verano de 2024.

Luka Doncic ante New York Knicks / Fuente: Sports Illustrated

Nadie sabe a ciencia cierta la reacción del jugador al fin de la lucha por el play-in del equipo. Un año desperdiciado que no sufre solo Doncic. Hay más casos, como el de Damian Lillard que ve como los intereses en la adquisición de nuevos jugadores a un precio asequible, hace desperdiciar un año de competición.

Sus promedios se comparaban con los de un joven Michael Jordan en sus años más éxitosos. Promediar 32.7 puntos, el segundo de la liga por detrás de Joel Embiid. 49.6% de tiros de campo y 34.6% de triples. Sumado a los 8 rebotes y 8 asistencias, ponen fin a una temporada de grandes números.

No solo hay que centrarse en sus estadísticas. El partido contra New York Knicks dejaba el primer partido de la historia de la liga en el que un jugador hacia un triple doble de 60 puntos 20 rebotes y 10 asistencias. Ha completado 4 partidos con más de 50 puntos. Sumado a los 14 partidos con más de 40 puntos.

Durante toda la temporada ha completado 10 triples dobles de más de 30 puntos. El juego ha pasado por sus manos y toda chance del equipo estaba dominada por su talento y calidad. Pero, el juego colectivo y las lesiones le han condenado en una lucha muy reñida en el oeste.

Finalistas del MVP / Fuente: NBA

Pero se ha bajado de la lista del MVP debido a los malos resultados colectivos y las lesiones después de tener una gran carga de minutos. A pesar de mantener el 50% de victorias ante los equipos importantes de este, no ha sido suficiente para tener una opción. Ha terminado en sexto puesto. Tanto Nikola Jokic, como Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid han mantenido una regularidad que no ha sido capaz de mantener.

Falta de actitud

Los últimos cinco partidos ha bajado su promedio de puntos, bajos porcentajes y poca capacidad de reacción ante Charlotte Hornets los dejaron sentenciados. Una vela que se iba apagando en cada juego y de la que no fue capaz de encontrar la mecha.

Luka Doncic durante un partido / Fuente: Dallas Mavericks

Tanto él como sus compañeros, no han podido evitar un fracaso absoluto que los deja fuera de posibilidades en el mes de abril. Es muy duro para todos los fanáticos de Texas, pero la temporada regular no perdona. Es ahora cuando debe iniciarse un nuevo proyecto, con nuevas caras como afirma el entrenador.

¿Cambio de entrenador?

Sorprende la poca crítica recibida por Jason Kidd. Le han eximido de responsabilidades de las que ha sido el culpable más directo. La falta de minutos de Christian Wood se deben a la falta de confianza por parte suya. El descontrol y la falta de recursos y estrategias han condenado al equipo.

Jason Kidd viendo un partido de Dallas / Fuente: Getty Images

No se han entrenado nuevas jugadas, tampoco ha buscado quitar presión y protagonismo al base estrella generando nuevas situaciones de peligro. Cada vez que el rival doblaba a Luka Doncic, Dallas Maverick sufría mucho. La salida de jugadores y las carencias generadas en defensa no han sido vistas por parte del entrenador.

Ha sido una leyenda del equipo, pero tras una catástrofe con jugadores de la gran talla de Kyrie Irving y Luka Doncic, jugadores All Star, es para que deje su puesto y comience una nueva era. El momento es ahora, con la posibilidad de renovar la plantilla y pensar en nuevos referentes que llevan de nuevo al equipo del oeste a lo más alto de la NBA.