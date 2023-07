Cómo financiar una obra maestra de la arquitectura, según Florentino Pérez

El Estadio Santiago Bernabéu, sobre el que ya varios bromean llamándolo el Nuevo Florentino Pérez. Un coliseo que no será precisamente barato, pues el presidente del Real Madrid no ha escatimado en gastos. Aproximadamente 900 millones de euros para terminar la nueva casa del Real Madrid. El templo de todos los merengues comenzó sus obras en verano de 2019, apenas unos meses antes de una pandemia que, evidentemente, no entraba en los planes de la directiva, suponiendo pérdidas en valor de hasta 400 millones de euros, casi la mitad del precio del precio de las obras. El proyecto no habría podido seguir adelante, de no ser por la fuerza del grupo constructor del madrileño, que a pesar de afrontar duras pérdidas, siguió con la obra adelante.

La clave reside en la polivalencia

Tras varios años jugando con un aforo reducido, tras las obras hasta 84.077 personas podrán tomar asiento para asistir a todos los espectáculos que ocurran en el estadio. Aquí está la clave de la operación. El Nuevo Santiago Bernabéu ya no solo es un estadio de fútbol, es un centro multicultural. El techo retráctil instalado permitirá que no haya espectáculo imposible de celebrar en el Santiago Bernabéu, residiendo así, la clave del asunto, en la polivalencia del recinto.

Durante el último mes ya se anunció que en verano de 2024 no había fin de semana que el Bernabéu estuviese vacío. Manuel Carrasco, ídolo en Andalucía y que, por cierto, llenó La Cartuja este año, Duki, figura total en Argentina y que tiene gran cantidad de seguidores en la península o la famosísima Taylor Swift serán solo algunos de los músicos que harán vibrar el estadio y la cartera de Florentino Pérez.

Apenas hace unos días se celebró la famosa Velada del Año III, un evento, para los que no lo conozcan, en el que famosos, normalmente ídolos de los jóvenes, celebran un combate de boxeo que viene acompañado por la actuación de cantantes famosos en los entretiempos, en la pasada edición, Quevedo y Milo J. El 1 de julio consiguió llenar el Wanda Metropolitano, y se ha tanteado la opción de celebrar la próxima edición en el Nuevo Santiago Bernabéu, con un aforo aproximado de 87.000 personas, pues también se podrá usar gran parte del terreno de juego.

Imagen desde el Paseo de la Castellana del Nuevo Santiago Bernabéu | Foto: realmadrid.com

Es el sueño capitalista de cualquier empresario. Un recinto, que puede albergar los mayores eventos deportivos a nivel internacional. Con el aforo completo cada fin de semana casi 85.000 personas podrán ir a ver a su Real Madrid, mientras que dividiendo el estadio se pueden celebrar partidos de baloncesto, o incluso el Mutua Madrid Open. En verano conciertos, La Velada del Año, y cualquier espectáculo que pueda entrar en la mente humana. Quizá hasta la presentación de Mbappé.

Este proyecto no es solo una construcción, es una inversión a futuro de la que se pueden sacar muchos beneficios. En 2049, Florentino tendrá que haber devolvido la totalidad del préstamo que ha recibido (800 millones a un interés medio del 2.2%), pero para entonces, ya lo habrá amortizado. Un negocio redondo, sin duda alguna. Tal es el revuelo que está creando este nuevo estadio, que la famosa cadena de televisión National Geographic realizó un reportaje que comparaba al Santiago Bernabéu con el Coliseo Romano. Una ciudad con tantos atractivos como Madrid, podrá usar como uno de sus emblemas el estadio, llegando así a cierto tipo de audiencia a la que el mundo del fútbol no hubiese llegado.

El Real Madrid es uno de los pioneros de un movimiento futurista, del que lo único que queda de futurista es el estilo de la construcción, pues ya es una realidad. El éxito de crear un centro de entretenimiento será tomado como referencia en gran parte de los clubes españoles. El Barça ya ha comenzado con las obras de su estadio, y otros equipos como el Real Betis ya han presentado su nuevo proyecto para hacerse a esta tendencia lo antes posible. De nuevo, Florentino Pérez ha movido ficha antes que el resto y reafirma su capacidad para presidir una entidad tan grande como es la del Real Madrid.

Las arcas del club y el empresario se llenarán con un movimiento que parecía utópico cuando se presentó, y peligró en la pandemia del CoVid-19, pero que ha resultado en un éxito total que sin haberse terminado, ya está obteniendo beneficios. Hasta que se terminen el resto de estadios españoles que sigan la misma tendencia, los conciertos de todos los artistas internacionales en suelo español y una gran parte de los eventos deportivos ocurrirán en el Nuevo Santiago Bernabéu. Quizá, después de todo, sí merece llamarse el Nuevo Florentino Pérez.