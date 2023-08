Wilson Manafá, un lateral polivalente

Wilson Manafá es ya el cuarto fichaje del conjunto rojiblanco para la temporada 2023/2024 en la Liga EA Sports. Tras la incorporación de Vallejo para reforzar el centro de la defensa y las de Gumbau y Villar para reforzar la medular del equipo, el club granadino quería a alguien que pudiera jugar en los dos laterales. Y ese futbolista en Wilson Manafá, que llega al Granada CF libre procedente del FC Porto.

Su etapa en Portugal

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sporting C. P. Durante los años posteriores jugó para el S. C. Beira-Mar, Anadia F. C. y el Varzim S. C., clubes de la tercera división portuguesa.

A finales de mayo de 2016, Wilson Manafá fichó por el Portimonense S. C. por tres años. En su primer año consiguió el ascenso a la Primera división. Debutó en la máxima categoría con una derrota contra el Boavista F. C., encuentro en el que dio una asistencia. Durante su última temporada en Portimao se comenzó a ver su polivalencia y el entrenador comenzó a usarlo como central.

En enero de 2019, Manafá fichó por el F. C. Porto para las próximas cuatro campañas. Anotó su primer gol frente al C. D. Aves en el Estadio do Dragao. En la temporada 2020/2021 jugó en la gran competición europea, la UEFA Champions League, y no pudo anotar gol, pero sí ayudar a un compañero a hacerlo.

A sus 29 años, Manafá está recuperándose de una grave lesión de rodilla que le llevó la pasada campaña a disputar varios partidos con el filial del Oporto para recuperar su nivel. Ahora intentará lograr su máximo nivel para ayudar al Granada CF.

Es un jugador que, aunque su posición natural sea el lateral derecho, puede jugar en el lateral izquierdo, posición por la que principalmente ha llegado al conjunto granadino ya que solo cuenta con Carlos Neva en ese lateral. Después de haber hecho las cuatro primeras incorporaciones, al Granada CF solo le queda reforzar la parte delantera del equipo.