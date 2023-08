Paco López: "El Atlético es el equipo más completo de Primera División"

Tras dos meses sin fútbol, regresa la competición liguera, y vuelve el Granada a la máxima categoría del fútbol español. Regresa con un partido muy difícil ante uno de los candidatos al título liguero, que no es otro que el Atlético de Madrid. El Granada llega con apenas cuatro incorporaciones al equipo, dando claras señales de que tanto la venta fallida del club al grupo inversor americano, como la lentitud del mercado en la Liga española han hecho que el conjunto nazarí tenga que comenzar el campeonato con gran parte de la plantilla que tuvo la temporada pasada en Segunda División.

Por otro lado, tenemos a un Atlético de Madrid con ganas de resarcirse de estas últimas campañas ligueras y que quiere competir de nuevo de tú a tú con Madrid y Barcelona en la lucha por el campeonato.

Para analizar todo lo que concierne de cara al estreno liguero este próximo lunes, ha comparecido en rueda de prensa Paco López, míster del conjunto granadino.

La última incorporación del equipo nazarí, Wilson Manafá, ha entrenado este viernes por primera vez con el equipo. Paco López ha comentado que tienen "una dificultad con la gente que viene sin haber hecho una pretemporada". "Wilson necesita un proceso de adaptación", ha señalado.

Con la pretemporada finiquitada y de cara al lunes, el míster del conjunto nazarí ha hablado acerca de las posibles bajas: "El único descartado para el lunes es Torrente, el resto son molestias, pero en principio no están descartados".

Este verano se ha dado la particularidad de que el mercado de la liga española se ha ralentizado, quizás, en exceso, algo que tiene un tanto preocupado a Paco López: "Es la situación que nos hemos encontrado, al final no nos sirve de nada quejarnos porque no depende de nosotros. Nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento con lo que tenemos". Además, ha hablado acerca de que el mercado siga abierto aún con la Liga en juego: "Habrá gente que tengas las primeras jornadas y luego no, es la situación de la Liga. Es una situación que nos encontramos todos y hay que convivir con ella".

El primer rival en Liga del Granada es el Atlético de Madrid, un equipo al que Paco López ha estudiado bastante bien: "Nuestra sensación es que es el equipo de Primera División que más en forma está. Tiene una estructura muy definida y las cosas muy claras".

Si bien el equipo ha reforzado bastante el centro del campo, a día de hoy se necesita aún reforzar bastantes posiciones y perfiles en la plantilla: "Nosotros hemos trazado una estrategia como club en función del mercado que hay, pero sí es verdad que necesitamos una plantilla más competitiva".

Lo que está claro es que el Granada tendrá que salir a competir el lunes con lo que tiene a día de hoy, y tendrá que dar el máximo para tratar de sacarle los tres puntos al Atlético de Madrid, pero pase lo que pase el lunes, la afición debe tener paciencia, puesto que el Granada que se vea en este partido será totalmente diferente al Granada que se verá en septiembre, mucho más rodado, y con las incorporaciones restantes.