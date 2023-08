Se acabó la racha de imbatilidad en Los Cármenes

Este lunes por la noche, en el Nuevo Los Cármenes, el Granada CF, tras una increíble temporada en Segunda división como local, volvió a perder en casa tras caer por 0-2 con el Rayo Vallecano. En la temporada anterior consiguió 17 triunfos y tan solo cuatro empates, dos de ellos a cero ante Levante y Sociedad Deportiva Huesca, a uno ante el Eibar y a dos ante la Ponferradina. Recalcar que este último ha sido el único partido donde el Granada ha encajado dos goles. En la pasada temporada tan solo encajó seis, y ya ha encajado una tercera parte de los tantos que la pasada temporada.

La última derrota del Granada CF en Los Cármenes fue en la temporada 21/22 ante el Levante, perdió 1-4, en un partido en el que fue expulsado German.

En primera no se toleran errores

El Granada dio muy buena imagen contra el Rayo, generando muchas ocasiones con un estelar Bryan Zaragoza, que llegó a estrellar un disparo en el palo. Además de eso, hicieron siete tiros a puerta. La marcha de Samu Omorodion al Atlético de Madrid ha dejado al Granada muy mal parado, sin un nueve puro y con mucha falta de gol.

Después, dos desbarajustes defensivos de los centrales siguiendo la misma marca y dejando disparos cercanos a la portería muy libres provocaron los dos goles del Rayo.

Faltan muchos fichajes

El Granada repitió el mismo once que el último partido de Liga en casa ante el Leganés salvo Gumbau. Faltan fichajes arriba, daba la sensación de que si Bryan Zaragoza no inventaba, el cuadro nazarí no generaba apenas peligro. El Granada no tiene cambios arriba que le puedan generar especial peligro. Gonzalo Villar es el único jugador que le puede generar peligro. Puertas se vio que está lejos de su mejor nivel, además dejó al equipo con uno menos. Famara solo vale para ciertas situaciones de partido. Perea apenas jugaba en Segunda y en Primera no tiene mucho hueco. En resumen, el Granada tiene que salir al mercado y reforzarse en los diez días que quedan.