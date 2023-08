Previa Atlético de Madrid - Granada CF: un duro duelo en el retorno a la Liga

La Liga EA Sports abre sus puertas esta semana con la celebración de su primera jornada, que se cerrará con el partido que enfrenta en el Civitas Metropolitano al Atlético de Madrid y al Granada CF. Un encuentro que medirá a dos equipos que tienen expectativas muy distintas para esta próxima campaña. El Atlético de Madrid quiere estar una temporada más en las posiciones más altas de la clasificación, mientras que el Granada regresa a la máxima categoría del fútbol español con el objetivo de conseguir la permanencia y volver a asentarse en Primera División.

Ganar el primer partido ante su afición

El Atlético de Madrid afronta esta nueva temporada con la intención de volver a estar entre los mejores y poder aspirar a todo. De esta manera, quiere comenzar la Liga de la mejor manera, venciendo ante su afición en la primera jornada para estar desde el comienzo en la parte alta de la clasificación. En cuanto a las nuevas incorporaciones, el Atleti ha realizado varios fichajes, sobre todo para reforzar la zona defensiva, donde han llegado hasta tres refuerzos, como el turco Soyuncu para el eje central de la zaga, el veterano César Azpilicueta que es polivalente en la defensa, pudiendo jugar tanto de lateral diestro como de carrilero o incluso de central, y Javi Galán, lateral izquierdo procedente del RC Celta de Vigo que llega tras realizar una buena campaña en el conjunto gallego. Además, han regresado al equipo jugadores cedidos como Samuel Lino o Camello, aunque es previsible que no vayan convocados ya que están negociando su salida, al igual que otros jugadores como Joao Félix , que ha regresado de su cesión al Chelsea y todo parece indicar que su futuro está lejos del cuadro rojiblanco.

El objetivo del Atlético de Madrid esta temporada es volver a estar en la lucha por las primeras posiciones de la tabla tras una temporada en la que la sensación fue que el equipo podría haber tenido un mejor rendimiento, quedándose muy pronto fuera de competiciones europeas tras quedar cuarto de su grupo en Champions League no pudiendo disputar la Europa League. Con respecto a la Liga, el equipo perdió sus opciones de poder luchar por el campeonato tras un primer tramo de temporada bastante mejorable, quedándose descolgado de las primeras posiciones. Pese a ello, hay que señalar la mejoría del equipo colchonero en la segunda parte del campeonato, algo que le permitió acabar la campaña con varios triunfos consecutivos y quedar finalmente en tercera posición, a tan solo un punto del segundo clasificado, el Real Madrid.

Para esta jornada, es muy complicado de saber cual será la alineación por la que optará el Cholo Simeone. Hay que tener en cuenta que el equipo tiene varias bajas defensivas que condicionarán la alineación, pues Nahuel Molina y Giménez están actualmente lesionados, por lo que parece que debutarán en Liga varios refuerzos del equipo en este mercado veraniego, como Azpilicueta en el lateral derecho y Soyuncu en el eje central de la zaga formando pareja con Mario Hermoso, mientras que Carrasco podría ser el lateral zurdo reconvirtiéndose en una especie de lateral o carrilero. En cuanto al ataque, es posible que esté formado por Griezmann y Morata. Mientras que en el centro del campo podrían estar De Paul, Koke y Marcos Llorente, ya que el belga Witsel acumula una sanción de la temporada pasada y no estará disponible para esta primera jornada.

Volver a la Liga con un gran triunfo a domicilio

El Granada CF regresa a la máxima categoría del fútbol español tras solo una temporada en Segunda División. El equipo supo reponerse tras el inesperado descenso realizando una muy buena temporada y consiguió el ansiado ascenso tras quedar en primera posición después de una gran campaña, que aunque no comenzó de la mejor manera, ya que fue destituido Karanka por las dudas que estaba dejando el equipo fuera de casa y a su juego, la llegada de Paco López supuso una mejoría del equipo que también hizo valer su gran rendimiento en Los Cármenes para poder estar en lo más alto de la clasificación, pues el Granada no conoció la derrota en su feudo en toda la campaña, siendo uno de los conjuntos europeos más fuertes en su estadio.

El mercado veraniego del Granada CF ha ido realmente lento debido a las negociaciones que ha habido para una supuesta venta del club a un fondo americano representado por el argentino Andrés Fassi, pero parece que las negociaciones no han llegado a buen puerto. Pese a ello, la dirección deportiva comandada por Nico Rodríguez se ha visto lastrada por esta situación y las llegadas y sobre todo las salidas están siendo muy retrasadas. En cuanto a las incorporaciones, el Granada se ha reforzado con Vallejo para el eje central de la defensa, por lo que será la segunda experiencia del jugador aragonés en la ciudad de la Alhambra. También ha llegado al equipo Gerard Gumbau procedente del Elche CF para el centro del campo, mientras que Gonzalo Villar también ha llegado para dotar al equipo de calidad en el centro del campo y en la mediapunta. El último en llegar ha sido Manafá. El lateral derecho portugués tendrá que pasar por un periodo de adaptación para poder estar disponible.

En cuanto a las salidas, parece que varias están encrustradas, como las de Bodiger o Weissman, sobre todo la de este último que parece no entrar en los planes de Paco López. La salida más próxima parece ser la de Meseguer al Real Valladolid.

Con respecto a la alineación para esta primera jornada, es posible que sea parecida a alguna de la temporada pasada, con André Ferreira como guardameta elegido, mientras que la defensa podría estar formada por Ricard Sánchez en el lateral diestro, mientras que el eje central de la zaga podría ser el conformado por Miguel Rubio e Ignasi Miquel, tras confirmarse la lesión de Torrente en un entrenamiento de esta semana, mientras que Neva podría ser titular en el lateral zurdo. Más dudas hay en el centro del campo, donde podrían debutar Gonzalo Villar y Gumbau, mientras que en la mediapunta todo parece indicar que el titular va a ser Melendo, acompañado en bandas por Callejón y Uzuni, aunque el albanés podría también partir de inicio siendo la referencia en el ataque. Otro jugador que podría ser titular es Samu Omorodion. El jugador hispano nigeriano ha sido una de las sensaciones de la pretemporada y el propio Paco López ha confirmado su presencia en la convocatoria.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre cómo ve el inicio de temporada: "Mañana empieza la nueva temporada con la ilusión que genera volver a competir y ver a nuestra gente. Veo al club bien, cada uno interpretando su lugar y sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y siempre puede pasar algo. Hay que estar en alerta al plan A y al plan B de las posibilidades que puedan aparecer inesperadas". También ha hablado sobre los rivales: "Es exageradamente pronto para poder opinar de algo porque ni siquiera han jugado todos los equipos. Está claro que el fútbol español siempre tiene buenos futbolistas y buen juego en casi todos los equipos y después la contundencia acabará marcando estar más arriba o más abajo". Por último, ha hablado acerca de la regularidad: "En el fútbol es lo más difícil, hay muchos partidos y todos los equipos intentaremos conseguirla".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre el mercado: "Seguro que no se parece este Granada al de final de mercado. Es la situación que nos hemos encontrado. He oido quejas de compañeros, estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero no nos sirve de nada quejarnos y nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos. Esta es la situación del mercado y los clubes, se cierra el mercado con tres jornadas de competición. Estas situaciones nos las encontramos todos y hay que convivir con ellas". También ha hablado acerca del rival: "Las pretemporada ya sabemos que no son un termómetro muy fiable. Es el equipo de Primera más en forma, terminó mejor la liga mejor el año pasado, con una estructura definida, las cosas claras, con una plantilla medida y jugadores de alto nivel y colectivamente es un equipo muy difícil de superar. Para mí, a día de hoy, es el equipo más competitivo y completo de Primera". Por último, ha hablado sobre el sistema que va a elegir para este partido: "Le doy la importancia justa a las estructuras de inicio. El pasado año trabajamos varias estructuras, nos hemos movido con diferentes sistemas. Lo importante es el desarrollo más allá del dibujo inicial y tiene mucho que ver con el perfil de jugador que tengas y utilices. Tienes en cuenta el rival siempre, valoraremos y decidiremos".

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Azpilicueta, Soyuncu, Mario Hermoso, Carrasco, Lemar, Marcos Llorente, De Paul, Koke, Griezmann y Morata.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Callejón, Melendo, Puertas y Uzuni.

