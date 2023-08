Análisis post: Jude Bellingham, el salvavidas en Balaídos

Las dudas eran evidentes con uno de los fichajes más caros de la historia del club blanco al adquirir los servicios del centrocampista inglés Jude Bellingham proveniente de la Bundesliga, más en concreto del Borussia Dortmund.

El joven jugador de 20 años sigue dejando asombrado a más de uno con su capacidad de visión de juego y liderazgo en cada uno de los partidos que ha sido vital para conseguir victorias necesarias pensando en el campeonato nacional.

La escena más sonada ha sido el momento en el que se dirigía a Kepa Arrizabalaga y lo conducía hacia la grada de fans madridistas presentes para destacar su papel en el primer partido oficial para el jugador español.

No hay freno para las bajas

En primer lugar, los dos pilares del equipo titular en el campo como son Thibaut Courtois y Eder Miliato se lesionaban y se despedían prácticamente de toda la temporada. Un golpe bajo para la plantilla de Carlo Ancelotti que veía con malos ojos el devenir de la temporada.

Se necesitan soluciones urgentes para tener el equipo más competitivo posible de cara a poder optar a lograr todos los títulos de la temporada. Algo que se antoja muy ambicioso con las lesiones tan sonadas de las últimas semanas en el Real Madrid.

Ahora llegaba el turno de Vinicius Jr que debe someterse a unas pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. Lo más preocupante era que se señalaba la rodilla. A pesar de esto, solo le ponían un vendaje en la zona del muslo.

El jugador brasileño podría estar de forma estimada dos semanas de baja sin estar presente en el estreno del nuevo Santiago Bernabéu ante el Getafe y tampoco en los partidos clasificatorios de su selección ante la selección de Perú.

Gran debut de Kepa Arrizabalaga

El susto en el minuto 3 de partido condicionaba el juego del equipo. El VAR señalaba que el gol era ilegal debido a que se producía una falta previa tras el balón parado. La defensa sigue siendo una asignatura pendiente para el técnico italiano.

Fuente: Real Madrid

Por otra parte, su primer partido se salda con una portería a cero. Debe ir cogiendo confianza porque todo indica que será el portero titular durante toda la temporada. Es su momento y su paso por el Chelsea y la cesión confirman las buenas sensaciones.

La confianza de Rodrygo Goes

No se entiende la crítica de forma pública por parte de Carlo Ancelotti al penalti lanzado por Rodrygo Goes. Es uno de los imprescindibles del equipo y el fallo en el penalti no debe tapar el gran papel que ha tenido durante todo el partido.

Fuente: Real Madrid

Los números no engañan y el jugador brasileño está haciendo cosas insólitas. Durante el partido tuvo 8 de 11 regates intentados con éxito. Durante estas tres jornadas de liga tiene 11 regates éxitosos de 18. Un porcentaje de acierto del 61%, el más alto de las grandes ligas.

Su fallo en el penalti no le tiene por qué afectar de forma emocional, pero el papel del entrenador no deber ser el de señalarlo. Su fallo no fue determinante en el resultado ante el gol de su compañero inglés.

La locura de Bellingham

No para de ser protagonista, ya son 4 goles en 3 partidos. Una hazaña que se puede comparar a otros jugadores que se han visto como las próximas grandes estrellas. En tres partidos de liga lleva los mismos goles que Gavi en 72 partidos de liga.

Fuente: Real Madrid

Si analizamos sus asistencias suma las mismas que Pedri en sus últimos 44 partidos en liga. Unos datos que encajan perfectamente en el rendimiento del jugador inglés que se ha adaptado al nuevo sistema del Real Madrid con un 4 4 2 en el que es el absoluto protagonista.

Suma y sigue en Liga

Para el Real Madrid un factor que determina la posible obtención de la competición nacional es la de un buen comienzo. Sin ceder un solo resultado, suma 9 puntos y mete mayor presión a sus máximos rivales que ya han empatado uno de sus encuentros.

El Atlético de Madrid puede quedarse cerca al enfrentarse al Rayo Vallecano el próximo lunes. El que lo tiene complicado es el FC Barcelona que se enfrenta en el submarino amarillo al Villareal que viene de perder y ganar un partido con la recuperación de su delantero Gerard Moreno.