Paco López: "Si no somos un equipo que da su máximo nivel, sufriremos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha lamentado la derrota que ha sufrido su equipo en casa contra el Girona (2-4) en un partido en el que ha mostrado dos caras. "En la primera parte nos han desbordado y en la segunda parte, después de irte 0-3, lo normal es que un equipo se venga abajo y se desorganice, y creo que ha respondido", ha valorado el técnico valenciano, quien ha destacado que si el Granada no es un equipo "que da su máximo nivel", sufrirá esta temporada.

"Es cierto que si este equipo, lo que somos, con lo que tenemos, si no damos nuestro máximo nivel cada segundo del partido, que es lo que no hemos hecho en la primera parte, lo normal es que pierdas los partidos en Primera. Si este equipo da su máximo nivel, porque somos lo que somos a día de hoy y tenemos lo que tenemos, estoy convencido de que podemos ganar a cualquier en Primera", ha resaltado. "A nivel táctico no hemos cambiado nada, sí hemos cambiado la forma de afrontar el partido en la primera y segunda mitad. Tenemos que ser consciente de ello. Tenemos nuestras limitaciones en la parte de atrás y en el centro del campo. Se tiene que poner en forma Gonzalo Villar, pero su nivel aún está limitado. Tenemos que mejorar en muchos aspectos y hay que hacerlo cuanto antes", ha apuntado.

Para Paco López, el partido contra el Girona ha tenido "dos caras". El valenciano ha destacado las grandes individualidades que tiene el equipo catalán y que ante equipos así hay que ser "intenso y agresivo". "Toca aprender. Con balón tenemos argumentos y se trata de tener un equilibrio", ha dicho el entrenador del Granada, que ha comentado también que todavía tiene jugadores que están fuera y "están llamados a ser importantes". "No hace falta decirlo. Insisto en que da igual los nombres, me voy al plus ese que tenemos que dar cada segundo de cada partido. Y en la primera parte no lo hemos tenido", ha añadido.

Sobre la suplencia en este partido de Sergio Ruiz, el técnico del Granada ha comentado que ha sido una decisión táctica. "Hoy posiblemente, de los mediocentros que tenemos, para sujetar la forma de jugar del Girona sea Petrovic, pero nos da unas cosas y nos resta otras y hemos decidido por Melendo, porque la idea era presionar alto", ha indicado. "Las decisiones técnicas, en el caso de Sergio Ruiz, llevan motivos. Hay unos que se pueden contar y otros que no. Es un rendimiento del día a día. Hay que estar bien. Nos ha dado mucho en muchos partidos. Hoy necesitábamos a alguien que pudiera salir en el uno contra uno y generara con balín. Sergio tiene otras cualidades. Era un partido para arriesgar y ha salido mal", ha explicado.

Raúl Torrente ha vuelto a jugar, una "noticia positiva" para el Granada CF, porque además lo ha hecho "a buen nivel". Paco López ha dicho que ahora tienen que verlo entrenar, porque con el equipo solo lo ha hecho esta semana, antes lo hizo de manera individual. "Es una cuestion de que él vaya cogiendo el nivel condicional óptimo", ha finalizado.