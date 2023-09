'Manita' en la primera gran noche de Champions del Lluís Companys (5-0)

En Can Barça el himno de la Champions no sonaba desde noviembre de 2022. La competición reina se le ha estado resistiendo al FC Barcelona, que durante dos años seguidos no ha conseguido llegar a octavos. Parece que esta temporada las cosas cambiarán, o al menos este Barça puede hacer pensar que los blaugranas por fin podrán volver a las eliminatorias de Champions.

En el primer partido el equipo ha goleado al Royal Antwerp con un 5-0. Joao ha marcado su primer doblete como culé, Lewandowski y Gavi han vuelto a anotar una diana y Raphinha ayudó a forzar un gol en propia del combinado belga.

Alineaciones de Barça y Royal Antwerp

Para el estreno en Champions esta temporada, Xavi dio descanso a algunos jugadores que disputaron el partido liguero ante el Betis el sábado. Así pues, el once del Barça fue formado por Ter Stegen en la portería; defensa con Joao Cancelo, Koundé, Christensen y Balde; un mediocampo compuesto por Gundogan, Frenkie de Jong y Gavi y la delantera para Joao Félix, Lewandowski y Raphinha.

Mark van Bommel, sin embargo, tan solo cambió un futbolista del XI que se enfrentó al KVC Westerlo en liga. Los belgas salieron con la siguiente alineación: Butez bajo palos; Bataille, Alderweired, Coulibaly y Wijndal en la zaga; Keita, Ekkelenkamp y Vermeeren en el centro; Muja y Balikwisha en bandas y arriba Janssen.

Ataque y efectividad

El Antwerp inició el partido jugando con personalidad. El equipo belga se mostró veloz en sus transiciones, mantuvo la posesión y, pese a cometer errores ante la presión blaugrana, no se achicó delante del rival. También supo sacar faltas a favor en la zona de creación de juego, cosa que dificultó la llegada del Barça a línea de tres cuartos en los primeros minutos. El Barcelona, por su parte, intentó progresar sobre todo por las bandas utilizando la profundidad de Balde y Raphinha.

Diez minutos duró el marcador a 0 al Antwerp. Con una jugada al primer toque entre Lewandowski y Gundogan, el balón traspasó la línea defensiva para llegar a Joao Félix. El portugués, que ya demostró su magia el pasado sábado en el partido de Liga, definió con un fortísimo chut raso y batió a Butez. Y ni diez minutos pasaron para que el luminoso enseñase el 2-0. Frenkie de Jong filtró un estupendo balón para Joao Félix, que se sorteó a los defensas del área belga para acabar poniendo el cuero al segundo palo. Allí lo remató Lewandowski, que no pudo fallar una oportunidad tan clara.

L'assistència de João Félix en el gol de Lewy... 🤤 pic.twitter.com/TUq78G7w4p — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 19, 2023

El Barça no rebajó revoluciones y pronto marcó el tercero. Esta vez un cambio de juego para Balde, que se incorporó por el costado izquierdo, inició la jugada del tanto. El lateral combinó con Raphinha, que se acercó a la línea de cal para poner un centro. El disparo se envenenó y Bataille, con mala fortuna, acabó metiendo el esférico en el fondo de su malla. La primera mitad acabó sin grandes sorpresas, con el Barça concentrándose en trabajar más sus jugadas y con algún tímido acercamiento del Royal Antwerp.

'Manita' y récords

En el comienzo de los últimos 45 minutos el Barcelona mantuvo la posesión y consiguió elaborar sus jugadas con calma. El Antwerp salió con un bloque bajo y sin ejercer gran presión, cosa que permitió a las líneas blaugranas estar adelantadas. El peligro de acumular tantos jugadores rivales en zona de tres cuartos condenó a los belgas, que encajaron el cuarto. La jugada del gol fue menos vistosa que las otras, pues estuvo plagada de rebotes, pero Gavi enganchó el cuero en el área y no perdonó.

A la hora de partido y con la victoria más que asegurada, Xavi empezó a hacer cambios. Gavi y Frenkie abandonaron el campo y en su lugar entraron Oriol Romeu y Fermín López. Van Bommel no se quedó atrás y en su primera ventana de sustituciones cambió a tres jugadores: George por Janssen, Yusuf por Ekkelenkamp y De Laet por Balikwisha.

Joao Félix antes de ser sustituido sumó un dígito más al marcador. El quinto del Barcelona llegó gracias a Raphinha, que con un gran centro con rosca interior envió el balón a la cabeza del portugués. El '14' completó su doblete y el Lluís Companys se puso en pie para ovacionarlo cuando Xavi lo cambió.

Cuando Joao se fue entró Lamine Yamal, el 'niño récord'. El extremo volvió a romper una marca convirtiéndose en el jugador del FC Barcelona más joven en debutar en la Champions League, el segundo en toda la historia de la competición.