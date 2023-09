Reparto de victorias en los duelos del Granada contra la UD Las Palmas

Llega la jornada seis de la liga EA Sport , y aterriza un encuentro de los que gusta ver a los aficionados al fútbol, donde ambos equipos se juegan muchas cosas. La UD Las Palmas busca ganar su primer partido en esta nueva campaña, mientras que el Granada CF busca ganar para alejarse los más rápido posible de la zona de descenso, por lo tanto, será un partido de mucha tensión en el campo, todo lo contrario que fuera de él, donde las aficiones están, desde hace unos años, hermanadas.

Un equipo que golpea primero

La UD Las Palmas tiene un punto muy a favor contra los andaluces y es que siempre que se enfrentan a los nazaríes acaba metiendo al menos un gol. Se pudo ver en todas la anteriores jornadas disputadas en Primera y en Segunda división donde siempre empezaba el partido abriendo el marcador a su favor, en cambio, los nazaríes son de darle la vuelta al marcador o de igualarlo, ya que en los últimos encuentros ha conseguido dos empates.

Duras goleadas amarillas

En las pocas visitas del Granada al Gran Canaria, el equipo por aquel entonces de Quique Setién goleaba (5-1) al equipo de Paco Jémez, exentrenador del Granada CF, en una exhibición amarilla coronada con el liderato tras haber ganado también en Mestalla en la jornada inaugural de aquella temporada.

Pero es que el año anterior también salió sonrojado el Granada del feudo amarillo. Cuatro goles como cuatro soles anotaron los canarios en otro encuentro en el que el Granada fue arrasado por Las Palmas. Peñaranda fue el autor de un tanto que, a la postre, solo sirvió para maquillar un resultado abultado.

Un Granada que necesita asaltar el estadio de Gran Canarias

Los rojiblancos vienen de no ganar contra el Girona y vienen de hacer unos encuentros que no gustan en la ciudad de la Alhambra. Su juego defensivo no está al nivel, pero los canarios tampoco vienen de hacer buena campaña, por lo tanto, será un partido de iguales y se verá quién es el que de verdad se merece salir de la zona roja de la tabla de Primera división.

Un local muy irregular

Las Palmas no está realizando una temporada a la altura de lo que se esperaba a principio de campaña. En casa, no suma ningún punto y su irregularidad es la de un equipo que no demuestra que quiera volver a mantenerse después de caer de ella. Pero si los números en su feudo son malos, lejos de la isla canaria baja todavía más el rendimiento de la plantilla.