Previa UD Las Palmas - Granada CF: duelo de necesidades para mejorar

La Liga EA Sports llega esta semana a su sexta jornada, que enfrentará en el Estadio de Gran canaria a la UD Las Palmas y al Granada CF. Un encuentro que mide a dos equipos recién ascendidos y que no han comenzado bien la temporada. El conjunto local quiere conseguir su primera victoria ante su afición tras unos primeros partidos en los que el equipo ha tenido buenas sensaciones en cuanto a juego. Por su parte, el Granada CF aspira a hacerse con su segunda victoria tras varios partidos en los que se ha manifestado la gran debilidad defensiva del equipo.

Conseguir el primer triunfo

La UD Las Palmas llega a este partido después de caer derrotado en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla FC por 1-0 en un encuentro igualado, en el que ambos equipos tuvieron opciones para adelantarse en el marcador, pero no fue hasta el minuto 76 cuando el conjunto sevillista marcó el tanto de la victoria gracias a un disparo de Lukebakio. Así pues, el conjunto canario se sitúa actualmente en penúltima posición con tan solo dos puntos, los conseguidos con los empates ante el RCD Mallorca en la primera jornada por 1-1 y frente a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria en la tercera jornada con el resultado de 0-0. Así pues, los de García Pimienta quieren y necesitan conseguir el primer triunfo de la temporada para poder abandonar los puestos de descenso y seguir teniendo buenas sensaciones en cuanto a juego en este primer tramo de campaña.

El inicio de temporada está siendo complicado para una UD Las Palmas que está viendo como no llegan los resultados aunque se esté compitiendo realmente bien. De hecho, de las cinco jornadas disputadas hasta el momento, Las Palmas ha conseguido puntuar en dos de ella y ha sufrido tres derrotas, aunque han sido por la mínima, con el resultado de 1-0 y con los partidos igualados hasta el final, como en el encuentro que midió al equipo canario con el Girona FC, donde el equipo encajó el gol de la derrota en el minuto 88 o frente al Valencia CF, cuando cayó derrotado con un gol de penalti de Gayá. Ahora, el equipo quiere volver a dar una buena imagen el terreno de juego y conseguir la primera victoria. Para ello, necesita una buena eficacia de cara a gol, algo que está faltando y provoca que el quipo canario se esté viendo lastrado por esa necesidad.

Para este partido, se ha confirmado la baja de última hora de Sandro Ramírez, que presenta una microrrotura fibrilar. De esta manera, todo parece indicar que la titularidad como referencia en el ataque será para Sory Kaba, que ha llegado en este último mercado veraniego y ya ha disputado tres encuentros. A su vez, el guineano podría ser acompañado en las bandas por Munir El Haddadi, y por Pejiño o Perrone. Por otro lado, también parece claro que Jonathan Viera será titular en la mediapunta, mientras que hay dudas sobre la posición que puede desempeñar Kirian, ya que puede jugar en varias, aunque probablemente será titular en el centro del campo acompañado por Loiodice.

Mejorar para mostrar competitividad

El Granada CF afronta este partido después de perder en Los Cármenes en la última jornada frente al Girona FC por 2-4 en un encuentro en el que la primera parte lastró realmente al conjunto rojiblanco. El mal juego mostrado sumado al pésimo nivel defensivo hizo que el resultado al descanso fuera de 0-3. En la segunda parte, el Granada mejoró bastante y mostró una imagen más positiva, llegando a ponerse con un 2-3 en el marcador tras los goles de Uzuni y Lucas Boyé, pero un gol de Yan Couto en los minutos finales quitó al equipo granadino todas las opciones de poder puntuar. Así pues, el Granada CF está en antepenúltima posición con tres puntos tras la victoria conseguida en la tercera jornada ente el RCD Mallorca en Los Cármenes con el resultado de 3-2.

La imagen del Granada CF en este inicio de temporada no está siendo positiva, sobre todo en los registros defensivos donde los números son bastante preocupantes. El equipo granadino ha encajado hasta 16 goles en cinco partidos, es el más goleado de toda la categoría. El Granada se está mostrando muy endeble a nivel defensivo, la pareja de centrales formada por Ignasi Miquel y Miguel Rubio no convence, y la que fue formada en la última jornada por Ignasi Miquel y Víctor Díaz tampoco funcionó. De esta manera, el ataque del equipo tampoco se está viendo reforzado, ya que los números no son del todo malos, y con una delantera que tiene como referencia a Lucas Boyé, que ya ha marcado dos goles en dos partidos con la camiseta rojiblanca, se puede señalar que el equipo necesita mejorar la defensa para poder pugnar por conseguir puntos en la lucha por la salvación.

Para este encuentro, Paco López sigue teniendo las bajas en el eje central de la zaga de Vallejo y Miguel Rubio, así que es posible que se vuelva a repetir la pareja de Víctor Díaz e Ignasi Miquel, aunque también tiene opciones de estrenar titularidad esta campaña Torrente, después de haber pasado una última temporada lesionado. Por otro lado, también está la duda en el centro del campo, ya que Sergio Ruiz podría volver a la alineación titular tras ser suplente en el último encuentro, mientras que en el ataque en un principio no hay dudas, ya que el argentino Lucas Boyé será la referencia en ataque, acompañado en las bandas por Bryan Zaragoza y Uzuni, que arrastra molestias, aunque también podrían entrar Callejón o incluso Puertas. Melendo podría estar en la mediapunta, aunque también podría ser retrasado y colocar en la mediapunta a alguno de los señalados anteriormente.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador de la UD Las Palmas, Javier García Pimienta, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el cambio de dibujo: "El dibujo cambia constantemente. A veces ponemos los laterales por dentro, a veces con extremos bien abiertos. No es lo mismo jugar con Munir en banda que con Marvin cuando salió en la segunda parte, porque son perfiles diferentes con características diferentes, que aportan cosas diferentes. Al final, en la pizarra sale un 4-3-3 en el inicio del partido, pero el perfil de los jugadores hace que se modifique todo". También ha hablado sobre el rival: "El Granada, con Paco López, un entrenador más que experimentado en Primera División, tiene una manera de jugar muy clara. A él le gusta atacar muchísimo y nosotros tenemos jugadores para poder atacar las espaldas de los rivales. Todo pasa por tener el control, dominar mucho el partido que, bajo mi punto de vista, que no se rompa y seamos dominadores del juego, que estemos muy cerca de la portería contraria durante todo el tiempo". Por último, ha hablado acerca de Kirian: "Puede jugar en las tres posiciones del centro del campo sin ningún problema, yo le veo más como un interior que no como un pivote. Hizo una pretemporada muy buena, la lesión de Mfulu al principio, Perrone no estaba, más la lesión de Fabio... hizo que se tuviese que amoldar a esa posición. Creo que lo hizo muy bien durante toda la pretemporada y era el que estaba más rodado ahí".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre el sistema defensivo: "Tampoco tenemos que dar pistas excesivas, pero ya sabéis que no le doy excesiva importancia al dibujo inicial. Sí que le doy importancia al desarrollo, qué es lo que queremos hacer en función del rival, de nosotros, de cómo están los jugadores, de las características, de cómo hacerle daño a Las Palmas y evitar que nos hagan daño". También ha hablado acerca del rival: "Las Palmas no me preocupa si solo lleva un gol porque generar, genera. Es un equipo que ya lo conocemos todos. Nos enfrentamos hace cuatro meses a ellos y muchos son los de la temporada pasada. Un equipo que se asocia bien, que es difícil quitarle la pelota, que si se encuentra cómodo genera mucha incertidumbre y tendrá ocasiones. Tiene muy buenos futbolistas". Por último, ha hablado sobre la solidez: "Hemos analizado durante toda la semana lo que pasó en el último partido y lo que está pasando. Cuando encajas los goles que hemos encajado, el análisis no se puede reducir a que una lÍnea está mal o que somos poco contundentes como alguna vez también he dicho yo. Pero haciendo un análisis de forma conjunta, tenemos que remar todos cuando perdemos la pelota, cuando estamos sin ella, cuando los rivales tienen sus momentos buenos".

Posibles alineaciones

UD Las Palmas: Álvaro Vallés, Araujo, Álex Suárez, Mika Mármol, Cardona, Kirian, Loiodice, Pejiño, Jonathan Viera, Munir El Haddadi y Sory Kaba.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Callejón, Melendo, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.