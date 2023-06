Previa Villarreal- Atlético de Madrid: la segunda plaza en juego

Con la última jornada de Liga de está temporada 22/23 en juego. El Villarreal se enfrentará al Atlético de Madrid en un partido con pocos alicientes. El Villarreal con una temporada convulsa ha conseguido amarrar la quinta plaza, para la Europa League, e intentará despedirse con una alegría para los aficionados “groguets”. Los rojiblancos con la posición Champions, buscarán luchar la segunda plaza con el Real Madrid.

Historial

A priori parece que el Atlético de Madrid mejor euipo, aunque submarino amarillo parece tener la medida en los últimos años, al menos en el Estadio la Cerámica. En las últimas seis visitas rojiblancas solo en una el equipo rojiblanco ha salido con los tres puntos. Las demás han sido dos victorias para los locales y dos empates. Pero no solo en la Cerámica, los de Setién en sus últimos cuatro enfrentamientos directos, perdieron uno por un resultado de 0-2 en el año 2021. En los dos últimos encuentros los rojiblancos terminaron con uno menos por expulsión.

El estado de los equipos

A pesar de que los últimos resultados para los rojiblancos no sean favorables. Ha realizado una segunda vuelta espectacular, dejando solo puntos ante el campeón, el Barça; y dos empates, uno ante el Espanyol (3-3) y otro ante el Getafe (1-1). En su último encuentro, ganaron al cuarto de LaLiga, la Real Sociedad (2-1). Los goles los anotaron Griezmann y Nahuel Molina, dos de los “culpables”, de esta segunda gran vuelta.

Por su parte, el Villarreal viene de perder el último encuentro (2-1). En Vallecas, frente a un Rayo que aún se está jugando estar en competición europea la temporada siguiente. Los de Quique Setién tienen asegurada la Europa League la temporada que viene. Algo que parecía difícil a mitad de temporada. Cuando Unai Emery se marchaba al Aston Vila, y llegaba el técnico de Santander, que no conseguía cosechar buenos resultados. No obstante, ha conseguido formar un bloque sólido. Ganar al Atleti supondría un broche a la temporada convulsa para los aficionados “groguets”.

Antecedentes

En la primera vuelta, las rojiblancas perdieron en el Estadio Cívitas Metropolitano, frente al Villarreal (0-2). El partido llegaron los goles en la segunda parte, primero anotó el 73’ en el Yeremi Pino. Los rojiblancos quedarían con uno menos tras la expulsión de Nahuel Molina en el 94’. Finalmente, sentenciaría Gerard Moreno en el 97’.

Declaraciones previas de los técnicos

En las declaraciones previas al partido, el técnico rojiblanco, Simeone sabe que será una tarea difícil que el equipo esté motivado, aunque afirma, “Hay una profesionalidad que algunos llevan a cabo mejor que otros. Nos enfrentamos a un buen rival ante el que queremos llevar el partido donde hacer daño". No obstante, para él es importante conseguir la segunda plaza, "Terminar segundo no es lo mismo que tercero. Una temporada buena, no pudimos cumplir los objetivos en Europa. No fue casualidad cómo caímos. Hay que verlo para el futuro”, decía haciendo balance de la temporada.

Quique Setién también habló con los medios antes del partido, "La posibilidad de que el Atlético de Madrid pueda quedar segundo está ahí. Es un gran equipo que ha hecho una temporada muy buena, que nos va a costar y nos va a comprometer mucho”. Concluyó pensado en la próximo campaña, "Creo que tenemos un margen de mejora importante. Tengo muy claro lo que hay que mejorar. Lo importante es tener objetivos claros respecto a lo que sí puedes mejorar y trabajar en eso".

Convocatoria

El Atleti viajará a Villarreal con muy pocos jugadores disponibles de la primera plantilla. Diego Pablo Simeone solo dispondrá de 15 jugadores y tendrá que tirar de jugadores del filial. No viajarán, Jan Oblak, Reinildo Mandava, Memphis Depay y Giménez por baja. Además de Rodrigo de Paul por ver la jornada anterior la quinta amarilla.

Tampoco Quique Setién podrá contar con varios de jugadores importantes como: Albiol, Foyth, Coquelin, Morales y Gerard Moreno, que aún ha entrenado al margen.

Posibles onces

Villarreal: Reina, Mandi, Pau Torres, Moreno, Femenía, Parejo, Terrats, Álex Baena, Yeremi Pino, Chukwueze, Nicolás Jackson

Atlético de Madrid: Oblak, WItsel,Giménez, Hermoso, Nahuel Molina, Reguilón, Koke, Barrios, Ñiguez, Griezman, Carrasco.