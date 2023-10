Previa PSV- Sevilla FC: Otra vez aquí, Eindhoven

Dicen que el movimiento se demuestra andando. El Sevilla tiene que aplicarse ese dicho, y demostrar que de verdad la cosa está cambiando ganando. O al menos saliendo a comerse a su rival desde el minuto uno, dar guerra. Se entiende que el PSV no es un caramelo. Que aunque no tenga ya algunos jugadores si tiene a otros que les hace ser muy peligrosos. Y que el factor de que juegan como local les hace muy muy fuertes. Pero es en esas situaciones en las que hay que demostrar que lo visto desde la vuelta del parón, sobre todo en liga, no es un espejismo. Que el equipo está en la dirección correcta y que va a dar todo por conseguir la plaza soñada en el grupo.

Los rojiblancos han conseguido tener solidez atrás con la llegada de Sergio Ramos, el cambio de portería y la mejora de nivel de otros como Badé que ahora sí es el Löic Badé que se fichó o Gudelj que vuelve a parecerse más a lo que fue el año pasado. Ha logrado tener arriba argumentos ofensivos muy útiles, por piezas como un Dodi Lukebakio que está sorprendiendo de forma muy grata en los últimos partidos (se está haciendo titular indiscutible y con razón), un Lucas Ocampos que no sólo está dando nivel, sino que lo está haciendo con regularidad, e incluso otros como Suso o Lamela que están dando buena imagen. Sumado a un centro del campo que, aunque hay que seguir puliendo, ya van viéndose cosas de la dupla Sow-Fernando, ha causado este cambio en los de Mendilibar. ¿Y que forma de reafirmarse que otra vez en Eindhoven?

Hora de hacerse fuerte

Vienen de caer de pie contra el FC Barcelona en Montjuic, de golear al Almería en su último partido como local, de transmitir sensaciones perdidas antes del parón de selecciones de Septiembre. Y ahora, es la hora de aprovechar todo esto y hacerse fuerte. De reforzar lo que se ha construido estas semanas y que no se derrumbe. Que aquellos que se fueron al parón con dudas sobre el entrenador incluso, sigan despejándolas de forma positiva. Porque el partido contra el Lens en el Pizjuán dejó mal sabor de boca. Sumar un punto en casa contra el rival más asequible a priori del grupo, y mas aún cuando empiezas ganando y te empatan con un gol tan evitable, duele mucho. Pero ganar mañana supone ponerse con un 4 de 6, sacarle 4 puntos al propio PSV y en caso de que los franceses pierdan frente al Arsenal, 3 puntos. Da un soplo de aire, esperanzas para el resto de la fase de grupos. Permitiría a los sevillistas empezar a sacar las calculadoras para soñar y ver que no es ninguna locura pensar en los octavos.

iván Rakitic y Fede Gattoni en el entrenamiento previo al partido contra el PSV | Foto: Sevilla FC

Del nivel nacional al internacional

El PSV es un equipo muy serio en su país. Uno de los favoritos año tras año para llevarse la Eredivisie. Que por los estadios que va es el mayor candidato a los tres puntos y cuando les visitan, los rivales saben de qué son capaces. Pero luego, en lo internacional, debe demostrar ese mismo nivel que ofrece en la competición doméstica. Este año salió goleado de su primer partido de Champions por 4-0. Cierto es que fue contra el Arsenal de Arteta en Inglaterra, pero se podía esperar más del actual líder de la liga holandesa que gana los partidos con una solvencia pasmosa, goleando incluso, y no sea capaz de dar competencia y resistencia al menos a lo gunners.

Por ello, el PSV encara un encuentro que es importante para ellos. Porque tienen oportunidad de demostrar el equipo que son, porque si ganase, podría sumar un nueve de nueve puntos posibles en las próximas tres jornadas, y esto le haría ser un muy serio candidato a la segunda plaza. Sabiendo esto con el factor estadio a favor, es una motivación muy grande para sacar de dentro el PSV que sale en la Eredivisie.

Malik Tilllman celebrando su gol en la pasada jornada de la Eredivise | Foto: PSV

Antecedentes PSV - Sevilla FC

No tenemos que viajar mucho en el tiempo para encontrar el último enfrentamiento entre ambos. Y es que si nos vamos al 17 de Febrero de 2023 encontramos la ida de los play offs de octavos de Europa League y una semana después, el 24, la vuelta. Esa ronda se saldó con el equipo hispalense como ganador del resultado global. En el primer partido, en Nervión, los locales golearon ante los suyos a los holandeses con un contundente 3-0 que hacía ver mucho más cómodos el partido que se disputaría siete días después. Sin embargo, no tuvo nada de tranquilo. El PSV consiguió hacer sufrir a todo el sevillismo, jugadores y cuerpo técnico incluidos, porque consiguió ponerse 2-0 a sólo un gol de enviar la eliminatoria a prórroga después del trabajo realizado en Sevilla. De hecho, no llegó a prorrogarse más allá de los 90 minutos porque un gol de Luuk de Jong fue anulado, de no ser así el partido en el cual los locales fueron superiores a los nervionenses habría acabado 3-0 y a saber qué hubiese ocurrido. Sin embargo, no fue así y se quedaron a las puertas de la remontada, accediendo el Sevilla FC al pase de ronda.

Estadísticas PSV y Sevilla FC 2023



El Sevilla ha conseguido en lo que va de temporada 2 victorias, las dos en liga nacional. el resto de encuentro ha sacado 4 derrotas y 2 empates. En cuanto a goles tiene 12 goles a favor, por 11 en contra, contando por supuesto todas las competiciones. Poco a poco sus números van mejorando.

En cuanto al PSV, está invicto en su liga, con siete de siete victorias. Sin embargo, en Europa ha perdido el único partido que lleva disputado. En su cuenta de goles, llevan 23 a favor por seis en contra, cuatro de ellos encajados en el partido europeo.