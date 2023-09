Lucas Ocampos: "No queremos volver a pasar todo lo que sufrimos"

Lucas Ocampos es de los jugadores más queridos por el sevillismo. Desde su llegada en 2019, el argentino ha demostrado calidad, garra y, sobre todo, un espíritu luchador de futbolista indomable. Aunque, es cierto que han habido etapas durante su estancia en el Sevilla en las que no lo ha pasado bien. Ni él, ni el equipo.

La temporada pasada mismo es un reflejo de ello. Tras jugar en los tres partidos iniciales con Julen Lopetegui, salió al Ajax cedido, para en enero volver y ser clave en la conquista de una, tan inesperada como merecida, séptima Europa League. En la entrevista concedida a 'El Desmarque', el argentino se sincera y se moja en absolutamente todos los charcos.

Declaraciones

Sobre su estado actual: "Me encuentro bien. Es verdad que cuando los resultados no se dan, siempre es mucho más complicado, pero este parón nos vino bien para tomar energía, llenarnos de positividad, e intentar ganar y dejar los primeros tres puntos en casa".

¿Ganas de 'revancha'?: "Obvio, todo el mundo quiere empezar a ganar, empezar a puntuar, que es muy importante. No queremos volver a pasar todo lo que sufrimos. Todo el mundo lo sabe, no hace falta repetirlo, lo que pasó el año pasado. Terminó saliendo de la mejor manera, pero sabemos que no todos los años es así".

Lucas Ocampos con el balón. Fuente: Getty Images

Relación con Mendilibar: "El míster es una persona súper genuina, súper normal, pero choco más que con mi papá. Es su forma de ser. Una persona mucho más grande que yo, con el rango mayor, es el entrenador, la figura nuestra, el capitán del barco. Pero te da pie a poder ser genuino, chocar, discutir, pero siempre en la línea del respeto".

¿Qué tiene Sevilla?: "Encontré un conjunto de cosas que no había encontrado en otro lado. Cuando te vas de tu país con 17 años no es fácil encontrar tu lugar y cuando llegué acá lo encontré, tanto yo y, lo más importante, mi familia encontró un lugar en el mundo. Después, la gente siempre me transmitió ese cariño, ese amor que me dan siempre, y yo intento responder de la mejor manera en el campo para seguir haciendo las cosas bien. Cuando pasas un punto, en el que al club le tomas el cariño que le tomé, es diferente. Ya no es un trabajo, es una pasión, digamos".

Ocampos es puro ADN Sevilla: Me jugó a favor que siempre fui así, no es que cambié mi forma de jugar o de ser porque vine a un club o a otro. En el Marsella fui así, en River fui así, en Mónaco fui así, con diferentes edades, pero creo que también el Sevilla me encontró en un momento de madurez un poco diferente. Soy como soy. Las cosas pueden salir bien o mal, pero mi actitud y mi forma de ser, con la energía y la alegría con la que vivo día a día, no lo cambio por nada ni por nadie.

Lucas Ocampos en la final de la Supercopa de Europa. Fuente: Getty Images

¿Cómo ve a Gattoni?: "Fede es un jugador que acaba de llegar, que obviamente se está adaptando a otro fútbol, otra vida, un día a día diferente al que tenia en Argentina. Tendrá minutos y tendrá que tener paciencia. Te voy a poner un ejemplo, tonto, porque son dos jugadores totalmente diferentes: el Vinicius del primer año no es el Vinicius de hoy. El primer año parecía que todo el mundo lo mataba, que no definía, y hoy demuestra que ese jugador siempre estuvo. Ojalá que Fede sea nuestro Vinicius en un futuro.

¿Y a Soumaré?: "Bouba es un chico que ni habla casi, habla con los que hablamos en francés, pero a la hora de jugar es un toro. No tenemos ninguna duda de que llegó un jugador con poderío físico y técnico. Nos sorprendió a todos en el primer entrenamiento. Es un jugador excepcional y ojalá que le vaya bien, porque si le va bien a él nos va bien a todos".

Su relación con Víctor Orta: "Víctor tuvo un verano bastante agitado, así que lo conocí poco. Se le nota una persona super transparente, que le gusta lo que hace, que sabe un montón y que también siente el club donde trabajó tantos años. Se siente cómodo. Si le va bien, al equipo le va a ir bien, y nosotros y la gente vamos a disfrutar un montón".

Lucas Ocampos, con el título de la Europa League. Fuente: Getty Images

Poca continuidad en el Ajax: "Los números no mienten. Creo que jugué, no sé si fueron 90 minutos, o menos, en el tiempo que estuve. No tuve la posibilidad de jugar, hay veces que lo haces bien o mal. Gracias a Dios que se dio como se dio, porque volví y fui campeón otra vez con este club. Gracias al técnico que no me hizo jugar".

¿Pudo haber tenido cabida en aquel equipo?: "Había muchos jugadores de mucha calidad, pero terminaron jugando chicos de la cantera antes que yo. Fue más cosas internas del club que culpa mía. En el fútbol, cuando llevas un cierto tiempo en este mundo, hay cosas que se saben, otras cosas que no, pero es como todos los trabajos. En ese club y en ese momento en el que estuve, había cosas que no eran muy transparentes y nada, terminó pasando lo que pasó".

Lucas Ocampos, en su poco fructífera cesión al Ajax. Fuente: Getty Images

¿Hay peleas en el vestuario?: Miles. Miles, miles, miles. ¿Qué seríamos como grupo si no nos decimos las cosas en la cara? ¿Qué sería yo si tengo un problema con vos y hablo con él atrás tuya? Esto se sabe. Los grupos se terminan rompiendo por esas cosas, prefiero decirte las cosas claras, bien, con respeto, y si tenemos que gritarnos nos gritamos. Con el Huevo Acuña me peleo dos partidos de por medio, me grito, me puteo y nos decimos… no lo voy a decir que estoy en cámara. Y después todas las mañanas tomo mate con el Huevo y como asado con su familia y la mía".

La motivación de la locura del Sánchez-Pizjuán: "¿A quién no? Cuando el campo ruge, como el día del Manchester o la Juventus, te da ese empujoncito de hacer un pique más, a llegar al fondo, a tirarte a los pies del rival para sacar una pelota. Eso hace grande a este equipo".