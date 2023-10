Granada CF - Villarreal CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 11 de LaLiga EA Sports

El Granada cerraba la jornada 11 de LaLiga EA Sports con la esperanza de conseguir tres puntos que le diesen aire de cara a seguir luchando por salir de la zona baja de la tabla. Sin embargo, a pesar de que el Villarreal llegaba con varias bajas y muchas dudas en su juego, 10 minutos le bastaron al conjunto amarillo para asestar tres golpes que dejaron prácticamente KO a los rojiblancos. A pesar de ello, los de Paco López supieron levantarse y dominar el resto del encuentro, llegando a ponerse 2-3, pero la remontada no se consumó y finalmente cayó una nueva derrota, la séptima de la temporada.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular, 6: Bien / 7-8: Muy Bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

André Ferreira

4|Inseguro. Segundo penalti consecutivo que comete de la misma forma. Si es verdad que tuvo un par de intervenciones buenas, no se le vio con la misma seguridad que en jornadas anteriores.

Ricard

5|Flojo. Anotó el 1-3 para dar comienzo a una remontada que finalmente no llegó. Correcto en el apartado ofensivo, pero un desastre en el defensivo.

Ignasi Miquel

4|Desaparecido. Otro partido más donde el central catalán demuestra que no tiene nivel a día de hoy para una categoría como Primera División. El Villarreal, con muy poco, hizo lo que quiso.

Torrente

6|Correcto. La parte positiva de los centrales. Tras sus ausencias en la titularidad, Torrente regresó a causa de la lesión de Miguel Rubio, y cumplió dentro del caos que es la defensa del conjunto rojiblanco a día de hoy.

Carlos Neva

4|Superado. Si bien no se notó tanto gracias a la presencia de Álvaro Carreras formando el doble lateral, Carlos Neva se está viendo superado jornada si y jornada también. Lejos queda aquel Neva de 2020.

Sergio Ruiz

5|Insuficiente. Partido muy discreto del cántabro. Sostuvo por momentos la parte defensiva del Granada, pero no hubo mucho más por su parte.

Gonzalo Villar

7|Batuta. La manija del centro del campo nazarí. Cuando el Granada despertó, Gonzalo fue pieza clave para que el juego del Granada fluyera.

Bryan Zaragoza

8,5|Brillante. Una vez más, fue la pieza más peligrosa del Granada. Dio la asistencia del 2-3 y generó mucho peligro, sobre todo en la segunda mitad.

Álvaro Carreras

6,5|Creciente. El gallego poco a poco se va haciendo con un puesto como titular en el once nazarí. Poco a poco hace cada vez mejor las cosas y va teniendo menos errores. Ayudó muchísimo a Carlos Neva en la parcela defensiva y creó algo de peligro arriba.

Antonio Puertas

2,5|Nefasto. No queda absolutamente nada de aquel Puertas de 2019 que encandilaba a Los Cármenes. Errático a más no poder, Puertas completó nuevamente un partido en el que no solo no aportó nada positivo, si no que restó muchísimo al ataque rojiblanco.

Uzuni

7|Renacido. Por fin tuvo un partido donde se sintió importante y creó verdaderamente peligro más allá de lanzar un penalti. Uzuni fue un dolor de cabeza por momentos para los centrales del Villarreal, pero no fue suficiente.

Melendo

7|Revulsivo. Un golpe de aire fresco para el centro del campo nazarí. Con su entrada, el Granada consiguió descolocar más aún al Villarreal y consiguió generar algo más de peligro. Entró en el minuto 60 por Gonzalo Villar.

Callejón

3|Insultante. Por momentos parecía que no tenía ganas de jugar. Pases erráticos, malas decisiones y demás fallos acabó condenando al motrileño a la pitada de la grada. Entró en el minuto 68 en sustitución de Álvaro Carreras.

Weissman

2,5|Exasperante. Entró con la idea de que bajase balones y rematase los centros al área que hubiera, y no consiguió ninguna de las dos cosas. Toda la polémica que le rodea da la sensación de que se lo ha comido por completo. Sustituyó a Puertas en el minuto 68.

Famara Diédhiou

6|Luchador. Si bien se nota que de calidad va un tanto justo, de pelea, garra y de intentarlo de todas las maneras posibles no se podrá quejar la afición nazarí. A pesar de lo poco que jugó, se desfondó y tuvo el empate en los minutos finales. Entró en el minuto 83 en sustitución de Ricard.

Petrovic

3|Errático. Entró para sostener defensivamente a un Granada que estaba volcado buscando el 3-3. Los pocos balones que tocó y disputó los perdió y no generó seguridad en ningún momento. Entró en el minuto 83 por Sergio Ruiz.