Previa Granada CF - Villarreal CF: ganar para coger aire

La Liga EA Sports afronta esta semana su undécima jornada, que se cerrará con el partido que medirá en Los Cármenes al Granada CF y al Villarreal CF. Un partido muy importante para dos conjuntos que se encuentran actualmente en la zona baja de la clasificación; el Granada CF quiere volver a ganar para poder situarse fuera de las posiciones de descenso, mientras que el conjunto visitante buscará volver al camino de la victoria para poder alejarse de los puestos de descenso y poder volver a mirar hacia la zona tranquila de la tabla clasificatoria.

Volver a ganar para recuperar sensaciones

El Granada CF llega a este partido después de caer derrotado en la última jornada frente al CA Osasuna en El Sadar por 2-0 en un partido en el que los rojiblancos volvieron a dar una imagen muy pobre, sobre todo en defensa, donde concedieron mucho. Además, Lucas Boyé terminó expulsado por una dura entrada y será baja para esta jornada, por lo que el equipo pierde una pieza muy importante en el ataque. Tras este partido y la derrota, el club granadinista dio un paso atrás en su progresión, pues los últimos tres encuentros se habían saldado con empate y dando imágenes muy positivas, como la dada ante el FC Barcelona, mientras que se sitúa en penúltima posición de la tabla, con seis puntos a tres de los puestos de salvación, por lo que un triunfo sería una bombona de oxígeno para el equipo.

La temporada del Granada CF está desarrollándose llena de dudas tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. A nivel deportivo, el equipo granadino está mostrando muchas carencias sobre todo en la defensa, pues es uno de los equipos más goleados de la categoría, algo que ha provocado malos resultados, mientras que la mala gestión en el mercado de fichajes, donde no se dieron salida a algunos descartes y tampoco llegaron muchos refuerzos esperados, ha originado la destitución del hasta ahora director deportivo, Nico Rodríguez. A su vez, también se ha oficializado la llegada a la dirección rojiblanca granadinista de Matteo Tognozzi, que nada más llegar al equipo tendrá que negociar la posible renovación de Bryan Zaragoza, y el próximo mercado de fichajes donde el equipo tendrá que recurrir en búsqueda de nuevos refuerzos para incrementar el nivel del conjunto en la lucha por la salvación.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de Vallejo y Miguel Rubio, dos bajas sensibles para la zaga y que parece que van a serlo durante varias semanas, ya que Vallejo sufre una rotura fibrilar, mientras que Miguel Rubio sufrió una lesión en el peroné. Así pues, todo parece indicar que la pareja formada por Torrente e Ignasi Miquel será la titular esta jornada. Por otro lado, Lucas Boyé y Gumbau serán baja por sanción, dos jugadores que hasta el momento prácticamente han jugado todo y que serán complicados de sustituir. En el caso del delantero argentino, puede ser que el técnico valenciano opte por colocar a Uzuni en la punta o incluso meter como titular a Weissman. Mientras que el sustituto de Gumbau en el centro del campo podría ser Sergio Ruiz o Petrovic.

Ganar para alejarse del descenso

El Villarreal CF afronta este encuentro después de empatar en la pasada jornada ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica por 1-1, en un duelo igualado y en el que se adelantó primero el conjunto vasco tras el gol marcado por Samu Omorodion justo después del descans. El submarino amarillo supo reaccionar y consiguió igualar el marcador con un tanto de penalti anotado por Gerard Moreno. Pese a la reacción, del equipo, el resultado no se movió de nuevo y se tuvo que conformar con el empate. Después de este resultado, el equipo se encuentra en la zona baja de la clasificación, ocupa actualmente la decimosexta posición con nueve puntos, con una ventaja de tres con los puestos de descenso marcados por el RC Celta de Vigo.

El comienzo de campaña del Villarreal CF también está siendo muy movido, el equipo comenzó con Quique Setién al frente del banquillo, pero los malos resultados y los problemas en el vestuario derivaron en su destitución, lo que supuso la llegada de Pacheta al submarino amarillo. Pese a ello, el equipo no ha remontado y lleva actualmente cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, siendo el último triunfo en competición doméstica del 17 de septiembre, frente a la UD Almería en el Estadio de la Cerámica. En cuanto al rendimiento del equipo fuera de casa, tampoco está siendo muy notable, siendo el último triunfo hace más de un mes en el Visit Mallorca Stadium.

Para este importante encuentro, Pacheta tiene las bajas por lesión de Yeremi Pino, Foyth, Coquelin, Denis Suárez y Pedraza, este último con problemas en el isquiotibial, lo que hace que se pierda esta jornada. Así pues, el técnico convocará a algún jugador de la cantera como Carlos Romero y Altimira para suplir las numerosas bajas. Por otro lado, ha sido el propio Pacheta quien ha confirmado que Parejo podrá estar disponible tras superar las molestias que arrastraba. En cuanto a la alineación, es posible que la referencia en ataque sea la dupla formada por Gerard Moreno y Sorloth, mientras que es posible que haya tres centrales y dos carrileros.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de las alternativas en la alineación: "Hemos dado vueltas. Hemos trabajado distintas alternativas y estructuras. Luego viendo las virtudes del Villarreal y tratar de elegir la mejor estructura de inicio. Luego hemos sido capaces de cambiar la estructura durante el partido. Convencido de lo que vamos a hacer y de que vamos a jugar un buen partido mañana". También ha hablado sobre el rival: "Desde fuera ves la plantilla del Villarreal y piensas que no están en buen momento, pero que en cualquier partido puede ser su punto de inflexión. Tienen tanto talento y calidad… Esperemos que no sea mañana. Tiene mucho talento y alternativas en el juego. Gente que gana un partido con una jugada individual. Tienen a uno de los mejores delanteros que ha tenido este país, que es Gerard Moreno. Están Sorloth, Parejo, Alberto Moreno, Albiol... Jugadores de un nivel muy alto. A la larga lo normal es que estén arriba". Por último, ha hablado sobre Weissman: "Sí, ha entrenado con normalidad. Va a entrar en la convocatoria y tiene sus opciones de jugar porque lleva unas semanas entrenando a un buen nivel".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Villarreal CF, Pacheta, que ha hablado sobre la importancia de conseguir el triunfo: "Es necesario ganar, esto es muy claro. Cuando hemos hecho buen juego no nos ha sonreído, las lesiones nos han mermado, pero hay que mejorarlo. Hay que volver a los que hemos hecho bien y hacer ese camino del final del partido del otro día. Poder hacerlo de continuo, completo. Los veo con ganas y energía. Vamos a ver si lo hacemos, si logramos esa victoria que nos haga estar más tranquilos". También ha hablado sobre el rival: "Esperamos un rival agresivo. Los equipos de Paco tienen unas características muy particulares. Es un tipo muy ordenado cuyos equipos transitan muy bien. Nos va a generar problemas. Tenemos que procurar tapar a sus jugadores importantes, que son muchos". Por último, ha hablado acerca del guardameta Jorgensen: "Filip es un portero moderno, que tiene que limar cosas por su edad y porque siempre hay margen de mejora. Si no se tuerce será un portero top, no sé en qué rango, pero se lo auguro en un futuro casi cercano. Está llamando la atención y tiene un gran futuro. Va rápido abajo, tiene un buen golpeo de balón , cada vez va mejor por arriba y es muy alto".

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Bryan Zaragoza, Melendo, Álvaro Carreras y Uzuni.

Villarreal CF: Jorgensen, Femenía, Mandi, Albiol, Cuenca, Alberto Moreno, Parejo, Capoue, Baena, Sorloth y Gerard Moreno.