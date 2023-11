Vinicius Jr, el meme que se convirtió en estrella

En 2018 llegó a un Real Madrid post-Cristiano un joven extremo que había batido récords de traspaso desde Brasil. Se decía que los 45 millones de euros pagados por el equipo madrileño habían sido una terrible operación. Le costó una temporada asentarse como un fijo en el once titular pero los destellos de grandeza que dejaba el brasileño llamaban a la ilusión del madridismo.

Se le achacó durante sus primeros años en España que no era capaz de tomar buenas decisiones para finalizar jugadas, que no sabía tirar, que no tenía gol, que nunca iba a ser capaz de tener unos registros de top mundial. Era el hazmerreir de todas las aficiones de España e incluso por una gran parte del madridismo por que en él simplemente veían al próximo "Robinho", un extremo rápido y con buen regate que en un par de años estaría deambulando por Europa.

Vini Jr en su primera temporada en el Real Madrid

Sin embargo, Vinicius demostró que gracias a su implacable mentalidad y dedicación, todos se equivocaban. Trabajó durante años en mejorar su físico , pasó de ser un jugador delgado y frágil en los contactos físicos a ser un verdadero portento. Mejoró de forma meteórica su definición y disparo, llegando a contar con un gran golpeo en media distancia. De esta manera, sus registros goleadores se dispararon de 18 goles en sus tres primeras temporadas a 22 en la siguiente.

Otro de los puntos claves de su gran mejora fue la confianza que el mismo jugador siempre tuvo en sus capacidades, siendo también muy importante sentirse el pilar del proyecto por parte de Carlo Ancelotti y la directiva. Un motivo de esto ha sido la reciente renovación que firmó Vinicius hasta 2028 con el Real Madrid, teniendo una clausula "simbólica" de mil millones de euros.

Durante sus tres primeras temporadas, los números del joven brasileño fueron muy controversiales ya que se le exigía por parte de la afición que tomase el protagonismo del equipo junto a Benzema, sin embargo su poca efectividad de cara a puerta no lo permitió.

Estadísticas de Vinicius JR por temporada :

Temporada 2018-2019 : 3 goles y 12 asistencias en 1.742 minutos.

3 goles y 12 asistencias en 1.742 minutos. Temporada 2019-2020 : 5 goles y 4 asistencias en 1.817 minutos.

5 goles y 4 asistencias en 1.817 minutos. Temporada 2020-2021 : 6 goles y 7 asistencias en 2.722 minutos.

6 goles y 7 asistencias en 2.722 minutos. Temporada 2021-2022 : 22 goles y 20 asistencias en 4.272 minutos.

22 goles y 20 asistencias en 4.272 minutos. Temporada 2022-2023 : 23 goles y 21 asistencias en 4.759 minutos.

Claramente fue durante la temporada 21/22 cuando Vinicius pudo transformar todo su talento en goles y asistencias para el equipo, siendo clave para que el Real Madrid lograse la "Decimocuarta" Champions League de su historia de la mano de Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luka Modric y compañía.

Vini Jr con la Champions League 21/22

Anotando el gol de la victoria en la final de la Champions League contra el Liverpool, firmó su nombre en una de las páginas de la historia del Real Madrid, advirtiendo que todas las risas y menosprecios hacia su persona durante los años pasados habían servido como motivación para el número "7" de los blancos.

Ya en la gala del Balón de Oro 2022 fue nombrado el octavo mejor jugador del año, escalando en 2023 hasta la posición número cinco. Para gran parte del mundo del fútbol, Vinicius Jr ha pasado ya de ser un joven talento a una certeza competitiva entre los mejores del mundo. Esta llamado a ser uno de los mejores fútbolistas de los próximos años junto a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Jamal Musiala y compañía.

A pesar de que este año el brasileño ha tenido que enfrentar una lesión que le ha apartado casi un mes de los terrenos de juego, ya está volviendo a retomar esa confianza que siempre lo ha caracterizado y se espera que sea la principal figura de este Real Madrid que ha sido capaz de juntar a un gran núcleo joven con futbolistas como Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Eder Militao o Aurelien Tchouaméni.

Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Vinicius celebrando un gol.

De ese joven delgado que todo el mundo aseguraba que "solo corría y no sabía tirar", el planeta fútbol esta pudiendo disfrutar de la alegría, del descaro y del talento de un chaval que desde su llegada a España fue el principal foco de críticas y burlas de muchos aficionados y medios de comunicación. Trabajando en silencio, buscando su mejor versión, Vinicius ya está entre los mejores del mundo y lo hace defendiendo el escudo del Real Madrid.