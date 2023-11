El Sestao River consigue su primera victoria en Primera RFEF

Sestao se preparó para lo que parecía ser un partido imposible, yendo últimos se enfrentaban contra los primeros. No obstante, el River mostró su mejor versión y tras firmar un partidazo ganó por un gol a cero al Celta Fortuna. Los aficionados que estaban en la grada se quejaron de la hora a la que se disputó el encuentro, ya que fue a las 16:00, justo después de comer. Antes de comenzar la contienda empezó a llover en Las Llanas.

Primera parte

El conjunto local sacó de centro y dio comienzo al encuentro. Las primeras ocasiones de los verdinegros llegaron muy pronto. En el minuto tres Leandro Martínez remató con la zurda desde dentro del área, pero el balón se fue rozando la escuadra. El cántabro encontró su mejor versión en este partido, y es que tan solo dos minutos más tarde, tuvo otra ocasión. Para su mala fortuna, se resbaló y no le pudo dar correctamente, no obstante, el esférico se fue rozando la madera.

Ibai Sanz y Jon Guruzeta estuvieron "de 10" durante los primeros 45 minutos. Estos dos, junto con Martínez, inventaron una jugada magistral por la banda derecha en el 14' que casi acaba en gol. El conjunto sestaotarra estaba firmando el mejor partido de lo que va de temporada, siendo muy superior que el Celta, el cual iba líder. En el minuto 20 llegó el momento clave. Manuel Pozueta pitó penalti en el área de los de Vigo. El encargado de tirar la pena máxima no fue otro que Leandro. El "10" no titubeó y fulminó la meta de Raúl García. La grada estalló en un "¡GOL!", 1-0 en Las Llanas.

A los aficionados verdinegros casi se les para el corazón en el minuto 28. Los de Claudio Giráldez encararon a puerta y tiraron no una, ni dos ni tres, sino cuatro tiros seguidos. Una defensa espectacular de la zaga y de Ruiz-Zeberio mantuvieron la meta local a cero. El portero estuvo impecable, y es que ya al borde del final, en el 43', hizo una parada espectacular. Fernando Sacristóbal, fisio del club desde hace más de 50 años, tuvo mucho trabajo en el encuentro. Antes de dar el 45', Leandro y Gorka Garai se lesionaron. Aitor Calle tuvo que cambiar a este último por Armando Corbalán.

Segunda mitad

La charla del descanso surtió efecto en el conjunto gallego. Los, hasta ese partido, lideres de Primera RFEF dieron su mejor versión en los segundos 45 minutos. No obstante, el Sestao River no agachó la cabeza y en el 50' casi marca el segundo Leandro con un testarazo. Un minuto más tarde, Ruiz-Zeberio, el cual estuvo espectacular durante los 90 minutos, paró un uno contra uno que parecía imposible. En el 55' el guardameta volvió a salvar a los suyos con una mano de santo.

El once inicial del celta | Fuente: Twitter @CanteiraCeleste

El ambiente se empezaba a caldear, y en el 70' de partido hubo una pelea por una patada a Jon Cabo. Tres minutos más tarde el colegiado señaló una infracción a favor del River. Los locales sacaron una falta "de listo", rasa y al lado contrario. Cabo se quedó solo contra el portero y la grada ya cantaba el gol. El "9" la tiró "al muñeco" y no logró marcar el 2-0.

La grada rugía como hacia tiempo que no lo hacía, por fin iban a sumar tres puntos. No está de más decir que el celta estuvo durante 10 minutos sin capitán, pero el colegiado no se dio cuenta y no hubo sanciones. En el 87' saltó la polémica por una tarjeta roja a Yoel Lago. Gaizka Martínez tuvo que salir lesionado por una falta. Una pena, ya que el capitán estaba haciendo un partidazo. Los más de seis minutos de añadido se hicieron eternos para la grada local, que no paró de pitar al colegiado. Y, finalmente, el árbitro pitó el fin del partido y los aficionados verdinegros pudieron gritar por primera vez en la temporada que habían ganado.

Leandro Martínez, Ibai Sanz y Álvaro Gete celebrando | Fuente: Twitter @SestaoRC

El Sestao River parece que ha dado un paso adelante y ha firmado un partido que roza la perfección. Si sigue así, es muy probable que consigan los objetivos planteados a principio de temporada. La siguiente prueba de fuego es la primera ronda de la Copa del Rey ante la Segoviana el miércoles 8 de noviembre.

Ficha técnica

Sestao River Club: Unai Ruiz - Zeberio, Álvaro Mateo, Gaizka Martínez (Diego Mirapeix 88'), Adrian León, Aitor Aranzabe (Rubén Lobato 81'), Gorka Garai (Armando Corbalán 45'), Leandro Martínez, Álvaro Gete, Ibai Sanz (Jon Cabo 64'), Jon Guruzeta (Kepa Uriarte 81')y Markel Etxeberria

R.C. Celta Fortuna: Raúl García, Damian Rodríguez Sousa, Raúl Blanco (Manuel Garrido 77'), Alfonso Gonzalez, Fernando López (Miguel Román 46'), Daniel González (Pablo Durán 46'), Javi Rueda (Martín Conde 77'), Joel López (Javi Dominguez 46'), Javier Rodríguez, Hugo Álvarez y Yoel Lago.

Goles: Leandro Martínez (20' p.)

Amonestaciones: Javier Rodríguez (14'), Ibai Sanz (43'), Yoel Lago (70'), Jon cabo (70'), Kepa Uriarte (85') y Yoel Lago (roja 87')

Estadio: Las Llanas

Árbitros: Manuel Pozueta Rodríguez, Jose Miguel Álvarez, José María Madrigal y Hugo Alonso