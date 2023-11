Valencia CF - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 12 de LaLiga EA Sports

El Granada visitó un campo maldito para el equipo, puesto que nunca había vencido en Mestalla, y así ha seguido un año más. El conjunto rojiblanco completó un partido bastante serio, mejorando bastante en la fase defensiva, pero no teniendo tanta mordiente como en otros partidos arriba. Sin embargo, no fue suficiente para conseguir puntuar en tierras valencianas, algo que sí habría sido posible de haber tenido un colegiado competente tanto en el terreno de juego como en la sala VOR, pero ni uno ni otro estuvieron a la altura de la competición y privaron al Granada de poder puntuar gracias a un penalti inexistente y una roja perdonada a Gabriel Paulista.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular, 6: Bien / 7-8: Muy Bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

André Ferreira

6,5|Correcto. A diferencia de partidos anteriores, el guardameta portugués se mostró muy seguro en las pocas ocasiones que el conjunto ché consiguió ponerle a prueba.

Ricard Sánchez

6,5|Activo. Partido muy decente del lateral derecho del conjunto nazarí. Frenó muy bien las llegadas de Javi Guerra y Sergi Canós, aunque en ataque estuvo un tanto discreto.

Ignasi Miquel

7|Intenso. Primer partido decente de la temporada por parte del central catalán. Muy atento a las marcas y muy intenso a la hora de defender las acometidas del conjunto valencianista. Ojalá mantenga este nivel.

Torrente

7|Perjudicado. Muy injusto y cruel ha sido el fútbol a lo largo de su carrera con él, y ahora fue el árbitro, que manchó un gran partido del zaguero murciano con un penalti inexistente. La buena noticia fue que formó muy buena pareja con Ignasi Miquel.

Carlos Neva

6|Irregular. A pesar de que no fue un mal partido del lateral izquierdo gaditano, se le vio algo irregular e intermitente a lo largo del partido, viéndose un tanto superado en algunas fases del partido.

Gumbau

5,5|Desafortunado. Si bien en la tarea defensiva estuvo muy correcto rompiendo el juego del Valencia, en la fase de creación de juego no tuvo la inspiración necesaria.

Gonzalo Villar

8|Brújula. Cada partido es mejor que el anterior. El murciano completó un partido increíble en el centro del campo nazarí, manejando el equipo al ritmo que él quería y siendo la brújula en ataque.

Bryan Zaragoza

7|Eléctrico. Si bien no estuvo tan destacado como en partidos anteriores, prácticamente todo el peligro del Granada pasaba por sus botas, desequilibrando la defensa valencianista.

Melendo

6|Magia. No tuvo un partido completo, pero tuvo algunos momentos de magia donde manejó la fase ofensiva del equipo cuando conseguía conectar con Villar.

Uzuni

5,5|Fallón. Contra el Villareal regresó una buena versión del delantero albanés, pero frente al Valencia regresó lla versión más irregular de este. No estuvo nada acertado en las decisiones que tuvo que tomar.

Boyé

7|Luchador. Muy necesario el delantero argentino para este Granada. Lucha, pelea y lo intenta como nadie, aunque no consiguió crear mucho peligro en la meta de Mamardashvili.

Antonio Puertas

4,5|Poco revulsivo. Cuando las piernas comenzaban a fallar, Paco López decidió agitar el árbol introduciendo cambios, aunque Puertas no consiguió destacar y no decidió bien en las pocas ocasiones que tuvo. Entró en el minuto 72 en sustitución de Melendo.

Álvaro Carreras

6|Aprendiz. Si bien no destacó mucho en los minutos que le dio Paco, poco a poco se nota que ha conseguido asentarse y que tiene nivel para Primera División, dando cada vez mejor rendimiento. Entró en el minuto 72 sustituyendo a Carlos Neva.

Sergio Ruiz

4,5|Desaparecido. Entró por Gumbau en el minuto 72 para sostener al equipo en defensa y darle una buena salida del balón. Si bien lo primero lo consiguió puesto que el Valencia no consiguió generar peligro en la última fase del partido, en la fase de ataque y decisiones no estuvo nada destacado y tuvo varios errores en jugadas que podrían haber tenido cierto peligro.

Callejón

5|Flojo. Mejoró con respecto al pasado partido, pero no consiguió tener un juego destacado. Entró en el minuto 82 para sustituir a Uzuni.

Manafá

5,5|Debutante. El único jugador de la primera plantilla que no había debutado en liga lo hizo en el día de ayer de cara a buscar más velocidad en banda para subir el balón lo antes posible, aunque no tuvo mucho tiempo para hacerlo y no tuvo nada destacable. Sustituyó a Ricard Sánchez en el minuto 82.

10|La voz del granadinismo. Toca hacer mención especial al entrenador del conjunto nazarí que, harto del ninguneo que está sufriendo el club por parte del conjunto arbitral en un gran número de partidos, explotó en la rueda de prensa post partido y fue la voz de lo que piensa todo el granadinismo.