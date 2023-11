El Barça sufre "Frenkiedependencia"

El FC Barcelona no está pasando por su mejor momento de juego. Desde la lesión de Frenkie de Jong, el equipo no fluye. Hay muy poco ritmo. Está faltando esa conexión con los jugadores de zona 3 que son diferenciales para el equipo y que el holandés encontraba a la perfección. A pesar de estar terceros en Liga y, prácticamente, clasificados para la próxima ronda de la Champions League, el juego de los de Xavi no está dejando buenas sensaciones.

Dos meses KO

De Jong se lesionó en la jornada 6 frente al Celta de Vigo. Un esguince de tobillo lo ha tenido fuera diez partidos. Después de este parón, se espera que el futbolista vuelva a los terrenos de juego. Hasta el momento, había sido un fijo para el técnico de Terrassa.

El "21" culé se caracteriza sobre todo por su capacidad de superar líneas en el centro del campo. Ahora, no lo hace nadie. También tiene un trato del balón exquisito y un cambio de juego medido. Defensivamente le cuesta más, pero con la presencia de Oriol Romeu, no sufre tanto.

El dominio del balón del conjunto catalán siempre pasa por el estado de forma de los mediocampistas. Estos últimos meses, sin Frenkie ni Pedri, el centro del campo ha sido un despropósito que solo Gavi ha podido salvar. Romeu había generado unas expectativas en pretemporada, difíciles de mantener. La realidad es que se ha visto superado y contra rivales que te exigen más, no está al nivel requerido.

Los dos últimos encuentros en los que participó De Jong fueron contra Betis y Amberes, en los que el conjunto azulgrana ganó por cinco a cero. El balón corría, había intensidad, ganas y se goleaba porque, futbolísticamente, eras superior a tus rivales. Con él, esta temporada el Barça había ganado el 83% de sus partidos en liga y en Champions estaba invicto.

De promesa a jugador clave

Cabe recordar, que el neerlandés llegó en 2019, procedente del Ajax, a cambio de 75M de euros. El futbolista acumula 190 partidos y 16 goles con el FC Barcelona. Sin embargo, el club se planteó venderlo al Manchester United en verano de 2022 para rebajar la deuda que lleva acumulando desde el mandato de Bartomeu.

El joven de 26 años tiene contrato hasta 2026 y siempre ha mostrado su voluntad de triunfar en el FC Barcelona. Ten Hag en el Ajax, Ernesto Valverde, Setién, Koeman y Xavi han contado siempre con él cuando ha estado disponible. Además, obviamente, de ser capital para su selección, con la que ha sido internacional 54 veces.

En 2019, fue nombrado mejor centrocampista de la UEFA, por su magnífica temporada en el Ajax, en la que llegaron a semifinales. También estuvo nominado al Balón de Oro ese mismo año. Con la llegada de Xavi Hernández, Frenkie mejoró su rendimiento y fue incluido en la lista de los 100 mejores jugadores del Mundo del 2022, según The Guardian.

La vuelta del centrocampista azulgrana se espera con gran ilusión en Can Barça, tanto en el banquillo como en las gradas del Lluís Companys.