Previa Real Sociedad - Sevilla: una vez más toca hacer borrón y cuenta nueva

Como se suele decir en el argot televisivo, esta pausa publicitaria protagonizada por selecciones nacionales llega a su fin para dejar paso a la decimocuarta jornada liguera, y precisamente, uno de los platos fuertes de este fin de semana llegará el domingo a las 16:15 con este Real Sociedad - Sevilla que enfrentará a dos equipos de gran calibre pero situaciones muy distintas.

Vuelta al ruedo con los nombre de Del Nido Benavente y Diego Alonso muy presentes

Tras el derbi de alta tensión vivido en la última jornada, con resultado de empate a uno, el Sevilla se presenta en el Estadio de Anoeta como decimocuarto clasificado con 12 puntos, y tras haber encadenado cinco empates consecutivos en las últimas cinco jornadas. La maquinaria no carbura y los focos parece que apuntan a un entrenador, que no consigue plasmar sus ideas en el terreno de juego; tras los últimos malos partidos jugados por el Sevilla la directiva, también muy discutida salió en su defensa; aunque si los resultados no mejoran el discurso podría dar un vuelco más pronto que tarde. Desorden, pasividad e impotencia son solo algunos calificativos que podrían describir las sensaciones que deja el equipo sevillista sobre el verde.

A falta del comunicado oficial por parte del club, la convocatoria casi con toda seguridad contará con las bajas de Lamela y Suso por lesión, nombres que se suman a los de Marcao y Nyland, este último se ejercitó el jueves pero no entrenó al día siguiente. Por supuesto, tampoco podemos olvidar la sensible baja de Gudelj en el eje de la zaga por acumulación de tarjetas. Recupera para la causa a Sergio Ramos que vuelve tras tres partidos de ausencia, además como nuevo capitán.

Sergio Ramos sonriente durante el entrenamiento / Foto: Sevilla FC

Fabricando buen fútbol para seguir soñando

La Real esta de dulce en una temporada que, con la exigencia de la Champions, se podía presentar difícil de gestionar; sin embargo, el buen hacer en las oficinas de Zubieta, ha conseguido una estabilidad envidiable liderada por un entrenador, ni más ni menos que reconocido como el mejor de la pasada temporada por MARCA. Los gipuzcoanos, se marcharon al parón con la clasificación a octavos de Champions en el bolsillo y una victoria a domicilio en la competición doméstica por 1-3 frente al Almería, para afianzarse en el sexto puesto de la tabla con 22 puntos, a seis de puestos de Liga de Campeones y a dos de su eterno rival bilbaíno.

En el banquillo de Anoeta contará con varios asientos vacíos a consecuencia de las lesiones de Carlos Fernández, Kieran Tierney y André Silva; por otra parte el susto sufrido por el capitán de la nave txuri-urdin, Mikel Oyarzabal, parece que se quedará en eso ya que tras trabajar en solitario podría ser de la partida.

Carlos Fernández, ex canterano sevillista, durante un entreno / Foto: Real Sociedad

Antecedentes

La Real es un equipo que se le suele atragantar a sus rivales y con el Sevilla no iba a ser una excepción, la entidad andaluza no gana a los donostiarras desde abril de 2021, precisamente en Anoeta un escenario en el cual solo ha conseguido llevarse los tres puntos en cinco ocasiones en los últimos 17 años.

Última victoria del Sevilla ante los donostiarras en 2021 / Foto: Real Sociedad

Ortiz Arias un amuleto para la Real

El elegido para coordinar a los 22 hombres que se darán cita en San Sebastián, es Miguel Ángel Ortiz Arias quien ya ha arbitrado esta temporada al Sevilla en la derrota por 1-0 frente al Barcelona. Sin embargo, este nombre traerá mejores recuerdos a los aficionados realistas ya que de las cuatro ocasiones en las que este colegiado arbitró un partido de los vascos, no perdieron ninguna, con un balance de dos victorias y dos empates.

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Le Normand, Zubeldia, Ahien Muñoz, Zubimendi, Mikel Merino, Kubo, Brais Méndez, Barrenetxea, Sadiq

Sevilla FC: Dimitrovic, Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa, Sow, Soumaré, Ocampos, Rakitic, Lukébakio, En-Nesyri