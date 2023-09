Previa FC Barcelona - Sevilla FC: jornada clave para seguir sumando

Nueva jornada de liga para dos equipos que vienen de jugar tres partidos en menos de una semana. Para los locales, sumar los tres puntos es vital para alcanzar al Real Madrid y al sorprendente Girona. Por otro lado, el Sevilla busca ganar en tierras catalanas para continuar su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. Es un grandísimo encuentro para abrir la octava jornada, que se prevé durísimo para ambos equipos.

El Barcelona de Xavi no sabe lo que es dejarse puntos en casa aún, han convertido su nuevo estadio en un auténtico fortín y se han sobrepuesto a cualquier problema. De hecho, el sábado pasado consiguieron remontar un 0-2 al Celta de Vigo con tres goles en siete minutos. Sin embargo, los de Mendilibar buscan su primera victoria fuera de casa esta temporada y romper esa negativa estadística de no ganar en su visita al Barça desde el año 2002. Además, si consiguen al menos el empate podrían seguir en la buena dinámica de no perder y escalar puestos en la clasificación.

Persiguiendo un sueño

Es evidente que a este Sevilla le cuesta sacar puntos cuando se enfrenta a los tres grandes de España. Le lleva ocurriendo desde la primera temporada de Lopetegui, pasando por Sampaoli y ahora con "Mendi". Más si hablamos de 21 años sin sacar la máxima puntuación en el Camp Nou (ahora en Montjuic). No obstante, la afición sevillista sueña con asaltar la casa del equipo catalán y mantener esa racha demostrada en los últimos cuatro partidos.

A pesar de las duras críticas que está recibiendo el técnico vasco, ha sabido asentar su juego adaptando a sus nuevos jugadores a él. Tanto Lukébakio como Sow o Pedrosa están siendo los mejores semana tras semana, y el club lo sabe. Parece que poco a poco vamos a ir viendo el resurgir del vigente campeón de Europa League, que solo necesitaba algo de confianza y rodaje.

Lukébakio, En-Nesyri, Suso y Pedrosa celebran uno de los goles de la victoria ante el Almería. Fuente: GettyImages

En busca del liderato

El pasado martes, el Barcelona se dejaba dos puntos en su visita a Son Moix. Solo ha empatado dos veces en esta liga, pero este año no muestra la solidez defensiva de la temporada pasada. Es más, Ter Stegen encajó en la 22/23 un total de 18 goles en 37 partidos, y este año ya lleva ocho. Xavi sabe el punto débil de su amplia plantilla, pero gracias a la recuperación de Araújo y el fichaje de Cancelo, parece que está volviendo a ser ese bloque compacto que ganó la pasada liga.

A pesar de ello, los culés han conseguido 17 de 21, y aspiran a una nueva victoria que les permita llegar a lo más alto. Saben que el sábado se enfrentan los únicos dos equipos que están por delante de ellos, luego necesitan esa victoria y consolidarse como uno de los favoritos al título. La chispa de los jugadores jóvenes la está aprovechando Xavi, con Lamine Yamal y Fermín como principales protagonistas. Es verdad que este año están muy enfocados en la Champions League, pero la amplitud de su plantilla y la calidad de su cantera hacen al club catalán uno de los mejores clubes del mundo actualmente.

Fermín celebra el gol del empate ante el Mallorca junto a Cancelo y Raphinha. Fuente: GettyImages

Antecedentes FC Barcelona vs Sevilla FC

Los encuentros anteriores caen del lado del Barça. Durante la temporada 22/23, los de Xavi golearon al Sevilla por 0-3 en el Pizjuán en la jornada cuatro, pero no contentos con ello, repitieron resultado en su estadio en la fecha 20. 3-0 con goles de Jordi Alba, Raphinha y Gavi le dieron la victoria a su equipo. También es cierto que el Sevilla completó una campaña decepcionante en lo que LaLiga se refiere, con tres entrenadores en apenas meses y un duodécimo puesto, pero este año es diferente, y aspiran a ganar en la cancha del Barcelona.

Jordi Alba celebra el 1-0 el año pasado ante el Sevilla. Fuente: GettyImages

Estadísticas FC Barcelona y Sevilla FC en 2023

El Sevilla ha ganado dos partidos, empatado solo uno y perdido otros tres en la presente liga, lo que le coloca con 11 puntos de 18 posibles. En su único partido de Champions ha obtenido un empate en casa ante el RC Lens, y el martes viajan a Eindhoven para enfrentarse al PSV e intentar conseguir la victoria.

Por su parte, el FC Barcelona ha ganado cinco y ha empatado dos, siendo de los únicos equipos que aún no han perdido en toda Europa. Se encuentran terceros con 17 puntos, solo por detrás del Real Madrid (18) y Girona (19). En Champions se llevaron el encuentro por cinco goles a cero, goleando al Amberes belga.