El Granada CF atraviesa su etapa más crítica

El Granada CF abrió este viernes la jornada 14 de la Liga EA Sports frente al Deportivo Alavés. Un partido en el que una vez más los de Paco López no estuvieron a la altura. Con esta derrota, el equipo nazarí suma nueve, tres consecutivas.

En esta temporada 23/24, el Granada es el penúltimo en la clasificación con tan solo siete puntos, que ha conseguido con una victoria al RCD Mallorca y cuatro empates ante el Real Betis, la UD Almería, el FC Barcelona y el Getafe.

Con estos números tan bajos es el peor Granada de toda la historia del club. Nunca antes en la jornada 14 había conseguido tan pocos puntos, tal y como ha destacado @GCFStats. Ni siquiera en la temporada 2016/17, en la que el equipo descendió a Segunda División en último lugar con 20 puntos, en esa ocasión a estas alturas tenía ocho.

Está claro que el equipo tiene un problema y que como algo no empiece a cambiar la salvación va a ser muy difícil. Ya se comenzó con la destitución como director deportivo de Nico Rodríguez y el fichaje de Matteo Tognozzi para sustituirlo. Viendo el color que está tomando la temporada es hora de tomar decisiones en el Granada CF.

Aunque ahora venga el mercado de fichajes de invierno, cambiar totalmente a la plantilla es algo que no se puede hacer. Aun así será la oportunidad perfecta para que Tognozzi traiga a algunos jugadores que devuelvan la ilusión a la afición. Pero antes puede que la etapa de Paco López en el Granada CF haya llegado a su fin.

Un entrenador tiene que saber manejar al equipo con las opciones que haya. El valenciano tiene un problema, no sabe tener autocrítica y es algo que cansa a un sector de la afición. Siempre que declara ante los medios su discurso se basa en el optimismo de que el equipo lo está haciendo bien o en la excusa de las malas actuaciones arbitrales.

Pero, realmente ¿lo está haciendo bien el equipo? Si la respuesta fuera sí, no estaría en la situación en la que está ahora. En el fútbol no gana el que más ocasiones consigue sino el que más goles anota, por tanto, basarse en esto es no querer aceptar la realidad. Se vienen horas difíciles para el Granada en las que el futuro de Paco López como entrenador no está asegurado.