Stuani y Yan Couto salvan al Girona sobre la vocina

El segundo partido de la jornada 15, el sábado dos de diciembre a las 14:00 de la tarde, el choque enfrentaría a Girona y Valencia.

Michel salía con un 4-3-3 con Paulo Gazzaniga bajo palos. En la defensa David López, Eric García, Blind y Miguel Gutiérrez. En el medio del campo Aleix García, Yangel Herrera y Iván Martín. Arriba Tsygankov por la derecha, Savinho por la izquierda y Artem Dovbyk de nueve.

Rubén Baraja salía con un 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili en la portería. En la zaga del cuadro che Thierry Correia, Mosquera, Paulista y Yarek. En el doble pivote Javi Guerra y Pepelu. En las bandas Foulquier y Fran Pérez, en la delantera Diego López y Hugo Duro.

Mucho respeto en los primeros minutos .

Empezó algo mejor el Girona atacando en campo rival pero sin demasiado peligro. No habían pasado ni diez minutos cuando Yangel Herrera se lesiono, quiso seguir el venezolano pero no pudo y lo tuvo que sustituir Pablo Torre. No generaba ningún peligro el Girona, el Valencia esperaba juntito para salir al contraataque, así lo hizo Fran Pérez que ya dentro del área encaro a su par se hizo el hueco para disparar y lo hizo sin ángulo, pese a eso salió rozando el palo.

A la media hora de juego el partido seguía igual, el Girona con balón lograba hacerle daño al Valencia que defendía muy bien, el Girona estaba entero en campo rival pero sin hacer daño al cuadro che. Le anularon un gol al Girona por fuera de juego, al filo del descanso tuvo la más clara Dovbyk en un pase que lo dejo solo frente a Mamardashvili que tapo el disparo de el nueve ucraniano que fue muy forzado.

En la segunda parte, una marcha más por parte de ambos.

Primero fue el Girona con un disparo exterior de Aleix García que saco el Mamardashvili con mano dura, dos minutos después un contraataque conducido por Javi Guerra, que se la da Hugo duro en el centro del área y le pilla muy mal perfilado y trata de rematar de escorpión pero no logra conectar el remate.

En la siguiente acción de nuevo Aleix García se encuentra un balón en la frontal del área donde dispara bota y logra llegar el meta georgiano realizando una estirada increíble. Se adelanto el Valencia aprovechando lo volcado que estaba el Girona en campo rival aprovecha un pase atrás para David López que estaba como último jugador, la deja pasar y lo aprovecha Hugo Duro que se queda mano a mano con mucho campo por delante, concluye la jugada de manera perfecta picándosela a Gazzaniga y adelantando al Valencia.

Hugo Duro marcando su séptimo gol/ Fuente: Getty Images

El séptimo tanto del ex del Getafe que es el máximo goleador del Valencia, el tercer tanto consecutivo en liga jugando fuera de casa

Aprovecho muy bien el error de David López Hugo Duro que logro dejar por delante al Valencia a media hora del final. El Girona estaba volcado en campo rival pero no lograba generar demasiado peligro, de hecho tuvo dos ocasiones clarísimas Foulquier, primero un disparo exterior al palo largo que sacó Gazzaniga con una gran estirada, la siguiente la tuvo también el ex del Granada en el centro del área, remató a bote pronto pero el disparo se fue muy desviado.

Stuani y Yan Couto al rescate.

Antes del empate Mamardashvili sacó varios disparos, llegó el empate en un centro de Yan Couto en el segundo al palo a la espalda de Mosquera donde remató Stuani la empujó y puso las tablas en el marcador.

Stuani celebrando su primer tanto/ Fuente: Getty Images

Tuvo otra ocasión mas Stuani que también venia de un centro de Yan Couto. Y la remontada también llegó por ahí un pase de Yan Couto al área chica donde Stuani que estaba emparejado con Mosquera, se marca en propia puerta, el siete del Girona ejerció mucha presión sobre el joven del Valencia que se marcó en propia sin querer. Poco después le anularon un gol a Savinho por fuera de juego de Portu al inicio de la jugada.