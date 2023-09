El Girona destroza al Mallorca y a su identidad defensiva

Michel salió con Gazzaniga en portería, Eric García y David López en el centro de la defensa. Ante las bajas en los laterales de Arnau Martínez y Miguel Gutiérrez optó por Yan Couto y desplazó a Daley Blind. En el centro del campo Yangel Herrera fue escoltado por Aleix García e Iván Martín. Arriba los locales, su tripleta de lujo, Sávio, Viktor Tsygankov y Artem Dobvik.

Por su parte, Aguirre colocaba en portería Rajkovic, escoltado en los laterales por Maffeo y Costa y en el centro de la defensa por Nastasic, Valjent y Van Der Heyden. Poblaba la medular con Morlanes, Samu Costa, Darder y Dani Rodríguez. La referencia arriba, el de siempre, Vedad Muriqi.

Partido perteneciente a la 6ª jornada de La liga disputada en el estadio de Montilivi, a las 14:00.

El Mallorca golpea primero

Salió el Mallorca envalentonado y llegado al área rival. Un córner botado por Sergi Darder toca la mano de Viktor Tsygankov y González Fuertes tras consultar con el VAR pitó penalti. Tras dos fallados en esta temporada, Muriqi no perdonó a la tercera poniendo en franquicia a su equipo.

No fue más que un espejismo. Desde ese momento, los bermellones se colocaron aún más en bloque bajo y el Girona tomó el mando. Sávio no dejaba de atacar a su par y los rechaces acababan siempre a los pies de sus compañeros que incidían. En uno de esos despejes el balón llega a Iván Martín cuyo disparo se marcha por muy poco. Más tarde era Sávio el que se encontraba, esta vez, con las manos del cancerbero serbio. Dobvik tuvo la última en una mala cesión del cabeza pero Rajkovic le negó los espacios hasta la portería.

Al Girona no le gustan las bromas

Hasta aquí llegaron los avisos de los de Michel, que pasaron a golpear sin piedad en 25 minutos de locura. El del empate llegó fruto de una falta lateral, una de sus grandes virtudes -hicieron el 42% de todos los de la pasada liga-. Daley Blind recoge el rechace para asistir a David López que hace que el balón encuentre las redes de la portería. 5 minutos después el balón golpea la mano de Samu Costa en área propia. El árbitro, tras consulta con el VAR, lo revisa y concede la pena máxima. Dobvik no duda y pone el 2-1 para los suyos. Trató de responder el Mallorca en un córner. El despejé de la defensa del Girona cayó en los pies de Dani Rodríguez pero su volea sin bote se fue a las nubes.

Y no tenían bastante los locales. 4 minutos hasta que Sávio desbordó por banda y ganó línea de fondo. El caramelo de pase fue aceptado e introducido en la meta por Iván Martín. 3-1 y aún quedaba un cuarto. Yangel Herrera no dejaba de incorporarse al área como un delantero más. En el enésimo desborde de Sávio que centró y el venezolano remató fácil pero blando. A esta encontró respuesta en Rajkovic, pero no pudo ser en la siguiente. Con el Girona atacando en tromba, el balón cae en la frontal a Herrera, que entra en el área, golpea con fuerza de diestra y hace el cuarto gol gerundense. Enloquecía Montilivi con el festín de su equipo.

El Mallorca se anima pero Sávio se exhibe

Pasado el entreacto, los de Aguirre trataron de ir más arriba, abandonando su bloque bajo. Dos remates de cabeza de Amath y Muriqi apuntaban a un cambio de escenario y un exceso de relajación local. También pudo anotar el kosovar en un balón en largo pero el centro de la defensa del Girona no le dio oportunidad de disparar.

Sin embargo, los espacios por detrás de la defensa del Mallorca eran una oportunidad que los puñales locales no podía dejar pasar. En el 56 llegó el quinto. Dovbik recibió de espaldas y cedió al hueco a Sávio que solo ante el portero hizo gol.

Se firma tregua y de repente un extraño: Abdon Prats

A partir de ahí se firmó la tregua. Michel reemplazó a su dupla ucraniana por Stuani y Portu. Larin y Lato entraron por Costa y Morlanes. En este carrusel de cambios el partido se fue a un ritmo más bajo. Aún así, no estuvieron lejos del sexto, en virtud de un disparo desde fuera de Aleix García y un remate de cabeza al que no llegó con claridad Stuani. Fue dejando agonizar el partido con posesiones largas en las que el Mallorca no conseguía más que aumentar su cansancio.

También entró en el campo Abdon Prats. Fue en el 78 y no dilapidó la ocasión. En el 87 el delantero aprovechó una serie de rechaces derivados de un centro lateral. Aún sin posibilidades de puntuar esto espoleó a los suyos que se hicieron dueños del balón en los últimos minutos. Más tarde, en el 94, en un córner, remató en área chica de cabeza para poner el 5-3.

El Girona es líder a expensas de lo que haga el Real Madrid en su visita al Cívitas Metropolitano. Mientras el Mallorca, tiene que plantearse cómo recuperar su identidad de equipo rocoso de la pasada temporada.